Dévényi Tibor szinte már az utcára se tud kilépni a hőség miatt: a rehabilitációját is felfüggesztették

Az országot napok óta perzselő hőség sokak mindennapjait nehezíti meg, de vannak, akik számára a kánikula nem pusztán kellemetlenséget, hanem komoly akadályt jelent a gyógyulásban is. Dévényi Tibor az Origónak elárulta, hogy a forróság annyira megterheli, hogy egyelőre csak otthon tud lenni.
A kánikula miatt nem jár kezelésre
Dévényi Tibor őszintén mesélt jelenlegi egészségügyi állapotáról.
Nagyon nehezen viselem ezt a hőséget mozgássérülten, közel a 80-hoz, úgy, hogy bottal járok
– mondta. Állapotáról az elmúlt hónapokban több találgatás is napvilágot látott, ezért korábban tisztázta, hogy valóban mozgásszervi problémákkal küzd, és a mindennapokban bot segítségével közlekedik. Most azonban újabb nehézségről számolt be: a kezelésekre való eljutás a jelenlegi hőségriadóban szinte lehetetlenné vált számára.
A rehabilitációm is fel van függesztve, mert ebben a melegben gyakorlatilag nagyon nehéz lenne arra is járnom
– árulta el lapunknak. A kijelentés jól mutatja, milyen komoly hatással van a kánikula az idősebb, egészségügyi problémákkal élő emberek életére. Míg sokan ilyenkor nyaralást vagy strandolást terveznek, Dévényi Tibi bácsi számára most az is kérdéses, hogy egyáltalán el tud-e mozdulni otthonról. A nyári pihenés kapcsán is visszafogottan nyilatkozott.
Semmi nyaralás nincs tervben, maximum, ha gyengül a hőség, akkor lehetne róla szó.
Dévényi Tibor évtizedeken át a magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó alakja volt, és ma is sokan szeretettel követik a sorsát. A lemezlovas nemrég azt is elmondta a Borsnak, hogy bár a lába nem a régi, a hivatását nem adja fel. „A technikát idehozták nekem a rádiózáshoz, és így otthonról adom az adásokat. Sok zenével, hírekkel, pletykákkal és egyéb retrós felütéssel. Egyedül csinálom az egészet, és az a legjobb, hogy gyakorlatilag telefonon mindenkit el tudok érni, így nagyon könnyen boldogulok” – nyilatkozta a legendás sztár.