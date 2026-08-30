Katalin hercegné kíméletlenül őszinte véleménye Harry hercegről és Meghan Markle-ről: „Nem lehet megbízni bennük”

Harry herceg és Meghan Markle visszatért az Egyesült Királyságba: egy, a királyi családtól független magánotthonba költöztek, két gyermeküket, Archie-t és Lilibetet pedig brit iskolába íratták. Most kiderült Katalin hercegné őszinte véleménye a párosról.
- Harry és Meghan a hírek szerint visszaköltözött az Egyesült Királyságba, és egy, a királyi családtól független magánotthonban élnek.
- Archie-t és Lilibetet brit iskolába íratják, ami jelentős fordulat a család életében a 2020-as távozás után.
- III. Károly és Vilmos nem támogatná a „félig bent, félig kint” királyi szerepet, Harry így várhatóan nem kapja vissza korábbi feladatait.
- Harry továbbra is igyekszik rendezni kapcsolatát édesapjával, miközben Vilmossal állítólag nem találkozott az utóbbi időben.
- Katalin hercegné állítólag arra jutott, hogy Harryben és Meghanban „nem lehet megbízni”, és már korábban feladta a két testvér kibékítésére tett erőfeszítéseit.
Katalin hercegné kíméletlen véleményt mondott Harry hercegről és Meghan Markle-ről
A döntés hatalmas fordulat Sussex hercege és hercegnéje életében, hiszen 2020-ban hátat fordítottak a királyi családban betöltött szerepüknek és az Egyesült Királyságnak, majd a kaliforniai Montecitóba költöztek. Távozásukat akkor a „szabadságba vezető menekülésként” jellemezték.
Miután lemondtak a királyi család dolgozó, magas rangú tagjaiként ellátott feladataikról, a házaspár anyagilag is függetlenné vált. Ezt követően több nagy visszhangot kiváltó interjút adtak, köztük Oprah Winfrey amerikai televíziós műsorvezetőnek, akinek számos megdöbbentő állítást fogalmaztak meg az Egyesült Királyságban töltött éveikről.
Harry herceg később megjelentette Tartalék című memoárját is, amelyben saját megfogalmazása szerint őszintén és részletesen beszámolt a királyi család tagjaként szerzett tapasztalatairól. Harry és Meghan terveire a múlt héten derült fény. A hírek szerint III. Károly királyt és Vilmos herceget egy időben tájékoztatták arról, hogy a pár visszaköltözik az Egyesült Királyságba.
Azóta királyi források arról számoltak be, hogy Vilmos herceg „teljesen egyetért” III. Károly királlyal abban, hogy Harry és Meghan nem kaphat olyan szerepet a monarchiában, amely lehetővé tenné számukra, hogy részben a királyi család dolgozó tagjaiként, részben pedig attól függetlenül éljenek.
Vilmos és Katalin hercegné barátai szerint a házaspár „nem tud megbocsátani” Sussex hercegének és hercegnéjének a királyi családdal szemben megfogalmazott, számukra fájdalmas vádak miatt, ugyanakkor eltökéltek abban, hogy a sérelmek helyett „a jövőre összpontosítsanak”.
Harry herceg várhatóan nem tér vissza korábbi királyi feladataihoz, ugyanakkor a hírek szerint továbbra is igyekszik rendezni kapcsolatát édesapjával, III. Károly királlyal, akivel londoni látogatásai során már töltött időt együtt. Úgy tudni azonban, hogy testvérével, Vilmos herceggel, illetve sógornőjével, Katalin hercegnével Harry az utóbbi időben nem találkozott.
Katalin korábban sokáig a „józan ész hangját” képviselte a két testvér között, miközben Harry és Vilmos kapcsolata egyre inkább megromlott. Egy idő után azonban állítólag úgy érezte, „már nem tehet többet azért, hogy kibékítse a testvéreket”.
A walesi hercegné állítólag úgy vélte, sógora nem elégedne meg azzal, hogy csupán „mellékszereplő” legyen a monarchiában, különösen a közte és Vilmos között kialakult alapvető nézetkülönbségek miatt.
Russell Myers, a Mirror királyi családdal foglalkozó szerkesztőjének William and Catherine: The Intimate Inside Story című életrajzi könyve arra is kitér, hogy Katalin az Oprah Winfrey-nek adott interjú után jutott arra a következtetésre, hogy
Harryben és Meghanban „nem lehet megbízni”.
A könyv szerint a leendő királyné kezdetben készséggel adott esélyt Meghannak, amikor bekerült a királyi családba. Később azonban úgy vélte, Sussex hercegének és hercegnéjének viselkedése mögött „saját szándék húzódik meg”, és nem pusztán arról van szó, hogy „nehéz természetűek”. Katalin állítólag azt is elkerülhetetlennek tartotta, hogy Harry végül visszalépjen a királyi családban betöltött szerepétől – számolt be róla a Daily Star.