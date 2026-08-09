Elképesztő változás: így lett Köllő Babett luxusfeleségből zsűri és műsorvezető – Fotók!

A műsor óriási ismertséget hozott számára, de sosem akart megragadni a realitysztár szerepkörében. Miközben továbbra is játszott a színházban, egyre több televíziós feladat találta meg, végül pedig a TV2 egyik legnagyobb sikerműsorában, a Sztárban Sztár leszek! című tehetségkutatóban is helyet kapott mentorként. Sokan kíváncsiak voltak, hogyan állja majd meg a helyét a zsűriszékben, azonban hamar bebizonyította, hogy nemcsak karakteres személyiségével, hanem empátiájával is kiemelkedik. Erről így nyilatkozott:

Köllő Babett a Sztárban Sztár és a Sztárban Sztár leszek! műsorában is óriási sikert aratott (Fotó: Máté Krisztián)

Én babusgatós mester vagyok. Nekem az a dolgom, hogy biztonságban érezzék magukat. Attól még lehet követelni, de szeretettel

– mondta korábban, hozzátéve, hogy minden versenyzőből igyekezett a maximumot kihozni. A Sztárban Sztár leszek! mellett Babett rengeteg más műsorban is szerepelt, amikben sorra bizonyította tehetségét. Ilyen volt a Drágám, add az életed! Till Attila oldalán műsorvezetőként, vagy akár a Csillag Születik.

Köllő Babett hazánk legnépszerűbb férfi műsorvezetője, Till Attila oldalán is feltűnt (Fotó: MW)

Pályafutása jól mutatja, hogy egy realityszereplés nem feltétlenül egyetlen fejezetet jelent egy ismert ember életében. Nála inkább egy új korszak kezdete volt, amelynek köszönhetően az ország megismerhette a humorát, a közvetlenségét és azt a szakmai oldalát is, amelyet addig leginkább csak a színházi közönség láthatott. Köllő Babett az elmúlt években a TV2 képernyőjén egyre komolyabb feladatokat kapott, és mára kétségtelenül a hazai televíziózás egyik legismertebb női személyiségévé vált. Pályája pedig továbbra sem áll meg: idén új kihívás vár rá, hiszen az X-Faktor egyik műsorvezetőjeként láthatják majd a nézők.