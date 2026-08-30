Katalin hercegné kíméletlenül őszinte véleménye Harry hercegről és Meghan Markle-ről: „Nem lehet megbízni bennük”

Harry herceg és Meghan Markle visszatért az Egyesült Királyságba: egy, a királyi családtól független magánotthonba költöztek, két gyermeküket, Archie-t és Lilibetet pedig brit iskolába íratták. Most kiderült Katalin hercegné őszinte véleménye a párosról.

Katalin hercegné kíméletlen véleményt mondott Harry hercegről és Meghan Markle-ről

Fotó: HENRY NICHOLLS / POOL

Harry és Meghan a hírek szerint visszaköltözött az Egyesült Királyságba, és egy, a királyi családtól független magánotthonban élnek.

Archie-t és Lilibetet brit iskolába íratják, ami jelentős fordulat a család életében a 2020-as távozás után.

III. Károly és Vilmos nem támogatná a „félig bent, félig kint” királyi szerepet, Harry így várhatóan nem kapja vissza korábbi feladatait.

Harry továbbra is igyekszik rendezni kapcsolatát édesapjával, miközben Vilmossal állítólag nem találkozott az utóbbi időben.

Katalin hercegné állítólag arra jutott, hogy Harryben és Meghanban „nem lehet megbízni”, és már korábban feladta a két testvér kibékítésére tett erőfeszítéseit.

Katalin hercegné kíméletlen véleményt mondott Harry hercegről és Meghan Markle-ről

A döntés hatalmas fordulat Sussex hercege és hercegnéje életében, hiszen 2020-ban hátat fordítottak a királyi családban betöltött szerepüknek és az Egyesült Királyságnak, majd a kaliforniai Montecitóba költöztek. Távozásukat akkor a „szabadságba vezető menekülésként” jellemezték.

Miután lemondtak a királyi család dolgozó, magas rangú tagjaiként ellátott feladataikról, a házaspár anyagilag is függetlenné vált. Ezt követően több nagy visszhangot kiváltó interjút adtak, köztük Oprah Winfrey amerikai televíziós műsorvezetőnek, akinek számos megdöbbentő állítást fogalmaztak meg az Egyesült Királyságban töltött éveikről.

Harry herceg később megjelentette Tartalék című memoárját is, amelyben saját megfogalmazása szerint őszintén és részletesen beszámolt a királyi család tagjaként szerzett tapasztalatairól. Harry és Meghan terveire a múlt héten derült fény. A hírek szerint III. Károly királyt és Vilmos herceget egy időben tájékoztatták arról, hogy a pár visszaköltözik az Egyesült Királyságba.

Azóta királyi források arról számoltak be, hogy Vilmos herceg „teljesen egyetért” III. Károly királlyal abban, hogy Harry és Meghan nem kaphat olyan szerepet a monarchiában, amely lehetővé tenné számukra, hogy részben a királyi család dolgozó tagjaiként, részben pedig attól függetlenül éljenek.