„8 éve nincsen bekötve nálam tévé” – Megdöbbentő vallomást tett az X-Faktor egykori sztárja, teljesen megváltozott Király L. Norbi élete!

Több mint másfél évtizede már, hogy Király L. Norbi besétált az X-Faktor színpadára, és egy teljesen váratlan Joe Cocker feldolgozással azonnal rabul ejtette a közönséget. Az egyedi stílusú, utánozhatatlan hangú kaposvári srác egészen a döntő harmadik helyéig menetelt, a tehetségkutatót követő évek azonban többnyire hullámvasútnak bizonyultak számára. Válás, magánéleti nehézségek és az országos sajtó ingerküszöbét áttörő botrányok kísérték az útját, amelyeket néhány évvel ezelőtt egy látványos fizikai átalakulás és a rúdtánc világa követett. Most, 37 évesen viszont úgy tűnik, megkomolyodott az egykori közönségkedvenc. Tudatosan hátat fordított a celeblétnek, és egy kiegyensúlyozott, civil életben lelt nyugalomra, miközben a zenét sem hagyta el - a legnagyobb szerencsénkre.
Király L. Norbi nem bánja az X-Faktort
Az X-Faktorban szerzett tapasztalatokra ma már érett fejjel és kellő távolságtartással tekint vissza. Mint mondja, nem bánta meg az indulást, de az azóta eltelt évek sok mindenre megtanították:
Ugyanúgy nekivágnék, ha újra tehetném. Az utána lévő dolgokat csinálnám teljesen máshogyan, megfontoltabb döntéseket hoznék. Ezek egyébként életkori adottságok: fiatalként még elhiszi az ember, hogy na, majd ő megváltja a világot, aztán rájön, hogy k.rvára nem. Hiába veszi körbe ilyenkor az embert egy szerető család vagy baráti közeg, a fiatal előadó még naiv, nem bánt el vele az élet, megy a maga útján. Én személy szerint sosem estem abba a csapdába, hogy azt gondoljam: én vagyok a Jani
– árulta el a Fuckin' Rainbow zenekar frontembere. A médiából való eltűnése megfontolt, tudatos lépés volt a részéről. Hat éve dolgozik civil munkakörben – a korábbi sofőrszolgálatos időszakot régen maga mögött hagyta –, mindennapjait pedig a kiszámíthatóság és a rendszeres sport határozza meg. A képernyők világa egyáltalán nem hiányzik a hétköznapjaiból.
8 éve nem néz tévéadást
„Túl sokat a médiában már nem szerepelünk, ez egy szándékos döntés volt. Valamelyik nap kérdezte pont egy ismerősöm, nézek-e valamit a tévében, mire mondtam, hogy nyolc éve nincsen bekötve nálam tévéadás, nem vagyok rá kíváncsi. Hazamegyünk, leülünk a párommal, kiválasztunk egy filmet, és ennyi”– szögezte le. Bár a médiaszerepléseket elengedte, a zene iránti alázata és szenvedélye töretlen maradt. Saját formációjával, a Fuckin’ Rainbow zenekarral egy másfél-két éves átmeneti, lemorzsolódási szakasz után megtalálták a végleges felállást, és most teljes összhangban alkotnak. Legközelebb augusztus 15-én a Stenk színpadán mutatják meg magukat a közönségnek.
Nem akarnak megfelelni a konvencióknak
„A zenekar a szívünk kis dédelgetett vágya. Egyáltalán nem szeretnék megfelelni, nem az van a fejünkben, hogy milyen zenét kéne csinálni, merthogy azt hallgatják a legtöbben. Amit mi szeretünk, azt fogjuk adni továbbra is: a hard rockba elektronikus rappet keverni nem fogok, az fix. Az, hogy valaki nagy legyen a zeneiparban, nagyon összetett tényező. Tegyük hozzá, a rockzene nem éli a fénykorát jelenleg Magyarországon, valljuk be. Nagy szerencse, kontaktok és menedzsment kell a meglévő adottságokon és tehetségen túl. Nem fogok hazudni, mindenki szeretne nagyszínpadon állni, mi sem bánnánk, ha több tízezer watton dübörögne a zenénk. Aztán az idő majd eldönti, hogy egy rockklubban végezzük vagy az MVM Dome-ban.”
Király L. Norbi szavaiból ma egyértelműen a megérkezettség és a belső egyensúly tükröződik. Úgy érzi, sikerült megteremtenie azt a harmonikus hátteret, amelyre mindig is vágyott:
Határozottan kijelenthetem, hogy boldog vagyok. Most jelen pillanatban az életemnek azon szakaszát élem, amikor nem tudom azt mondani, hogy valami nincs rendben. Van egy stabil párkapcsolatom, ahol tényleges szeretet van, az erőnléti edzéseim jól mennek, miután abbahagytam a rúdtáncot a térdsérülésem miatt, valamint a Fuckin’ Rainbow zenekarunkra sem lehet panasz
– zárta a gondolatait az énekes.