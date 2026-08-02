Óriási balhé a magyar divatvilágban: Kerényi Virág kifakadt

Az elmúlt években Kerényi Virág neve egyet jelentett a hazai divatvilág egyik legnagyobb sikertörténetével. A tervező különleges táskái nemcsak a kifutókon arattak sikert, hanem a magyar influenszerek és ismert sztárok körében is rendkívül népszerűvé váltak. A Budapest Central European Fashion Weeken bemutatott kollekciója is hatalmas figyelmet kapott, a tervező munkáit egyre többen viselik a hazai hírességek közül. Most azonban egészen más miatt került reflektorfénybe.
Kerényi Virág nem hagyta szó nélkül az utánzatokat
Kerényi Virág közösségi oldalán több fotót is megosztott 24 óráig elérhető Instagram-történetében olyan táskákról, amelyek szerinte egyértelműen az ő modelljeit másolják. A tervező nem finomkodott, az utánzatokat kemény kritikával illette, úgy fogalmazott az egyik bejegyzésében, hogy „büdösek”, egy másik darabot pedig így kommentált: „és az ultimate kínai fröccsöntött kedvencem.” A posztok pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát, így Virágnak nem kellett sokat várni a reakcióra.
A TikTokon működő Talisman márka képviselője videóban reagált a történtekre, amiben elmondta, hogy a tervező viselkedése számára érthetetlen, sőt úgy fogalmazott, szerinte „nagyon beteg”, hogy valaki megvásárol egy terméket, lefotózza, majd a saját felületén nyilvánosan lehordja azt. A két fél között így rövid idő alatt látványos online vita alakult ki, amelybe a kommentelők is tömegesen bekapcsolódtak a Redditen. Kerényi Virág korábban többször beszélt arról, hogy számára kiemelten fontos az egyediség és a saját tervezői világ megőrzése, valamint, hogy kollekcióit hosszú tervezési folyamat előzi meg. Hogy a két fél között lesz-e békülés, azt egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy a magyar divatvilágban óriási online balhé robbant most ki.