„Amit csinálok, az egy lassú öngyilkosság” – Knapik Tamás autista fia nevelése kapcsán vallott

A Ridikül adásában két ismert édesapa tárta fel magánélete legnehezebb fejezeteit. Erdei Zsolt, a kétszeres világbajnok ökölvívó és Knapik Tamás, a Fiesta zenésze kendőzetlen őszinteséggel beszéltek arról, mekkora fizikai és mentális megpróbáltatást jelent autista, illetve ADHD-s gyermekeket nevelni. A drámai beszélgetés során nyilvánvalóvá vált, hogy bár a mindennapos küzdelmek gyakran az emberi teljesítőképesség határára sodorják a szülőket, a feltétel nélküli szeretet és az életöröm azonban minden nehézséget felülír.

Knapik Tamás gyereke 0-24-es felügyeletet igényel (Fotó: Bors)

Knapik Tamás kisfia már tíz esztendős

Knapik Tamás emberfeletti erővel neveli tízéves autista kisfiát, megrázó vallomást tett a stúdióban. A zenész elárulta, hogy az elmúlt években teljesen alárendelte életét a gyermeke gondozásának: „Én azt gondolom, hogy amit én csinálok, az egy lassú öngyilkosság” – mondta Knapik Tamás, hozzátéve, hogy a napi 150 kilométeres autózások és a folyamatos éjszakázások teljesen felőrölték az erejét: „Már kezdett megbomlani az elmém” – vallotta be őszintén, kiemelve, hogy a zenekar újraszervezése adta vissza az életkedvét. Szerinte egyedülálló szülőként folyamatos, 100 százalékos jelenlét kell:

Én alkalmazott szerepkörben vagyok otthon, és gyakorlatilag a kutya és a komornyik szerepét egyszerre tudom betölteni

– fejtette ki. Az édesapa a mindennapi túlélést egy szinte sokkoló hasonlattal írta le a nézőknek: „Hát nem tudom, hogy hányan látták a nézők között mondjuk a sztálingrádi csatáról szóló filmet. Ott a legkeményebb jeleneteket ajánlom figyelembe venni” – fogalmazott.