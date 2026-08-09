71 éves lett Laár András: a nyomor után végre újra sínre került az élete

Hónapokon át volt hangos a sajtó a L'art pour l’art társulat tagjainak, Galla Miklósnak és Laár Andrásnak méltatlan sorsáról. A két nevettető komoly anyagi problémákkal küzdött, az egészségük is megromlott, és Laár Andrásnak már laknia sem volt hol. Ekkor fordult a rajongóihoz, hogy segítséget kérjen, ők pedig megtették, amit tudtak, míg mintegy szuperhős köpenyben meg nem érkezett Dombóvári István, aki önálló estet szervezett a két művésznek, amelynek bevételét teljes egészében ők kapták. És úgy tűnik ez a lökés elég volt ahhoz, hogy Laár András pénzügyi helyzete rendbe jöjjön eléggé ahhoz, hogy újra talpra álljon. Ez most sikerült is. Az ország Besenyő Pista bácsija ma már egy új, boldogabb életben ünnepelheti a születésnapját. Erről mesélt az Origónak.

Laár András új zenekart alapított és a színházi életbe is visszatért (Fotó: Lang Róbert/Somogyi Hírlap)

Laár András így ünnepli szülinapját

A KFT egykori énekese, Laár András kora ellenére úgy érzi, sosem késő újrakezdeni, amit be is bizonyított. Bár egy fél évvel ezelőtt még azon aggódtak a rajongók, hogy Laár András hol lakik, ma már újra minden rendben van körülötte. A komikus visszatért a színpadra, nem is akárhogyan, ugyanis a Balaton mellé költözött, ahol a Panoráma Teátrumban Molière A (be)képzelt betegének főszerepét játssza és jobban érzi magát, mint hosszú évek óta bármikor. A születésnapját is egy előadással ünnepli.

„Rendkívül jól vagyok!” – kezdte derűsen a születésnapos.

Ismét színházi körülmények közé kerültem, aminek nagyon örülök. Ez azt jelenti, hogy a fő tevékenységem most, hogy A beképzelt betegben játszom, amiből ma este és a jövő héten lesz még egy-egy előadásunk itt Balatonberényben. De közben zenekart alapítottam, a LaárFT-t, és az ősz folyamán majd zenélni fogok, és van egy önálló estem is a 70-kedő Besenyő

– sorolta, mi minden történt vele az elmúlt hónapokban.

„Tényleg kifejezetten jól vagyok. Persze nem vagyok gazdag, mert hát nyugdíjas vagyok, de a fellépések jelentenek némi pluszt, és tényleg nincs semmi problémám. Ma este ünnepelni is fogunk, az előadás után, mert eljön Ambrus fiam, sőt még lehet, hogy az unokatestvérem is, és megüljük a szülinapot” – avatott be a terveibe.