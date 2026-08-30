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kylie jenner

Kylie Jenner megint kés alá fekszik, még nagyobb melleket akar

1 órája
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Kylie Jenner ismét megmutatta merész oldalát: a 29 éves sztár egy áttetsző, mélyen dekoltált felsőben pózolt egy autó anyósülésén. A kétgyermekes realitysztár a Who What Wear magazin fotózásán is szerepelt, ahol arról beszélt, hogy szeretne visszavenni a korábban „túl nagynak” érzett életviteléből.
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kylie jennercharli xcxmell

Kylie Jenner arról is mesélt, hogy nagy élményt jelentett számára a Charli XCX-nek készült áldokumentumfilmben való szereplés, amelyben saját magának egy sokkal karcosabb, eltúlzott változatát alakította.

Kylie Jenner
Kylie Jenner durván rákapcsolt a plasztikára.
Fotó: kyliejenner / Instagram / Képernyőkép

Kylie Jenner merész fotókkal jelentkezett, majd elárulta mire készül

A sztár nemrég újabb meglepő vallomással állt elő: még nagyobb melleket szeretne. Legjobb barátnője, Stassie podcastjában nyíltan beszélt arról, hogy nagyobb mellimplantátumot akar.

Kijelentése nem aratott osztatlan sikert a rajongók körében. Többen úgy vélik, Kylie már túlzásba viszi a plasztikai beavatkozásokat, mások pedig azt találgatták, hogy vajon komolyan gondolta-e a kijelentését.

 

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