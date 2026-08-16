Kucsera Gáborék lakóautóval vágtak neki a nyárnak: Mesebeli helyeken kalandozik együtt a család

Igazi kalanddal teszi emlékezetessé a nyarat Kucsera Gábor és Tápai Szabina: a házaspár a gyerekeikkel együtt lakóautóba ült, és útnak indultak, hogy felfedezzék Európa egyik legszebb vidékét. A sportoló család jelenleg az Alpok környékén barangol, az Instagramon megosztott pillanatok alapján pedig jól látható, hogy minden napra jut valamilyen különleges és izgalmas program.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina családi nyaralásra nagyon kalandosra sikerült (Fotó: Szabolcs László)

Kucsera Gábor Tápai Szabinával és a gyerekeikkel keltek útra

A lakóautós nyaralás egyik legnagyobb előnye, hogy a család nem egyetlen helyhez kötve tölti a vakációt: egyik nap még egy kempingben ébrednek, másnap pedig már egy újabb lenyűgöző táj felé veszik az irányt. Kucsera Gábor ezúttal nemcsak édesapaként, hanem sofőrként is fontos szerepet vállal, ő ül ugyanis a volán mögött, miközben Szabina és a gyerekek élvezik az utazás minden pillanatát.

A család az elmúlt napokban meglehetősen aktív programot állított össze: a gyerekek többek között málnát szedtek, megfordultak egy kalandparkban, felvonóztak, kilátókat kerestek fel, és olyan lenyűgöző hegyi tájakat is láthattak, amelyek egészen biztosan sokáig emlékezetesek maradnak számukra.

Szabina az egyik 24 óráig elérhető Instagram-történetében arról is beszámolt, hogy az első napokban szinte megállás nélkül úton voltak.

Első három napban nagyon sokat mentünk, de csodálatos helyeken jártunk! Most kicsit fáradtan, de a kaland folytatódik

– írta Tápai Szabina Instagram-történetében.

A család három napot töltött egy kempingben, majd ismét útnak indult. Szabina egy videóban azt is elárulta, merre folytatják az utazást.

Három napot voltunk egy kempingben, és most tovább indultunk a Dolomitokba

– mondta.

A Dolomitok az Alpok egyik különleges hegyvidéke Északkelet-Olaszországban. A lenyűgöző, meredek sziklafalairól, hegycsúcsairól és festői völgyeiről ismert terület nem véletlenül számít a természetjárók egyik kedvelt úti céljának. A család számára pedig úgy tűnik, tökéletes helyszín arra, hogy a gyerekekkel együtt fedezzék fel a természet szépségeit.

Az Instagram-történetek alapján valóban idilli családi vakációnak tűnik a kiruccanás: közös nevetések, gyönyörű panorámák, izgalmas programok és rengeteg együtt töltött idő színesíti a napjaikat. Bár a fáradtság természetesen a kalandokkal együtt jár, úgy tűnik, a család a nyaralás minden percét igyekszik kihasználni.