Óriási balhé a magyar divatvilágban: Kerényi Virág kifakadt

Az elmúlt években Kerényi Virág neve egyet jelentett a hazai divatvilág egyik legnagyobb sikertörténetével. A tervező különleges táskái nemcsak a kifutókon arattak sikert, hanem a magyar influenszerek és ismert sztárok körében is rendkívül népszerűvé váltak. A Budapest Central European Fashion Weeken bemutatott kollekciója is hatalmas figyelmet kapott, a tervező munkáit egyre többen viselik a hazai hírességek közül. Most azonban egészen más miatt került reflektorfénybe.

Kerényi Virág divattervező, rengeteg eseményen megjelennek alkotásai (Fotó: MW)

Kerényi Virág nem hagyta szó nélkül az utánzatokat

Kerényi Virág közösségi oldalán több fotót is megosztott 24 óráig elérhető Instagram-történetében olyan táskákról, amelyek szerinte egyértelműen az ő modelljeit másolják. A tervező nem finomkodott, az utánzatokat kemény kritikával illette, úgy fogalmazott az egyik bejegyzésében, hogy „büdösek”, egy másik darabot pedig így kommentált: „és az ultimate kínai fröccsöntött kedvencem.” A posztok pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, így Virágnak nem kellett sokat várni a reakcióra.