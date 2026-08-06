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kánikula

Dévényi Tibor szinte már az utcára se tud kilépni a hőség miatt: a rehabilitációját is felfüggesztették

Tegnap, 13:30
Olvasási idő: 4 perc
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A hőség nemcsak az egészséges embereket viseli meg, hanem azokat is, akik mozgásszervi problémákkal küzdenek. Dévényi Tibor őszintén beszélt arról, hogyan viseli meg a kánikula.
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kánikularehabilitációDévényi Tibor

Az országot napok óta perzselő hőség sokak mindennapjait nehezíti meg, de vannak, akik számára a kánikula nem pusztán kellemetlenséget, hanem komoly akadályt jelent a gyógyulásban is. Dévényi Tibor az Origónak elárulta, hogy a forróság annyira megterheli, hogy egyelőre csak otthon tud lenni.

A kánikula miatt Dévényi Tibor otthon tölti napjait.
A kánikula megnehezíti Dévényi Tibor egészségét (Fotó: MW)

A kánikula miatt nem jár kezelésre

Dévényi Tibor őszintén mesélt jelenlegi egészségügyi állapotáról.

Nagyon nehezen viselem ezt a hőséget mozgássérülten, közel a 80-hoz, úgy, hogy bottal járok

– mondta. Állapotáról az elmúlt hónapokban több találgatás is napvilágot látott, ezért korábban tisztázta, hogy valóban mozgásszervi problémákkal küzd, és a mindennapokban bot segítségével közlekedik. Most azonban újabb nehézségről számolt be: a kezelésekre való eljutás a jelenlegi hőségriadóban szinte lehetetlenné vált számára.

Dévényi Tibor a rádiós mikrofonba beszél.
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A rehabilitációm is fel van függesztve, mert ebben a melegben gyakorlatilag nagyon nehéz lenne arra is járnom 

– árulta el lapunknak. A kijelentés jól mutatja, milyen komoly hatással van a kánikula az idősebb, egészségügyi problémákkal élő emberek életére. Míg sokan ilyenkor nyaralást vagy strandolást terveznek, Dévényi Tibi bácsi számára most az is kérdéses, hogy egyáltalán el tud-e mozdulni otthonról. A nyári pihenés kapcsán is visszafogottan nyilatkozott.

Semmi nyaralás nincs tervben, maximum, ha gyengül a hőség, akkor lehetne róla szó.

Dévényi Tibor évtizedeken át a magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó alakja volt, és ma is sokan szeretettel követik a sorsát. A lemezlovas nemrég azt is elmondta a Borsnak, hogy bár a lába nem a régi, a hivatását nem adja fel. „A technikát idehozták nekem a rádiózáshoz, és így otthonról adom az adásokat. Sok zenével, hírekkel, pletykákkal és egyéb retrós felütéssel. Egyedül csinálom az egészet, és az a legjobb, hogy gyakorlatilag telefonon mindenkit el tudok érni, így nagyon könnyen boldogulok” – nyilatkozta a legendás sztár.

 

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