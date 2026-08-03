A kánikula Cooky fiatal párját sem kíméli: bikiniben mutatta meg magát Szécsi Debóra a bokasérülése után

Az elmúlt napokban újra megérkezett a kánikula Magyarországra, a hőmérők több helyen is 37 fokot mutattak. A forróság a sztárokat sem kerüli el, Cooky párja, Szécsi Debóra azonban úgy döntött, a legjobb módon veszi fel a harcot a hőséggel. A kétgyermekes édesanya közösségi oldalán egy vékony pántos, apró bikiniben jelentkezett be, amivel ismét bebizonyította, hogy bomba formában van.

A kánikula a legszebb magyar sztárokat is elérte, Szécsi Debóra bikiniben jeletkezett be (Fotó: Instagram)

A kánikula és a bokasérülés sem állítja meg a pihenésben

A fotók azért is lephettek meg sokakat, mert Debóra néhány nappal ezelőtt még bokarögzítőben és mankóval közlekedett, miután egy teljesen hétköznapi otthoni edzés során megsérült. Az influenszer korábban az Origónak mesélte el, hogyan történt a szerencsétlen baleset.

Itthon edzettem, meg táncoltam is egy picit, és megrándult a bokám. Kaptam egy lábrögzítőt, amit hordanom kell. Arra azt mondták, hogy legalább négy hétig hordjam, az annyira mondjuk nem tetszett. De nem az volt, hogy kifordult a bokám vagy bármi ilyesmi, hanem másnap reggel keltem úgy, hogy egyszerűen nem bírtam ráállni a lábamra. És egyre rosszabb lett. Viszont muszáj vagyok mankózni, mert mennem kell jobbra-balra, és ha nem pihentetem, nem fog regenerálódni hamar

– árulta el korábban. A diagnózis szerencsére nem lett súlyos, így bár a sportot egy időre félre kell tennie, úgy tűnik, a nyári hangulatáról nem kell lemondania.