Dévényi Tibor szinte már az utcára se tud kilépni a hőség miatt: a rehabilitációját is felfüggesztették

Az országot napok óta perzselő hőség sokak mindennapjait nehezíti meg, de vannak, akik számára a kánikula nem pusztán kellemetlenséget, hanem komoly akadályt jelent a gyógyulásban is. Dévényi Tibor az Origónak elárulta, hogy a forróság annyira megterheli, hogy egyelőre csak otthon tud lenni.

A kánikula megnehezíti Dévényi Tibor egészségét (Fotó: MW)

A kánikula miatt nem jár kezelésre

Dévényi Tibor őszintén mesélt jelenlegi egészségügyi állapotáról.

Nagyon nehezen viselem ezt a hőséget mozgássérülten, közel a 80-hoz, úgy, hogy bottal járok

– mondta. Állapotáról az elmúlt hónapokban több találgatás is napvilágot látott, ezért korábban tisztázta, hogy valóban mozgásszervi problémákkal küzd, és a mindennapokban bot segítségével közlekedik. Most azonban újabb nehézségről számolt be: a kezelésekre való eljutás a jelenlegi hőségriadóban szinte lehetetlenné vált számára.