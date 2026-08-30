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lewis hamilton

Kim Kardashian nem titkolózik tovább, ezt gondolja a Forma-1-es pilóta szerelméről

1 órája
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Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata újabb szintre léphetett: a realitysztár egy sokatmondó Instagram-poszttal árulta el, mit gondol a Forma–1-es sztárral való románcáról.
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Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolatát hónapok óta kiemelt figyelem övezi, most pedig Kardashian újabb jelét adta annak, hogy komolyan gondolja a románcot. A 45 éves realitysztár szombaton egy közös Fortnite-képet osztott meg Instagram-sztorijában, amelyen a játékbeli karaktereik egymás mellett álltak. A képhez csak ennyit írt: „#couplegoals”, vagyis szerinte ők az álompár.

kim kardashian
Kim Kardashian így vallott Lewis Hamiltonról. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Kim Kardashian fontos üzenetet küldött Lewis Hamiltonnak

A 41 éves Forma-1-es pilótával Kardashian kapcsolata 2026 elején indult, majd júniusban az Instagramon is hivatalossá tették a románcukat. Azóta több közös fotót és romantikus pillanatot is megosztottak. Hamilton Kardashian családjával is találkozott, és a sztár gyerekei mellett a Kardashian nővérekkel is többször látták.

Kardashian korábban Kanye West felesége volt, akivel négy gyermeket nevelnek közösen. A válásukat 2021-ben kezdeményezték, és 2022 végén vált hivatalossá.

 

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