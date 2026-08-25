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Kit Harington

Újabb világsztár csatlakozik a Harry Potter szériához

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Megvált egy színésztől a Harry Potter sorozat stábja, aki a második évadban szerepelt volna. Nicholas Hoult ütemezési problémák miatt esett el attól, hogy megformálja az egyik karaktert, Gilderoy Lockhartot, a helyére pedig a Trónok harcából ismert Kit Harington érkezik.
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Kit HaringtonHarry PottersorozatHBO

Kit Harington is csatlakozik az HBO fantasy sorozatához: a hírek szerint ő alakítja majd Gilderoy Lockhartot a Harry Potter második évadában. A Trónok harca sztárja Nicholas Houltot váltja, akit eredetileg kiválasztottak a szerepre, azonban ütemezési problémák miatt kénytelenek voltak lecserélni őt.

British actor Kit Harington poses on the red carpet on arrival to attend the world premiere for the film "The Family Plan 2" in London on November 11, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
Kit Harington is csatlakozik a Harry Potter szériához / Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Varázsló bőrébe bújik Kit Harington

A Deadline információi szerint az HBO-nak két, már készülő Hoult-projekt miatt kellett volna halasztania a második évad forgatását, amit azonban nem tudtak vállalni. Ezután landolt a varázsló szerepe Kit Haringtonnál, aki nagy örömmel fogadta el a felkérést. A színész, mindamellett, hogy gyermekkora óta hatalmas rajongója a Harry Potternek, bizonyos szempontból már megformálta ezt a karaktert: ő kölcsönözte neki a hangját egy hangoskönyvben.

Gilderoy Lockhart a Harry Potter második részében, A Harry Potter és a Titkok Kamrája című könyv egyik fontos szereplője, és akit korábban Kenneth Branagh alakított a Chris Columbus rendezte filmben.

A Harry Potter második évadának forgatása idén ősszel veszi kezdetét, nem sokkal az első évad, A Harry Potter és a bölcsek köve karácsonyi premierje előtt, ami az HBO-n lesz látható, és kizárólag az HBO Maxon streamelhető.

Nem ez volt egyébként az első változtatás, amelyet bejelentettek a széria kapcsán: korábban a Ginny Weasleyt alakító Gracie Cochrane döntött úgy, egy évad után kiszáll a projektből, noha pont a második évadban jutott volna kiemelt szerephez a karakter. Egyelőre nem tudni, ki alakítja a továbbiakban a vörös hajú boszorkányt.

 

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