Kóbor Lénára büszke lenne az édesapja: hatalmas lehetőséget kapott a Gyöngyhajú lány feldolgozásával

Kóbor Léna számára igazán emlékezetesre sikerült az idei nyár, ami nem csak a pihenésről szólt. Bár a fiatal énekesnő igyekezett kihasználni a jó időt, gyönyörű helyekre utazott, a zenei karrierje így sem áll meg. Újabb fontos állomáshoz érkezett.

Kóbor János lánya, Kóbor Léna nemsokára újabb nagy debütálásra készül (Fotó: Markovics Gábor)

Így telik Kóbor Léna nyara

Léna egyik barátnőjével kezdte a kikapcsolódást, de édesanyjával is útra kelt.

A legjobb barátnőmmel elutaztunk egy hétre Máltára. Az volt a nyár fénypontja, nagyon élveztem. Meg anyukámmal is elmentünk Olaszországba a szokásos kis helyünkre nyaralni egy hétre.

A nyaralások mellett azonban Léna a fesztiválszezont sem hagyta ki. Bár a Sziget idén kimaradt, az EFOTT-on és a Campuson is megfordult, hiszen elmondása szerint kifejezetten szeret koncertekre járni. A legnagyobb meglepetést azonban éppen a Campus Fesztivál tartogatta számára. Léna nem egyszerűen nézőként érkezett a rendezvényre.

Léna Lotfi Begi segítségével dolgozta fel édesapja ikonikus slágerét (Fotó: Markovics Gábor)