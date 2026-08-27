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Csináljuk a fesztivált!

Nem kellenek a közmédiának? Megszólalt Korda György és Balázs Klári

54 perce
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A közmédia őszi műsorbejelentésén nem esett szó a Csináljuk a Fesztivált! új évadáról, emiatt bizonytalanná vált a produkció jövője. Korda György és Balázs Klári, mint állandó zsűritagok, úgy vélik, nagy hiba lenne megszakítani a sorozatot.
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Csináljuk a fesztivált!Korda GyörgyBalázs Klári

Számos régebbi műsort jelentett be a közmédia, mint a Magyarország, szeretlek! vagy a Család-barát. Viszont a Csináljuk a Fesztivált! egyelőre nem került szóba, így Korda György és Balázs Klári, a műsor állandó tagjai aggodalmukat fejezték ki a történtek miatt. Balázs Klári szerint nem is csak a színvonalas előadások, hanem a zsűri közötti hangulat is különlegessé teszi a műsort.

Korda György és Balázs Klári koncert a Sziget Fesztiválon, 2026.08.10. KordaGyörgy, BalázsKlári, KordaGyörgyBalázsKlári
Korda György felesége, Balázs Klári helyzetjelentést adott a műsort illetően (Fotó: Mediaworks)

Balázs Klári és Korda György sajnálná a műsort

Sajnos mostanáig semmilyen információt nem kaptunk arról, visszatér-e a műsor. Tavaly ilyenkor már javában készültünk rá, mert szeptemberben indult a forgatás. Őszintén szólva nagyon szeretném, ha lenne következő évad, és szorítok érte, mert ez egy értékteremtő műsor. Egyfajta hidat képez a generációk között, és megmutatja, hogy a zene összehozza az embereket

– mesélte Klárika a story.hu-nak.

Az énekesnő azt is kiemelte, hogy a zsűri tagok barátsága egy teljesen egyedi hangulatot ad a műsornak, mivel a mai világban kevés ilyet lehet látni a televízióban. „Ebben egyedülálló, ha megnézzük a mai televíziós kínálatot. Annak idején én zsűriztem A Nagy Duett első évadában Dobrády Ákos és Kasza Tibi oldalán. Az egy apácanevelde volt ahhoz képest, amit most látunk. Nem volt káromkodás, nem voltak balhék, csak vidámság, mégis irtó népszerű volt” – jegyezte meg Balázs Klári.

Budapest, 20210705 Hatalmas meglepetéssel készült a Budapest Airport a retro slágerek szerelmesei és Korda György rajongói számára, egyben megünnepelve a járvány miatti utazási korlátozások enyhítését: újraforgatták Korda György Reptér című dalának 40 éves videóklipjét. Fotó: Dombóvári Tamás (DT) Bors Képen: Korda György és Balázs Klári
Korda Györgyék több műsornak is nemet mondtak (Fotó: Dombóvári Tamás)

Balázs Klári szeretne önazonos maradni

Tudni kell nemet mondani. Ha az ember valahol nem adhatja önmagát, azt a feladatot egyszerűen nem érdemes elvállalni. Én biztosan nem vagyok alkalmas arra, hogy ordítozzak a kamerák előtt, ahogy arra sem, hogy felrohanjak a színpadra, ha a fülemre mondják

– emelte ki az énekesnő, utalva más éneklős műsorokra.

Klárika arra is kitért, hogy nem véletlenül tartja magát önazonosnak, mivel korábban többször nemet mondtak a felkérésekre. „Az elmúlt években jó néhány felkérést kaptunk különféle műsorokra, de elutasítottuk őket, mert minket nem a pénz motivál. Úgy éreztük, nem tudnánk önazonosak lenni, és nekünk ez a legfontosabb” – jelentette ki Balázs Klári.

@origo_hu

Elképesztő hangulatot csinált Korda György és Balázs Klári a Sziget Fesztiválon! Hihetetlen visszatérés! Négy év után, minden várakozást felülmúlt augusztus 10-én este a Korda házaspár fellépése. A buli előtt Klárika az Origonak elmondta, hogy nagyon izgatott. #origo #kordagyörgy #balázsklári #sziget #szigetfesztivál

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