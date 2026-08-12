Korda György és Balázs Klári a szigetes koncertről: „Gondolkoztunk rajta, hogy odavalók vagyunk-e”

Korda György és Balázs Klári szigetes koncertjét biztosan egy jó ideig nem felejti majd el a közönség. A művészházaspár 4 éve nem lépett fel az ország legnagyobb fesztiválján, így nem csoda, hogy a rajongók tűkön ülve várták az idei visszatérést, és bizony nem hiába. Balázs Klári balesete és a hőség ellenére a legendás páros hatalmas bulival örvendeztette meg a jelenlévőket a Sziget Fesztivál 0. napján, pedig korábban abban még azon is vacilláltak, hogy vállalják-e a felkérést.

Korda György és Balázs Klári dalait ezrek énekelték a Sziget Fesztiválon, mindenki imádta őket (Fotó: Mediaworks)

A TV2 Aktív stábja jelen volt Korda György és Balázs Klári koncertjén, és a felvételekből jól látszik, hogy a házaspárt még most is rengetegen imádják. A közönség egyszerre énekelte velük szinte az összes slágerüket, köztük természetesen a Reptér című ikonikus dalt is, amely mára összeforrt a nevükkel. Pedig eleinte abban sem voltak biztosak, hogy elvállalják-e a fellépést.

„Azért vagyok a legidegesebb, mert ez az első alkalom, hogy 0. napon vagyunk, és még nincs itt a Sziget közönsége, legtöbbször ugyanis a zsúfolt napokon voltunk, de ez annál nagyobb kihívás” – mondta még a színpadra lépés előtt Korda György.

Gondolkoztunk rajta, hogy odavalók vagyunk-e, de két nap múlva mondtam, hogy ne törődj vele, menjünk el, megnézzük milyen lesz

– vallotta be Klárika, de az aggodalmuk felesleges volt, hiszen elsöprő sikert arattak.

Korda György Reptér című dala kétszer is felcsendült, ugyanis a közönség a fináléban ismét visszakövetelte (Fotó: Mediaworks)

Korda György feleségét egy tortával is meglepték

A hatalmas buli végén Klárikát még egy tortával is meglepték a színpadon, ugyanis augusztus 6-án ünnepelte a 74. születésnapját.

Egyébként lehet, hogy nem látszik rajtam, de én egy nagyon szerény nő vagyok. Én semmilyen nagy bulit nem szerettem volna. Gyuri kérdezte tőlem, hogy mit szeretnél drágám a születésnapodra, és azt mondtam, hogy »Veled lenni Gyuri, semmi mást nem akarok«. Ez meg is történt, hogy teljesen szűk családi körben megünnepeltük, mert ilyenkor nem az ajándék a lényeg, hanem, hogy tényleg egy szép nap legyen

– mesélte az énekesnő mosolyogva.

Balázs Klári születésnapjáról is megemelkéztek a színpadon, tortával és virággal köszöntötték az énekesnőt (Fotó: Mediaworks)

„Nem volt mindig ilyen szerény. Emlékszem, egy 35 évvel ezelőtti születésnapjára, amikor a szállodánk új volt, a Hotel Villa Korda, és azt mondta, hogy Gyuri, nem kaptam tőled semmit” – kontrázott nevetve az énekes.