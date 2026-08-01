Kovi felesége sosem jött zavarba attól, amit egy forgatáson látott

Minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Elcsépelt, de örök érvényű igazság ez, melyet már Columbo felesége is igazolt azzal, hogy soha, de soha nem lehetett őt látni a sorozatban, de maga a főhős, epizódonként akár többször is hivatkozott rá, mint egyfajta stabil pont, aki terelgeti, istápolja, vagy éppen gyámolítja őt, helyzettől függően. Messziről indítottuk ezt a felvezetőt, de az összefüggés és párhuzam igenis ott lapul, vagyis inkább bujkál Kovi és Magdi közös történetében is. Abban a történetben, ami egy kicsit mindannyiunké, hiszen ők ketten tették fel Magyarországot a világ felnőttfilmes iparának térképre. Kovi volt a sikertörténet kieszelője, de Magdi volt az, aki teret engedett az ötletnek és támogatta férjét végig a járatlan úton, egészen a világsikerig. Magdi, vagy ahogyan a pornópápa szólítja, Magdikám, immáron negyvenöt éve társa és támasza az embernek, aki úgy mutatta meg a szexet, ahogy előtte senki. Az Origo most lehetőséget kapott arra, hogy a felesége szemén keresztül ismerjük meg a férfit, aki tetszik vagy sem, maradandót alkotott egy olyan területen, amelyről a kezdetekkor még csak beszélni sem volt ildomos, nemhogy művelni.

Kovi felesége csak ritkán lép a nyilvánosság elé és még ritkábban ad interjút (Fotó: hot! magazin archív)

Kovi felesége sosem vágyott arra, hogy előtérbe kerüljön

„Nagyon kevesen ismerik úgy Kovit és a Kovi sztorit, ahogyan én. Tulajdonképpen az egyetlen ember vagyok, aki minden fontos és nem fontos részletet ismer, hiszen 45 éve vagyunk már házasok, és ennek az időnek a jelentős részét, szó szerint egymás mellett töltöttük. Hogy vannak-e nünükéi, vagy idegesítő szokásai? Igazából nincsenek. Ha most hosszan kutatnék az emlékeimben, biztos, találnék ezt-azt, de olyan, ami számottevő, most nem jut eszembe. Szerintem, ha lenne, már nem lennék mellette… Ő egy rendes pasas és kész! Szóval ebben az értelemben a mi kapcsolatunknak nincs bulvárértéke” - kezdte nevetve Kovi felesége, Magdi. Ők ketten tehát több mint négy évtizede egymás társai és egyben jól példázzák, hogy az ellentétek elszakíthatatlanul vonzzák egymást. Mert amíg Kovi harsány és szeret a középpontban lenni, addig Magdi csendes, visszahúzódó és ha csak teheti, kerüli a rivaldafényt. „Őszinte leszek veled! Egy picit kellemetlen nekem, hogy interjút adok. Soha nem volt vágyam arra, hogy akár csak egy kicsit is előtérben legyek.”

De ha azt kérdezed, miben segítettem őt és a közös életünk alakulását, akkor azt kell mondjam, hogy mindenben. Kovi sokszor támaszkodott rám. Nem is úgy, hogy én csináltam valamit, inkább lelki értelemben.

„Azt hiszem, számára fontos volt és fontos ma is az a tudat, hogy a háttérben ott vagyok és számíthat rám, bármi is legyen” – mesélte a négy Oscar-díjas felnőttfilmes rendező oldalbordája.