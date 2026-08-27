26 év után kiderült, hogy miként született Knézy Jenő legendás közvetítése Eric, az angolnáról

Bochkor Gábor: „A világ nagyon sokat változott. És nem előnyére…”

De mit mond, vagyis mit tud a felvétel születésének körülményeiről Knézy Jenő fia? Nos az évtizedeken átívelő kérdésre most a Retro Rádió hullámhosszán derült fény csütörtök reggel: „A régi időkben az volt a szokás, hogy csak a döntőket közvetítette élőben a Magyar Televízió. Nekem például a délelőtti előfutamokat is le kellett közvetíteni, majd délután mentünk vissza az uszodába és nyilván a döntőket is. Apu önszorgalomból, hogy lássa a mezőnyt, hogy fel tudja írni az időket és tudjon beszélni egy-két emberrel, kiment az előfutamokra is. Ezen a napon is kint volt és felvette a fülest. Vonalpróba… Összebeszélt Budapesttel, ahol mindig volt egy átvevő, akivel egy kapcsoláson tudott beszélni.”

Éppen beszélgettek egymással „off record” (adáson kívül - a szerk.), ahogyan mi szoktuk mondani, amikor meglátta, hogy Erik, az angolna úszik.

„Tulajdonképpen ő a Szántó Dávidnak, aki aznap az „átvevős” volt Budapesten, leközvetítette. Nyilván nem került ki adásba, de az archívumban benne volt és valahogy, egyszer önálló életre kelt, mert valaki kitette a netre. Onnantól pedig önálló életre kelt” – mesélte Bochkor Gábornak és a hallgatóknak Ifjabb Knézy Jenő, aki arra a kérdésre, hogy bánja-e a hangfelvétel 20 évvel ezelőtti kiszivárgását, csípőből reagált. „Dehogy bánom! Sőt, miközben hallgattam, arra gondoltam, hogy mennyire más a mostani világ.”

Ha én ezt ma ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal leközvetíteném, szerintem keresztre feszítenének és minimum fegyelmit kapnék.

„Mert hát, hogy merek így beszélni egy úszóról… Pláne egy színes bőrűről… Miközben ugyanez abban a környezetben huszonhat évvel ezelőtt egy vicces, poénos történet volt” – magyarázta a sportriporter, akinek elgondolkodtató mondataira Bochkor Gábor röviden reagált: „Az a helyzet, hogy a világ nagyon, nagyon sokat változott ebben a tekintetben is. És nem előnyére…” - mormolta inkább csak úgy maga elé a honi rádiózás fenegyereke.