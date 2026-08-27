Nem kellenek a közmédiának? Megszólalt Korda György és Balázs Klári

Számos régebbi műsort jelentett be a közmédia, mint a Magyarország, szeretlek! vagy a Család-barát. Viszont a Csináljuk a Fesztivált! egyelőre nem került szóba, így Korda György és Balázs Klári, a műsor állandó tagjai aggodalmukat fejezték ki a történtek miatt. Balázs Klári szerint nem is csak a színvonalas előadások, hanem a zsűri közötti hangulat is különlegessé teszi a műsort.

Korda György felesége, Balázs Klári helyzetjelentést adott a műsort illetően (Fotó: Mediaworks)

Balázs Klári és Korda György sajnálná a műsort

Sajnos mostanáig semmilyen információt nem kaptunk arról, visszatér-e a műsor. Tavaly ilyenkor már javában készültünk rá, mert szeptemberben indult a forgatás. Őszintén szólva nagyon szeretném, ha lenne következő évad, és szorítok érte, mert ez egy értékteremtő műsor. Egyfajta hidat képez a generációk között, és megmutatja, hogy a zene összehozza az embereket

– mesélte Klárika a story.hu-nak.

Az énekesnő azt is kiemelte, hogy a zsűri tagok barátsága egy teljesen egyedi hangulatot ad a műsornak, mivel a mai világban kevés ilyet lehet látni a televízióban. „Ebben egyedülálló, ha megnézzük a mai televíziós kínálatot. Annak idején én zsűriztem A Nagy Duett első évadában Dobrády Ákos és Kasza Tibi oldalán. Az egy apácanevelde volt ahhoz képest, amit most látunk. Nem volt káromkodás, nem voltak balhék, csak vidámság, mégis irtó népszerű volt” – jegyezte meg Balázs Klári.

Korda Györgyék több műsornak is nemet mondtak (Fotó: Dombóvári Tamás)

Balázs Klári szeretne önazonos maradni

Tudni kell nemet mondani. Ha az ember valahol nem adhatja önmagát, azt a feladatot egyszerűen nem érdemes elvállalni. Én biztosan nem vagyok alkalmas arra, hogy ordítozzak a kamerák előtt, ahogy arra sem, hogy felrohanjak a színpadra, ha a fülemre mondják

– emelte ki az énekesnő, utalva más éneklős műsorokra.

Klárika arra is kitért, hogy nem véletlenül tartja magát önazonosnak, mivel korábban többször nemet mondtak a felkérésekre. „Az elmúlt években jó néhány felkérést kaptunk különféle műsorokra, de elutasítottuk őket, mert minket nem a pénz motivál. Úgy éreztük, nem tudnánk önazonosak lenni, és nekünk ez a legfontosabb” – jelentette ki Balázs Klári.