Kovi felesége sosem jött zavarba attól, amit egy forgatáson látott

Minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Elcsépelt, de örök érvényű igazság ez, melyet már Columbo felesége is igazolt azzal, hogy soha, de soha nem lehetett őt látni a sorozatban, de maga a főhős, epizódonként akár többször is hivatkozott rá, mint egyfajta stabil pont, aki terelgeti, istápolja, vagy éppen gyámolítja őt, helyzettől függően. Messziről indítottuk ezt a felvezetőt, de az összefüggés és párhuzam igenis ott lapul, vagyis inkább bujkál Kovi és Magdi közös történetében is. Abban a történetben, ami egy kicsit mindannyiunké, hiszen ők ketten tették fel Magyarországot a világ felnőttfilmes iparának térképre. Kovi volt a sikertörténet kieszelője, de Magdi volt az, aki teret engedett az ötletnek és támogatta férjét végig a járatlan úton, egészen a világsikerig. Magdi, vagy ahogyan a pornópápa szólítja, Magdikám, immáron negyvenöt éve társa és támasza az embernek, aki úgy mutatta meg a szexet, ahogy előtte senki. Az Origo most lehetőséget kapott arra, hogy a felesége szemén keresztül ismerjük meg a férfit, aki tetszik vagy sem, maradandót alkotott egy olyan területen, amelyről a kezdetekkor még csak beszélni sem volt ildomos, nemhogy művelni.
Kovi felesége sosem vágyott arra, hogy előtérbe kerüljön
„Nagyon kevesen ismerik úgy Kovit és a Kovi sztorit, ahogyan én. Tulajdonképpen az egyetlen ember vagyok, aki minden fontos és nem fontos részletet ismer, hiszen 45 éve vagyunk már házasok, és ennek az időnek a jelentős részét, szó szerint egymás mellett töltöttük. Hogy vannak-e nünükéi, vagy idegesítő szokásai? Igazából nincsenek. Ha most hosszan kutatnék az emlékeimben, biztos, találnék ezt-azt, de olyan, ami számottevő, most nem jut eszembe. Szerintem, ha lenne, már nem lennék mellette… Ő egy rendes pasas és kész! Szóval ebben az értelemben a mi kapcsolatunknak nincs bulvárértéke” - kezdte nevetve Kovi felesége, Magdi. Ők ketten tehát több mint négy évtizede egymás társai és egyben jól példázzák, hogy az ellentétek elszakíthatatlanul vonzzák egymást. Mert amíg Kovi harsány és szeret a középpontban lenni, addig Magdi csendes, visszahúzódó és ha csak teheti, kerüli a rivaldafényt. „Őszinte leszek veled! Egy picit kellemetlen nekem, hogy interjút adok. Soha nem volt vágyam arra, hogy akár csak egy kicsit is előtérben legyek.”
De ha azt kérdezed, miben segítettem őt és a közös életünk alakulását, akkor azt kell mondjam, hogy mindenben. Kovi sokszor támaszkodott rám. Nem is úgy, hogy én csináltam valamit, inkább lelki értelemben.
„Azt hiszem, számára fontos volt és fontos ma is az a tudat, hogy a háttérben ott vagyok és számíthat rám, bármi is legyen” – mesélte a négy Oscar-díjas felnőttfilmes rendező oldalbordája.
Magdi: „Kovinak más agya van, mint egy hétköznapi embernek”
Magdi természetesen azt is tudja, mi Kovács István, vagyis Kovi sikerének titka. „Ő már nagyon sokszor elmondta, hogy fotóriporter volt, de egy térdsérülés miatt abba kellett hagynia azt a munkát. Én tudtam, hogy neki továbbra is a képalkotással és az abban rejlő esztétikummal kell foglalkoznia, hiszen ebben volt jó, sőt zseniális. Egyszerűen a szépre állt rá a szeme és ez így van ma is. Más agya van, mint egy hétköznapi embernek. Ha lát egy fotót, centiről-centire elemzi és minden apró hibát kiszúr. Sőt, egyenesen zavarja.”
Én el sem tudtam volna képzelni, hogy a térdsérülése után, valamilyen más irányt vegyen az élete. A felnőttfilm lett a nagy ötlete, én pedig értettem és megértettem, hogy miért.
„Benne volt és van ma is a szépre való őszinte törekvés. Órákon át képes szöszmötölni egyetlen képpel” – fogalmazta meg Koviról alkotott gondolatait végtelen szeretettel az asszony, aki nem volt sűrű vendég a legendás alkotások forgatásain, de néhányszor azért elkísérte férjét a munkába. „Láttam őt néhányszor dolgozni forgatáson és egyértelmű volt számomra, hogy neki csak a kamera létezett és az a cél, hogy amit rögzít, az valóban szép legyen. Sosem jöttem zavarba attól, amit láttam.”
Egy forgatás tényleg nem olyan, ahogyan azt egy laikus, vagy kívülálló elképzeli. Minden jelenet darabjaira van tördelve és valahogy nincs az emberben az a hűha érzés, amikor látja, hogy egy nő és egy férfi…
„Na, érted! Hozzáteszem, a kész alkotásokat is mindig megnéztem. Kovinak fontos is volt a véleményem. Hitt abban, hogy a nőknek fejlettebb a szépérzékük és feltehetően van is ebben valami. Megesett, hogy egy-egy észrevételem nyomán megváltoztatott jeleneteket” – emlékezett vissza a nagy időkre Magdi.
„Hozzá kell tennem, hogy rengeteg fikció keveredett a valóságmorzsák közé”
Kovit sokan apának szólították azok közül a nemzetközi sztárok közül, akiket gyakorlatilag ő nevelt ki. A Birodalom című sorozatban Magdit talán éppen ezért igyekeztek úgy beállítani, mint a nőt, aki magára vállalta az anyaszerepet ebben a különös, különleges közegben. De vajon milyen szerepet vállat a valódi Magdi a szupersztárok életében? „A szereplők valóban egyfajta apaképet láttak Koviban. Sokan így is szólították őt.”
Ezzel szemben én nem feltétlenül, vagy legalábbis nem mindenkivel alakítottam ki bensőséges viszonyt. Ennek ellenére sok mindent tudtam és tudok róluk. Sokaknak ismerem a titkait, hiszen az évek alatt azért alakultak olyan helyzetek, amikor szükség volt arra, hogy mint női energia legyek jelen az életpillanatukban, és mondjuk egy tanáccsal segítsem őket”
– mesélte Kovi felesége, aki a fikciós jelenetek ellenére is szereti a sorozatot, ami férje életútját és munkásságát hívatott feldolgozni. „Összességében tetszik a sorozat. Hozzá kell tennem, hogy rengeteg fikció keveredett a valóságmorzsák közé. Miközben néztük, gyakran mondogattuk, hogy akár lehetett volna úgy is, ahogy a képernyőn és az sem lett volna baj. Tulajdonképpen azzal a karakterrel is elégedett vagyok, amelyik engem volt hivatott megjeleníteni…” - zárta a beszélgetést Magdi.