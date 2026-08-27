Teljesen átírta a születésnapját a szörnyű hír: megszólalt a gyászoló Kucsera Gábor

Mély fájdalommal és kettős érzésekkel köszöntötte idei születésnapját Kucsera Gábor. A kétszeres világbajnok kajakos mindennapjait ugyan az iskolakezdési rohanás, a családi logisztika és a fiatal tehetségek edzései töltik ki, a jeles napot szörnyű tragédia árnyékolta be. Egykori edző- és versenyzőtársa, Boros Gergely megrázó hirtelenséggel hunyt el, ami teljesen átírta az ünnep hangulatát.

Kucsera Gábor születésnapja nem úgy alakult, ahogy azt eltervezte (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Kucsera Gábor gyászol a születésnapján

Ahogy azt reggel megírtuk a Magyar Kajak-Kenu Szövetség bejelentése nyomán, életének 43. évében elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2018–2024 között a szövetség szakmai igazgatója volt. Azóta kiderült az is, a sportember Pakson, a Vácika utcai pályaépítésen történt halálos balesetben vesztette életét. A megdöbbentő tragédia az egész sportvilágot megrázta, Kucsera Gábor pedig a saját születésnapján, mély fájdalommal siratja egykori bajnoktársát:

Ma van a születésnapom, egy nap, amit örömmel kellene ünnepelnem, fogadva a jókívánságokat. Mégis, valami egészen más ez a nap – a szívemben mély űr tátong a tragédia miatt, amit nehéz elhinni. Számtalan nemzetközi versenyen vettünk részt és együtt lettünk Európa-bajnokok, együtt harcoltuk ki az olimpiai kvótát Szegeden és rengeteg kalandot éltünk át edzőtáborokban, világversenyeken. Hihetetlenül nagy hiányt hagysz magad után. Őszinte részvétem az egész családnak. Isten veled, Geri

– írta Facebook-oldalán a kétszeres világbajnok klasszis.

Nem szereti ünnepelni magát

A népszerű kajakos a szívbemarkoló veszteség mellett arról vallott az Origónak, hogy a születésnapokhoz amúgy is mindig tartózkodóan állt, ami még a gyerekkorára vezethető vissza:

Úgy állok ehhez, mint a többi naphoz, megmondom őszintén, nem vagyok nagy szülinapozós. Szerintem ez a gyermekkoromra vezethető vissza, mindig ilyenkor nyaralt mindenki, nem tudtam bulit szervezni magamnak, aztán a sport miatt nem is jöhetett szóba igazán. Azt hiszem, egyszer volt talán, a 30. szülinapomon egy nagy meglepetésszülinapom. Ugyanolyan ez is, mint a többi nap, felkelek, aztán csinálom a dolgomat. Néha vágytam rá, aztán rájöttem, hogy olyan macerás ez: kit hívjak meg, ha őt nem hívom meg, megsértődik... Aztán mondtam, inkább csak születésnapokra járok, a sajátomat nem tartom

– fogalmazott a sportoló.