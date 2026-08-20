Bocsánatot kért a tescós árufeltöltőktől és kemény üzenetet fogalmazott meg Keveházi Gábor

A Blikknek nyilatkozott a korábbi nyílt levele, majd Ókovács Szilveszter reakciója után Keveházi Gábor. A Kossuth-díjas balettművész ekkor többek közt azt is elárulta, miért döntött úgy, hogy kiáll a nyilvánosság elé. Az úgy előzménye az volt, amikor Keveházi egy nyílt levélben üzent a kultúráért is felelős miniszternek, melyben bírálta a hazai táncművészetet és annak vezetését is.

Megszólalt a nyílt levele után Keveházi Gábor / Fotó: Reviczky Zsolt

Erre válaszul Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója kemény hangú levélben kelt a társulat vezetőjének védelmére, Keveházit pedig azzal gyanúsította, évtizedek óta zárt ajtók mögött fúrja a vezetést, majd az etikai kódexre hivatkozva azonnal bejelentette a balettművész örökös tagsági járandóságának felfüggesztését és bocsánatkérésre szólította fel a művészt. Nem sokkal később azonban korrigált, mondván, mégsem vonja meg a pénzt, mivel nem akar „földi bíró” lenni, és inkább „égesse csak a zsebét a járandóság, mint Júdásnak a harminc ezüst”.

Bocsánatot kért Keveházi Gábor a tescós árufeltöltőktől

Korábban azt írtam, hogy előbb megyek el a Tescóba árufeltöltőnek, minthogy Ókovács Szilvesztertől bocsánatot kérjek. Ezúton is elnézést kérek a boltban dolgozó árufeltöltőktől és pénztárosoktól, egyáltalán nem állt szándékomban megbántani őket. A mi családunkban is van olyan hozzátartozó, aki ezt a munkát végzi, végtelenül tisztelem őket, és legkevésbé sem nézem le ezt a hivatást

- kezdte a balettművész, majd úgy folytatta, nem érti, miért érezte úgy Ókovács, hogy neki kell megszólalnia ebben az ügyben, hiszen a nyílt levelében őt egy szóval sem említette, habár arra gondolt, a mostani nyilvános vita mögött valójában évek óta húzódó, mélyre nyúló intézményi és emberi problémák állnak. Állítása szerint a Nemzeti Balettben olyan szisztematikus nyomásgyakorlás zajlik, amely szinte lehetetlenné teszi a fiatal táncosok számára a nyugodt alkotómunkát. Emellett kitért arra is, hogy a kultúrában és az intézményvezetésben elengedhetetlen lenne a pozíciók időbeli korlátozása a megújulás érdekében.

Ókovács már 16 éve vezeti az Operát, elég volt! Át kell adni a helyet, jöjjenek a fiatalok! Ahogyan a politikai képviselők esetében is 8 évben maximalizálják a ciklusokat, szerintem ebben a művészeti szakmában sem ártana egy hasonló korlátozás. Ami engem illet, ha felkérnének sem vállalnám már az igazgatói tisztséget, voltam már vezető épp eleget

- tette hozzá.

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