Kék haj és piercingek 13 évesen, Kim Kardashian lánya újra megosztja a rajongókat

Kim Kardashian lánya, North West még csak 13 éves, ennek ellenére már rendszeresen szerepel divatmagazinokban, saját zenei karriert épít, és egyre merészebb külsejével kerül a címlapokra. Legutóbb a Dazed magazin címlapján jelent meg, ahol kék hajjal, színes fogékszerrel és piercingekkel látható.

Kim Kardashian lánya, North West.

A New York Post véleménycikkének szerzője, Kirsten Fleming szerint Kim Kardashian túlságosan is támogatja lánya nyilvános szerepléseit, ahelyett hogy szülőként világos határokat állítana fel.

North a magazinnak arról beszélt, hogy kortársai közül sokan fiúkkal foglalkoznak, dohányoznak vagy más „rossz dolgokat” csinálnak. Saját vágyairól ennél jóval egyszerűbben fogalmazott: kék hajat és piercingeket szeretne.

Úgy tűnik, ezekből több kívánsága is valóra vált.

Nem minden piercing valódi

A Dazed fotóin látható piercingek közül nem mindegyik valódi, North azonban már korábban is megmutatta, hogy komolyan érdeklődik a testmódosítás iránt. 2026 elején például a kezén viselt piercingeket is megmutatta a közösségi médiában.

A New York Post szerint különösen a kézbe helyezett piercingek miatt merülhetnek fel aggályok, mivel ezek hegesedést és akár maradandó elváltozásokat is okozhatnak.

A lap véleménycikkének szerzője úgy látja, hogy egy fiatal tinédzsernek természetesen szüksége van arra, hogy különböző stílusokat, személyiségeket és hobbikat próbáljon ki, ám szerinte ennek nem feltétlenül kellene folyamatosan a nyilvánosság előtt történnie.

Kim Kardashian lánya már a zenei karrierjét is építi

A 13 éves lány közben nemcsak a divat világában próbál szerencsét. Idén kiadta első önálló dalát is, és a Dazednek arról beszélt, hogy szerinte nem érdemes későbbre halasztania karrierje kezdetét.

North korábban azonban más tervekről is beszélt. Két évvel ezelőtt egy interjúban még arról beszélt, hogy kosárlabdázó szeretne lenni, és saját magát a „valaha volt legjobbnak” nevezte.

2024-ben pedig az Interview magazin címlapjára került, ahol éppen édesanyja készített vele interjút.