Rá sem lehet ismerni: több, mint 30 kilót fogyott Kálmán Olga

Jelentős változáson ment keresztül Kálmán Olga, ami az ismert televíziós műsorvezető és politikus külső megjelenésében, életmódjában és gondolkodásában egyaránt megmutatkozik. A 35 kilogrammos fogyása mellett sokkal energikusabbnak és fiatalosabbnak tűnik, amit kemény kitartással és szigorú rendszerességgel sikerült elérnie.

35 kilót adott le Kálmán Olga / Fotó: Origo

35 kilót adott le Kálmán Olga

Semmilyen mesterséges segítséget nem vettem igénybe, felelősségteljes emberként soha nem próbálnék ki olyan szereket, amelyekre a szervezetemnek nincs szüksége

- szögezte le a Best magazinnak Kálmán Olga.

A politikus életmódváltása még tavaly szeptemberben kezdődött, miután felismerte, a kampányidőszak megterhelő munkanapjait csak úgy bírhatja, ha odafigyel magára.

A vacsorám sokszor este 10-kor a benzinkúton vásárolt három müzliszelet volt

- emlékezett vissza Kálmán Olga, aki már napi ötszöri, fehérjedús, zöldségalapú étkezést követ, amelyben a zöldségek, a saláta, az uborka, a cukkini, a brokkoli és a spenót dominálnak: ezeket csirke- vagy pulykamellel egészít ki.

A lényeg, hogy nem négyszer vagy hétszer, hanem szigorúan napi ötször eszem. Így nem tör rám az éhség, és az inzulinszintem is kiegyensúlyozott marad

– magyarázta Kálmán Olga, hozzátéve, a sport is fontos szerepet játszik az életében: hetente hétszer edz, amelyben a kézi súlyzós edzések, a futás, az evezőpad és a szobakerékpározás is helyet kapnak.

Fotón a változás, amely már júliusban feltűnő volt: