26 év után kiderült, hogy miként született Knézy Jenő legendás közvetítése Eric, az angolnáról

Generációk nőttek fel úgy, hogy a Magyar Televízió legendás Telesport című műsorából nyerték ki az információt, ha napi sportbetevőre éheztek. Nagy idők voltak azok, hiszen internet hiányában a sportriporterek és kommentátorok saját tudásukra és felkészültségükre hagyatkozva szólaltak meg, ha felvillant az a bizonyos, élő adást jelző piros lámpa. A világ persze megváltozott, a legendák visszavonultak, vagy átszerződtek valamelyik égi csatornához, de a Telesport és a legendák névsora örökre bevésődtek a honi televíziózás nagykönyvébe. Szepesi György, Vitray Tamás, Knézy Jenő, csak hogy az alapvetéseket említsük. Ők hárman a sportközvetítések igazi nagymesterei voltak. Közülük pedig már csak Vitray Tamás ülhetne mikrofon elé, hogy leközvetítsen egy rangos eseményt úgy, ahogyan csak a szakma ikonjai tudtak, tudnak. De térjünk is rá az átalakult Magyar Televízió nagy bejelentésére, mely szerint újra képernyőre kerül a Telesport. Aminek kapcsán igencsak érdekes interjút készített Bochkor Gábor.
Knézy Jenő: „Nézz már oda! Nézz már oda, ez be..arás!”
Bochkor Gábor csütörtök reggel interjút készített a szintén sportriporterként ismerté vált Ifjabb Knézy Jenővel, aki hosszan mesélt édesapjáról, az egykori szerkesztőségi munkáról és arról a bizonyos napról is, amikor rögzítésre került az a mára mémmé vált, rögtönzött közvetítés, ami úgymond „off record” született 2000-ben a sydney-i olimpián. Amikor is a világ megismerte a egyenlítői-guineai úszó szívhez szóló „karriertörténetét”.
Neked van ilyen kézikönyved Dávid? Az országok nevével... És a Géza, Elemér, Q betű az mi lehet vajon? Mert onnan van ez az úszó... Ezt megvernéd, azt hiszem Dávid. De még lehet, hogy én is... Nézz már oda! Nézz már oda, ez be..arás!
– hangzott el abban a nem adásba küldött közvetítésben, amely 26 évvel a rögzítése után is a sportkommentátori „Leg-leg-legek” panteonjának egyik legszebb, korszakos emléke, korlenyomata. Hihetetlen, de miközben újrahallgattuk, a szerkesztőségben egy kolléga, aki felvétel nyilvánosságra kerülése idején mindössze 8 éves volt, fejből folytatta a fenti idézetet és egészen Erik, az angolna célba csapásának pillanatáig tudta is Kenézy Jenő spontán gondolatmenetének minden szavát.
Bochkor Gábor: „A világ nagyon sokat változott. És nem előnyére…”
De mit mond, vagyis mit tud a felvétel születésének körülményeiről Knézy Jenő fia? Nos az évtizedeken átívelő kérdésre most a Retro Rádió hullámhosszán derült fény csütörtök reggel: „A régi időkben az volt a szokás, hogy csak a döntőket közvetítette élőben a Magyar Televízió. Nekem például a délelőtti előfutamokat is le kellett közvetíteni, majd délután mentünk vissza az uszodába és nyilván a döntőket is. Apu önszorgalomból, hogy lássa a mezőnyt, hogy fel tudja írni az időket és tudjon beszélni egy-két emberrel, kiment az előfutamokra is. Ezen a napon is kint volt és felvette a fülest. Vonalpróba… Összebeszélt Budapesttel, ahol mindig volt egy átvevő, akivel egy kapcsoláson tudott beszélni.”
Éppen beszélgettek egymással „off record” (adáson kívül - a szerk.), ahogyan mi szoktuk mondani, amikor meglátta, hogy Erik, az angolna úszik.
„Tulajdonképpen ő a Szántó Dávidnak, aki aznap az „átvevős” volt Budapesten, leközvetítette. Nyilván nem került ki adásba, de az archívumban benne volt és valahogy, egyszer önálló életre kelt, mert valaki kitette a netre. Onnantól pedig önálló életre kelt” – mesélte Bochkor Gábornak és a hallgatóknak Ifjabb Knézy Jenő, aki arra a kérdésre, hogy bánja-e a hangfelvétel 20 évvel ezelőtti kiszivárgását, csípőből reagált. „Dehogy bánom! Sőt, miközben hallgattam, arra gondoltam, hogy mennyire más a mostani világ.”
Ha én ezt ma ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal leközvetíteném, szerintem keresztre feszítenének és minimum fegyelmit kapnék.
„Mert hát, hogy merek így beszélni egy úszóról… Pláne egy színes bőrűről… Miközben ugyanez abban a környezetben huszonhat évvel ezelőtt egy vicces, poénos történet volt” – magyarázta a sportriporter, akinek elgondolkodtató mondataira Bochkor Gábor röviden reagált: „Az a helyzet, hogy a világ nagyon, nagyon sokat változott ebben a tekintetben is. És nem előnyére…” - mormolta inkább csak úgy maga elé a honi rádiózás fenegyereke.