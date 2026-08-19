Rá sem lehet ismerni: több, mint 30 kilót fogyott Kálmán Olga

Jelentős változáson ment keresztül Kálmán Olga, ami az ismert televíziós műsorvezető és politikus külső megjelenésében, életmódjában és gondolkodásában egyaránt megmutatkozik. A 35 kilogrammos fogyása mellett sokkal energikusabbnak és fiatalosabbnak tűnik, amit kemény kitartással és szigorú rendszerességgel sikerült elérnie.
35 kilót adott le Kálmán Olga
Semmilyen mesterséges segítséget nem vettem igénybe, felelősségteljes emberként soha nem próbálnék ki olyan szereket, amelyekre a szervezetemnek nincs szüksége
- szögezte le a Best magazinnak Kálmán Olga.
A politikus életmódváltása még tavaly szeptemberben kezdődött, miután felismerte, a kampányidőszak megterhelő munkanapjait csak úgy bírhatja, ha odafigyel magára.
A vacsorám sokszor este 10-kor a benzinkúton vásárolt három müzliszelet volt
- emlékezett vissza Kálmán Olga, aki már napi ötszöri, fehérjedús, zöldségalapú étkezést követ, amelyben a zöldségek, a saláta, az uborka, a cukkini, a brokkoli és a spenót dominálnak: ezeket csirke- vagy pulykamellel egészít ki.
A lényeg, hogy nem négyszer vagy hétszer, hanem szigorúan napi ötször eszem. Így nem tör rám az éhség, és az inzulinszintem is kiegyensúlyozott marad
– magyarázta Kálmán Olga, hozzátéve, a sport is fontos szerepet játszik az életében: hetente hétszer edz, amelyben a kézi súlyzós edzések, a futás, az evezőpad és a szobakerékpározás is helyet kapnak.
Fotón a változás, amely már júliusban feltűnő volt: