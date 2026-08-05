Súlyos vádak érték a ValMar dobosát: volt felesége támadta be a zenészt

Súlyos kritikával illette volt felesége a ValMar dobosát, aki egyben a kisfia édesanyja is. Kovács Eddy egykori párja, Dorina ekkor a közösségi oldalán azt állította, a zenész nem fizet gyerektartást, és nem foglalkozik a közös gyermekükkel sem, de ennél komolyabb vádak is felmerültek.

Komoly vádakkal illette a volt felesége Kovács Eddyt / Fotó: TV2

Komoly vádakkal illette a volt felesége Kovács Eddyt

Először is: a kapcsolatunk nem azért ért véget, mert én találtam valaki mást. Azért ért véget, mert egy nőt nem bántunk, mert a gyermekem édesanyját nem csaljuk meg. Főleg nem akkor, amikor az éppen az édesanyját gyászolja a családjával. És egy zenekar nem lehet fontosabb a gyermekemnél!

- jelentette ki az édesanya, hozzátéve, a ValMar dobosa csak ritkán látogatta a kisfiát, noha a kapcsolattartás mindig biztosított volt, ráadásul el van maradva a gyerektartással is.

A vádakra Kovács Eddy nemrég nyíltan reagált a Blikknek

Köszönöm a megkeresést. Nem szeretnék nyilvános üzengetésbe kezdeni, különösen azért, mert egy kiskorú gyermek is érintett. Számomra a fiam érdeke mindig fontosabb lesz bármilyen internetes vitánál. A rólam megjelent állítások közül több sem fedi a valóságot, ugyanakkor ezeket nem a sajtón keresztül szeretném rendezni. A gyermektartással és a kapcsolattartással kapcsolatos kérdések jogi keretek között zajlanak, és tiszteletben tartom a bírósági eljárásokat. A gyermekem sem szeretném belekeverni a felnőttek konfliktusába. Bízom benne, hogy egyszer majd ő is megismerheti a teljes igazságot. Nem kívánok senkit minősíteni vagy támadni. Remélem, a jövőben minden érintett a gyermek érdekét helyezi előtérbe, ezért részemről ezt a témát nyilvánosan lezártnak tekintem

- mondta el a zenész, aki jelenleg boldog párkapcsolatban él a szerelmével, Daisyvel.