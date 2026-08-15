Köllő Babett beteges vonzalmáról számolt be új videójában: Amerikából jelentkezett be

Köllő Babett már nemcsak tervezte az amerikai kalandot, hanem meg is érkezett az Egyesült Államokba. A műsorvezető-színésznő a napokban még egy buliból jelentkezett be, most pedig már egészen más terepen, a Hoover-gátnál bukkant fel, és természetesen ezúttal sem maradt el a tőle megszokott humor.

Köllő Babett műsorvezető a napokban Amerikából jelentkezett be (Fotó: Szabolcs László)

Köllő Babett Amerikában bekapcsolta a „hód üzemmódot”

Köllő Babett igazán különleges nyarat tudhat maga mögött, aminek úgy tűnik még korántsincs vége! Korábban arról mesélt, hogy az ausztriai és olaszországi kiruccanás mellett Amerikát is szeretné útba ejteni, ha az ideje engedi. Akkor még úgy fogalmazott, hogy Los Angelesben élő édesanyját és öccsét is meglátogatná, és ha már ilyen messzire utazik, Hawaii is szóba jöhet. Úgy tűnik, az amerikai kaland végül összejött: Babett most a TikTokon jelentkezett be az Egyesült Államokból, méghozzá nem is akárhonnan. A Hoover-gáthoz látogatott el, és rögtön elővette jól ismert humorát is.

Köllő Babett lapunknak adott interjúban mesélt először, milyen nyárnak néz elébe (Fotó: Gáll Regina)

Előző életemben hód lehettem. Betegesen vonzódom a gátakhoz. Most itt vagyok a Hoover Dam-nél. Hód üzemmód!

Babett gátak iránti rajongása egyébként egyáltalán nem új keletű. Korábban arról mesélt az Origónak, hogy az ausztriai Kölnbrein-gátat is mindenképpen szeretné meglátogatni, sőt, kifejezetten az ilyen különleges építményeket keresi az utazásai során. Most pedig már az amerikai változatot is kipipálhatta a bakancslistáján.