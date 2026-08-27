Teljesen átírta a születésnapját a szörnyű hír: megszólalt a gyászoló Kucsera Gábor

Mély fájdalommal és kettős érzésekkel köszöntötte idei születésnapját Kucsera Gábor. A kétszeres világbajnok kajakos mindennapjait ugyan az iskolakezdési rohanás, a családi logisztika és a fiatal tehetségek edzései töltik ki, a jeles napot szörnyű tragédia árnyékolta be. Egykori edző- és versenyzőtársa, Boros Gergely megrázó hirtelenséggel hunyt el, ami teljesen átírta az ünnep hangulatát.
Kucsera Gábor gyászol a születésnapján
Ahogy azt reggel megírtuk a Magyar Kajak-Kenu Szövetség bejelentése nyomán, életének 43. évében elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2018–2024 között a szövetség szakmai igazgatója volt. Azóta kiderült az is, a sportember Pakson, a Vácika utcai pályaépítésen történt halálos balesetben vesztette életét. A megdöbbentő tragédia az egész sportvilágot megrázta, Kucsera Gábor pedig a saját születésnapján, mély fájdalommal siratja egykori bajnoktársát:
Ma van a születésnapom, egy nap, amit örömmel kellene ünnepelnem, fogadva a jókívánságokat. Mégis, valami egészen más ez a nap – a szívemben mély űr tátong a tragédia miatt, amit nehéz elhinni. Számtalan nemzetközi versenyen vettünk részt és együtt lettünk Európa-bajnokok, együtt harcoltuk ki az olimpiai kvótát Szegeden és rengeteg kalandot éltünk át edzőtáborokban, világversenyeken. Hihetetlenül nagy hiányt hagysz magad után. Őszinte részvétem az egész családnak. Isten veled, Geri
– írta Facebook-oldalán a kétszeres világbajnok klasszis.
Nem szereti ünnepelni magát
A népszerű kajakos a szívbemarkoló veszteség mellett arról vallott az Origónak, hogy a születésnapokhoz amúgy is mindig tartózkodóan állt, ami még a gyerekkorára vezethető vissza:
Úgy állok ehhez, mint a többi naphoz, megmondom őszintén, nem vagyok nagy szülinapozós. Szerintem ez a gyermekkoromra vezethető vissza, mindig ilyenkor nyaralt mindenki, nem tudtam bulit szervezni magamnak, aztán a sport miatt nem is jöhetett szóba igazán. Azt hiszem, egyszer volt talán, a 30. szülinapomon egy nagy meglepetésszülinapom. Ugyanolyan ez is, mint a többi nap, felkelek, aztán csinálom a dolgomat. Néha vágytam rá, aztán rájöttem, hogy olyan macerás ez: kit hívjak meg, ha őt nem hívom meg, megsértődik... Aztán mondtam, inkább csak születésnapokra járok, a sajátomat nem tartom
– fogalmazott a sportoló.
Felosztják a szerepeket otthon
A kor múlása ugyanakkor egyáltalán nem nyomasztja, a fiatalok és az edzői munka folyamatosan lendületben tartják: „A korom nem ijeszt meg egyáltalán, nem érzem magam öregnek. Szerintem tök fiatalos vagyok, na meg a munkámból kifolyólag fiatalon tartanak a gyerekek. Edzésen is mindig az enyémekkel van gond, rendre kifogom az energikusabb srácokat, de így van ez rendjén!” – mesélte nevetve Kucsera Gábor, akinél otthon is javában tart a pörgés az iskolakezdés miatt. Feleségével, Tápai Szabinával jól kiegészítik egymást a mindennapi feladatok megszervezésében.
Teljesen jól állunk az iskolakezdésben. Szabina, aki ebben előrelátó, tervező típus, ő remekül összehangolja a folyamatokat. A tanszerek beszerzéséhez nincs türelmem, azt Szabina intézi. Én a gyerekek navigálásában játszom leginkább szerepet: iskola után Bencét egyből viszem edzésre, ott vagyok nyilván vele szakosztályvezetőként, Milla is elkezdett kajakozgatni, bontogatja a szárnyait. Abszolút látszódik, hogy a gyerekeink tükröt tartanak nekünk, Bence ugyanazokat a dolgokat csinálja, mint én anno, ugyanúgy mondja – mondom is neki, ahova te készülsz, én már hatszor visszajöttem! Milla az Szabina abszolút, Bella pedig vegyes teljesen, ő a nyugalom a családban
– zárta a gondolatait a világbajnok sportoló.