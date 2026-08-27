Minden hivatalos megjelenést törölt a királyi család: aggasztó állapotban van az uralkodó

A norvég királyi család minden hivatalos elkötelezettségét lemondta, miután kiderült, hogy Harald király egészségi állapota nagyon súlyos. A 89 éves norvég király augusztus 17. óta az oslói Rikshospitaletben, a Oslo Egyetemi Kórházban van.

Nagyon súlyos állapotban van a norvég uralkodó - aggódik a királyi család. Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Nagyon súlyos állapotban van a norvég uralkodó - aggódik a királyi család

Az uralkodót eredetileg azért szállították kórházba, mert orvosai aggódtak a hemolitikus anémia kezelésének mellékhatásai miatt, Haraldnál ugyanis folyadékvisszatartás alakult ki. Vasárnapra azonban a király állapota tovább romlott egy véráramba került bakteriális fertőzés következtében. A palota közleménye szerint az uralkodó jelenleg antibiotikumos kezelést kap.

A norvég király állapota eleinte stabil volt, de ez napokon belül megváltozott: a norvég királyi udvar csütörtökön kijelentette, hogy az uralkodó állapota nagyon súlyos.

Nem tudni, mennyire súlyos az állapota, de a Royal Central arról számolt be, hogy Szonja királyné és Haakon koronaherceg, aki az elmúlt hetekben apja betegsége miatt régensként szolgált, lemondták királyi megbeszéléseiket. Ez arra utal, hogy a következő napokban mindketten a norvég király mellett töltik majd idejüket - írta az Express.