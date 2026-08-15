Kóbor Léna reagált Molnár György Elefánt kifakadására: „Teljesen más korosztály vagyunk...”

Kóbor Léna július 9-én tette közzé az Omega legendás slágerének – a Gyöngyhajú lánynak – a feldolgozását. Kóbor János lányának elmondása szerint ez már egy régóta dédelgetett álom volt, amit azért készített el, hogy a mai fiatalsághoz is eljusson édesapja öröksége. A feldolgozott dal már most óriási sikert ért el, ugyanis többszázezren kattintottak rá. A rengeteg pozitív visszajelzés mellett azonban akadtak kritikus hangok is. Léna most az Origónak reagált a Molnár György által megfogalmazott negatív véleményre.

Kóbor Léna Gyöngyhajú lány dalfeldolgozása már most többszázezres megtekintést hozott (Fotó: Markovics Gábor)

Kóbor Léna reagált Molnár György kifakadására

Molnár György Elefánt, az Omega gitárosa korábban lapunknak számolt be arról, hogy egyáltalán nem tetszett neki Léna, az Omega Gyöngyhajú lány című slágerének újragondolása.

Hallottam a feldolgozást és őszinte leszek, nem tetszett. Kettő probléma van vele, először is, ez a dal nem lánynak való. Innen indul az egész dolog, mert egy lány énekli azt, hogy végre eljött a gyöngyhajú lány

– jelentette ki Molnár György, aki mindemellett arra is kitért, hogy csak egy ember tudta ezt elénekelni.

Molnár György Elefánt az Omega együttes gitárosa (Fotó: MW Bulvár)

A Gyöngyhajú lányhoz nem szabad senkinek nyúlnia! Mert azt senki nem tudja úgy elénekelni, ahogy Mecky, de nincs olyan zenekar sem, ami úgy eljátszaná, mint mi.

Kóbor Lénához is eljutott Molnár György kritikája, aki lapunkon keresztül reagált a történtekre.

Az a véleményem, hogy teljesen más korosztály vagyunk. Azt megértem, hogy neki ez a modern stílus nem tetszik és távol áll tőle, de szerintem ez helytállt teljesen a mai generációnak.

Léna emellett arról is beszámolt, milyen visszajelzéseket kap mostanában.

Én még mindig nagyon pozitívnak érzem. Ez egy nagy mérföldkő volt az életemben, és hatalmas álmom vált valóra. Nagyon örülök, hogy mindjárt meg lesz a 400 000 megtekintés a YouTube-on, így, hogy még csak egy hónapja van kint. Az egész élmény is pozitív volt számomra, és ez nagyon motivál arra, hogy a saját dalaimat is minél hamarabb kiadjam, és megismerjék az én stílusomat is

– jelentette ki az énekesnő, majd így zárta az interjút: „Nekem mindig is az volt a célom a feldolgozással, hogy a fiatalabb generáció is megismerje ezt a dalt, meg az Omegát, és fennmaradjon apukám emléke. És az, aki azt írta, hogy nem kellett volna feldolgozni, az nem látja ennek a valós miértjét. Az pedig Lotfi Begi érdeme, hogy ilyen jó feldolgozás készült, aminek ő csinálta a hangszerelését.” Kóbor Léna azt is elárulta, hogy már gőzerővel készül egy saját dallal, ami most ősszel fog megjelenni.