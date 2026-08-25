Újabb világsztár csatlakozik a Harry Potter szériához

Kit Harington is csatlakozik az HBO fantasy sorozatához: a hírek szerint ő alakítja majd Gilderoy Lockhartot a Harry Potter második évadában. A Trónok harca sztárja Nicholas Houltot váltja, akit eredetileg kiválasztottak a szerepre, azonban ütemezési problémák miatt kénytelenek voltak lecserélni őt.

Kit Harington is csatlakozik a Harry Potter szériához / Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Varázsló bőrébe bújik Kit Harington

A Deadline információi szerint az HBO-nak két, már készülő Hoult-projekt miatt kellett volna halasztania a második évad forgatását, amit azonban nem tudtak vállalni. Ezután landolt a varázsló szerepe Kit Haringtonnál, aki nagy örömmel fogadta el a felkérést. A színész, mindamellett, hogy gyermekkora óta hatalmas rajongója a Harry Potternek, bizonyos szempontból már megformálta ezt a karaktert: ő kölcsönözte neki a hangját egy hangoskönyvben.

Gilderoy Lockhart a Harry Potter második részében, A Harry Potter és a Titkok Kamrája című könyv egyik fontos szereplője, és akit korábban Kenneth Branagh alakított a Chris Columbus rendezte filmben.

A Harry Potter második évadának forgatása idén ősszel veszi kezdetét, nem sokkal az első évad, A Harry Potter és a bölcsek köve karácsonyi premierje előtt, ami az HBO-n lesz látható, és kizárólag az HBO Maxon streamelhető.

Nem ez volt egyébként az első változtatás, amelyet bejelentettek a széria kapcsán: korábban a Ginny Weasleyt alakító Gracie Cochrane döntött úgy, egy évad után kiszáll a projektből, noha pont a második évadban jutott volna kiemelt szerephez a karakter. Egyelőre nem tudni, ki alakítja a továbbiakban a vörös hajú boszorkányt.