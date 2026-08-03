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kánikula

A kánikula Cooky fiatal párját sem kíméli: bikiniben mutatta meg magát Szécsi Debóra a bokasérülése után

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Miközben az országot ismét 37 fokos hőség perzseli, Szécsi Debóra nem bújt el a nap elől. A kánikula őt is elérte, azonban úgy tűnik, a kellemetlen bokasérülése sem tudja elvenni a kedvét a nyártól.
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kánikulaszécsi debórabikinis fotóhőség

Az elmúlt napokban újra megérkezett a kánikula Magyarországra, a hőmérők több helyen is 37 fokot mutattak. A forróság a sztárokat sem kerüli el, Cooky párja, Szécsi Debóra azonban úgy döntött, a legjobb módon veszi fel a harcot a hőséggel. A kétgyermekes édesanya közösségi oldalán egy vékony pántos, apró bikiniben jelentkezett be, amivel ismét bebizonyította, hogy bomba formában van.

A kánikula Szécsi Debórát is elérte, egy napcsókolta szelfit posztolt.
A kánikula a legszebb magyar sztárokat is elérte, Szécsi Debóra bikiniben jeletkezett be (Fotó: Instagram)

A kánikula és a bokasérülés sem állítja meg a pihenésben

A fotók azért is lephettek meg sokakat, mert Debóra néhány nappal ezelőtt még bokarögzítőben és mankóval közlekedett, miután egy teljesen hétköznapi otthoni edzés során megsérült. Az influenszer korábban az Origónak mesélte el, hogyan történt a szerencsétlen baleset.

Itthon edzettem, meg táncoltam is egy picit, és megrándult a bokám. Kaptam egy lábrögzítőt, amit hordanom kell. Arra azt mondták, hogy legalább négy hétig hordjam, az annyira mondjuk nem tetszett. De nem az volt, hogy kifordult a bokám vagy bármi ilyesmi, hanem másnap reggel keltem úgy, hogy egyszerűen nem bírtam ráállni a lábamra. És egyre rosszabb lett. Viszont muszáj vagyok mankózni, mert mennem kell jobbra-balra, és ha nem pihentetem, nem fog regenerálódni hamar

– árulta el korábban. A diagnózis szerencsére nem lett súlyos, így bár a sportot egy időre félre kell tennie, úgy tűnik, a nyári hangulatáról nem kell lemondania.

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Szécsi Debóra fekete bikiniben pózol.
Így élvezi a nyarat Szécsi Debóra (Fotó: Instagram)

És hát nem véletlen, hogy most minden percet megpróbálnak kihasználni. Korábban arról is beszélt lapunknak, hogy náluk a klasszikus nyári vakáció évek óta nem működik, hiszen Cooky számára éppen ez az időszak jelenti a legtöbb fellépést és munkát.

Nyáron nagyon sokat dolgozik Krisztián, a gyerekek nálunk is ilyenkor táborozni fognak, úgyhogy a nyaralás az nem szokott nekünk nyáron opció lenni, hanem inkább mi ősszel szoktunk menni. A gyerekek és Krisztián is nagyon szereti Dubajt, úgyhogy idén tervezzük, hogy megyünk

 – mondta korábban. Most azonban úgy tűnik, egy kisebb kikapcsolódás mégis belefért a család életébe. Szécsi Debóra közösségi oldalán arról árulkodott, hogy Debrecen felé vették az irányt, ahol a hőségriadót igyekeznek egy kis pihenéssel átvészelni.

 

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