Megszületett Kovács Áron negyedik gyermeke

Igazoltan maradt távol a Sztárban Sztár szereplőket bejelentő sajtótájékoztatójáról Kovács Áron. A műsorvezető-énekes negyedik gyermekének, egy kislánynak ugyanis ekkora esett a tervezett születése, és aki a Blikk információi szerint azóta világra jött és az Alíz nevet kapta a szüleitől.

Négyszeres apuka lett Kovács Áron / Fotó: Instagram/Kovács Áron

Négyszeres apuka lett Kovács Áron

A hírek szerint mind a baba, mind az édesanyja jól vannak, így Kovács Áron öröme jelenleg talán nem is lehetne teljesebb. A műsorvezető és felesége, Zsófia 2023-ban házasodtak össze, majd nem sokkal később világra jött első közös gyermekük, Milán.

Az énekesként is elismert Áron korábban már volt házas, ebből a kapcsolatból két gyermek született, a most 18 éves Máté és a 12 éves Luca.

Hamarosan jön a Sztárban Sztár új évada

Augusztus 24-én, hétfőn derült ki, kik fogják alkotni a Sztárban Sztár idei évadát. Kovács Áron mellett Gallusz Nikolett, Komonyi Zsuzsi, Tóth Abigél, Gudics Máté, Brasch Bence, Lola, Takács Nikolas, Mohamed Fatima, Kohánszky Roy, Dr. Mátyás és Ádám Sofi méri majd össze a tudását.

Az új évad szereplőit bemutató galériánkat az alábbi képre kattintva tekintheted meg!