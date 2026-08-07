„8 éve nincsen bekötve nálam tévé” – Megdöbbentő vallomást tett az X-Faktor egykori sztárja, teljesen megváltozott Király L. Norbi élete!

Több mint másfél évtizede már, hogy Király L. Norbi besétált az X-Faktor színpadára, és egy teljesen váratlan Joe Cocker feldolgozással azonnal rabul ejtette a közönséget. Az egyedi stílusú, utánozhatatlan hangú kaposvári srác egészen a döntő harmadik helyéig menetelt, a tehetségkutatót követő évek azonban többnyire hullámvasútnak bizonyultak számára. Válás, magánéleti nehézségek és az országos sajtó ingerküszöbét áttörő botrányok kísérték az útját, amelyeket néhány évvel ezelőtt egy látványos fizikai átalakulás és a rúdtánc világa követett. Most, 37 évesen viszont úgy tűnik, megkomolyodott az egykori közönségkedvenc. Tudatosan hátat fordított a celeblétnek, és egy kiegyensúlyozott, civil életben lelt nyugalomra, miközben a zenét sem hagyta el - a legnagyobb szerencsénkre.

Király L. Norbi x-faktoros produkciója mai napig velünk él, csupán Vastag Csaba és Takács Nikolas tudták legyőzni (Fotó: Youtube)

Király L. Norbi nem bánja az X-Faktort

Az X-Faktorban szerzett tapasztalatokra ma már érett fejjel és kellő távolságtartással tekint vissza. Mint mondja, nem bánta meg az indulást, de az azóta eltelt évek sok mindenre megtanították:

Ugyanúgy nekivágnék, ha újra tehetném. Az utána lévő dolgokat csinálnám teljesen máshogyan, megfontoltabb döntéseket hoznék. Ezek egyébként életkori adottságok: fiatalként még elhiszi az ember, hogy na, majd ő megváltja a világot, aztán rájön, hogy k.rvára nem. Hiába veszi körbe ilyenkor az embert egy szerető család vagy baráti közeg, a fiatal előadó még naiv, nem bánt el vele az élet, megy a maga útján. Én személy szerint sosem estem abba a csapdába, hogy azt gondoljam: én vagyok a Jani

– árulta el a Fuckin' Rainbow zenekar frontembere. A médiából való eltűnése megfontolt, tudatos lépés volt a részéről. Hat éve dolgozik civil munkakörben – a korábbi sofőrszolgálatos időszakot régen maga mögött hagyta –, mindennapjait pedig a kiszámíthatóság és a rendszeres sport határozza meg. A képernyők világa egyáltalán nem hiányzik a hétköznapjaiból.