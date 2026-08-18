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Kóbor Léna

Kóbor Lénára büszke lenne az édesapja: hatalmas lehetőséget kapott a Gyöngyhajú lány feldolgozásával

44 perce
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Külföldi út és egy váratlan felkérés. Kóbor Léna az Origónak számolt be idei nyarának eseményeiről.
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Kóbor Lénakoncertlehetőségnyár

Kóbor Léna számára igazán emlékezetesre sikerült az idei nyár, ami nem csak a pihenésről szólt. Bár a fiatal énekesnő igyekezett kihasználni a jó időt, gyönyörű helyekre utazott, a zenei karrierje így sem áll meg. Újabb fontos állomáshoz érkezett.

Kóbor Léna arany színű ruhában mosolyog a kamerába.
 Kóbor János lánya, Kóbor Léna nemsokára újabb nagy debütálásra készül (Fotó: Markovics Gábor)

Így telik Kóbor Léna nyara

Léna egyik barátnőjével kezdte a kikapcsolódást, de édesanyjával is útra kelt.

A legjobb barátnőmmel elutaztunk egy hétre Máltára. Az volt a nyár fénypontja, nagyon élveztem. Meg anyukámmal is elmentünk Olaszországba a szokásos kis helyünkre nyaralni egy hétre.

A nyaralások mellett azonban Léna a fesztiválszezont sem hagyta ki. Bár a Sziget idén kimaradt, az EFOTT-on és a Campuson is megfordult, hiszen elmondása szerint kifejezetten szeret koncertekre járni. A legnagyobb meglepetést azonban éppen a Campus Fesztivál tartogatta számára. Léna nem egyszerűen nézőként érkezett a  rendezvényre.

Léna és Lotfi Begi ölelkezve mosolyognak a kamerába.
Léna Lotfi Begi segítségével dolgozta fel édesapja ikonikus slágerét (Fotó: Markovics Gábor)

A Campuson hirtelen jött egy lehetőség, hogy a Debreceni Egyetem nagy színpadán elénekelhettem a Gyöngyhajú lányt.

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A dal természetesen különleges jelentőséggel bír Kóbor Léna számára, hiszen édesapja, Kóbor János az Omega legendás frontembere volt. A Gyöngyhajú lány pedig a magyar könnyűzene egyik legismertebb és legikonikusabb dala, így egy ilyen színpadon elénekelni önmagában is komoly pillanat. Léna számára ugyanakkor ez nem csupán egy múltidéző fellépés. Saját zenei útját is egyre határozottabban építi. A fiatal énekesnő ugyanis hamarosan újabb nagy bedobásra készül.

Most ősszel pedig biztos meg fog jelenni egy saját dalom, úgyhogy arra készülünk gőzerővel

– árulta el az Origónak büszkén. Ez pedig új fejezetet jelenthet Léna pályáján. A Gyöngyhajú lány után hamarosan azt is megmutathatja, milyen zenével szeretné meghódítani a közönséget.

 

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