Kamilla királyné bedurvult: rácsapja Meghanra az ajtót

Kamilla királyné „bezárhatja az ajtót” Meghan Markle előtt, miután a források szerint a hercegné „figyelmen kívül hagyta” a III. Károly királlyal való privát találkozóra vonatkozó figyelmeztetéseket. Július végén Meghan egy sor nyári hangulatú fotót posztolt a közösségi médiában, köztük egy olyan képet, amelyen Harry herceg, Archie herceg és Lilibet hercegnő látható az Althorp Estate-en, Diana hercegnő ősi családi fészkében.

Kamilla királyné

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Kamilla királyné becsapja az ajtót Meghan előtt

A királyné – aki a hírek szerint jelen volt, amikor Károly a múlt hónapban négy év után először találkozott az unokáival – „nagyon egyértelműen” kikötötte, hogy a pár semmit sem hozhat nyilvánosságra az interneten a látogatásról – nyilatkozta egy forrás a New Idea magazinnak.

„Úgy tűnik, Kamilla szavai süket fülekre találtak” – mondta a bennfentes. „Úgy érzi, teljesen egyértelművé tette, hogy nincs közösségi médiás posztolás. Ha Meghan azt hitte, hogy Althorp kivételt képez, akkor nagyon tévedett.”

A kikötés elsődleges célja az volt, hogy Archie és Lilibet számára privát maradhasson a családi egyesülés, ám Meghan szabályszegése azt jelentheti, hogy „az ajtó örökre zárva marad előtte”.

Mindez azután történt, hogy Meghant éles bírálatok érték egy konkrét darab miatt, amelyet a furcsa születésnapi videójában viselt. A Sussex-i hercegné, aki kedden töltötte be a 45. életévét, a kamerák előtt táncolt a házaspár pazar kaliforniai kastélyában, miközben férje, a 41 éves Harry herceg a háttérben hallhatóan egy meggyötört „ó, te jó ég”-gel sóhajtott fel.

A sugárzó Meghan egy bő pólót viselt, amin az „It’s Giving Mrs” (Olyan feleséges) felirat díszelgett, miközben egy fülbemászó születésnapi dalra átlejtett a konyhán, majd eltűnt egy hatalmas luficsokor mögött.

Egy másik kaotikus videóban a pár láthatóan azon fáradozott, hogy miniatűr partikalapokat erőltessen a vonakodó kutyáikra, Mamma Miára és Pulára.

A királyi pár a nap hátralévő részét állítólag pihenéssel töltötte a montecitoi birtokukon a hétéves Archie és az ötéves Lilibet társaságában. Bár ez mind nagyon csodásan hangzik... Meghan stílusválasztása haragot váltott ki bizonyos királyi körökben – állította egy forrás a Radar Online-nak.