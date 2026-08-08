Betegség, gyász, talpra állás: nehéz évek vannak Keresztes Ildikó mögött

Keresztes Ildikó betegsége csaknem az életét követelte, de ő legyőzte a gyilkos kórt, és ma már újra egészséges. Ám az énekesnőt nem sokkal később újabb csapás érte, ugyanis elveszítette szeretett édesanyját. És bár ez az élet velejárója, nem könnyű feldolgozni a veszteséget, de az egykori X-Faktor mentor ebből is talpra állt. Most megmutatjuk, mi mindenen ment keresztül a ma 62 éves Keresztes Ildikó az elmúlt években.

Keresztes Ildikó kora ellenére hihetetlen energiával áll a színpadon, pedig rengeteg küzdelemben volt része az elmúlt években (Fotó: MTVA Ridikül / Tőke Béla)

Keresztes Ildikót hazánkban nem sokaknak kell bemutatni, hiszen karrierje során stabilan megvetette a lábát a zeneiparban, sőt a következő generáció tehetségeit is segített felfedezni és kinevelni az X-Faktor, majd a Star Academy zsűritagjaként. Emellett a nézők szórakoztató showműsorokban is láthatták, mint A Nagy Duett vagy a Sztárban Sztár. Emellett pedig számos dalt írt és jelentetett meg, miközben folyton koncertezett is. 2022-ben azonban arról számolt be, hogy édesanyja és nagynénje súlyos demenciával küzdenek, így ápolásuk sok idejét és energiáját felemészti. Végül 2023 tavaszán meghozta a döntést, hogy egy szociális otthonban keres helyet számukra, mert ő maga kevésnek bizonyult ehhez a feladathoz.

Keresztes Ildikó dalokat ír, koncertezik és úgy tűnik, sikerült talpra állnia a betegség és a veszteség után (Fotó: Keresztes Ildikó / Instagram)

Keresztes Ildikónál daganatot találtak

Alig fél évvel a nehéz döntés után újabb megpróbáltatások vártak az énekesnőre. Keresztes Ildikó agydaganatára 2023 novemberében derült fény, ami miatt muszáj volt műtéthez folyamodni. Ezt hosszú felépülési időszak követte, de végig a gyógyulásra koncentrált, és sikerült talpra állnia. Édesanyja ekkor már olyan rossz állapotban volt, hogy fogalma sem volt Keresztes Ildikó agytumoráról, aki igyekezett ezt inkább szerencsének felfogni, ugyanis elmondása szerint a mama életét is veszélyeztette volna, ha tudomást szerez a sokkoló hírről. Ennek ellenére az előadóművész tavaly nyár elején bejelentette, hogy édesanyja elhunyt. Az előadóművészt mélyen megrendítette a gyász, ennek ellenére októberben egy koncerttel ünnepelte pályafutásának 40. évfordulóját. Azóta pedig teljes egészében visszatért a színpadra, tele van a naptára fellépésekkel, bár egy hónappal ezelőtt igencsak ráijesztett rajongóira, amikor betegség miatt lemondta egy koncertjét, de szerencsére csak egy kis megfázásról volt szó. Így ma újra egészségesen, a nehézségek után kissé fellélegezve ünnepelheti a 62. születésnapját.