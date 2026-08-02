Lehullt a lepel: ők lesznek az új TV2 Híradó és a visszatérő Aktív műsorvezetői

Augusztus 3-án 18 órakor elindul a TV2 vadonatúj Híradója. A megújult hírműsor a 21. századi televíziózás modern látványvilágát, dinamikus tempóját és innovatív vizuális megoldásait hozza el a nézőknek. A TV2 Híradó kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a nézők nap mint nap megfelelően tájékozódhassanak a hazai közélet és a nagyvilág történéseiről — gyorsan, érthetően, modern formában. A TV2 Híradó egyik fontos eleme a kiterjesztett valóság használata, amely minden eddiginél látványosabb grafikai megoldásokat tesz lehetővé. A kollégák nemcsak Magyarország különböző pontjairól, hanem a világ számos országából készítenek tudósításokat, így a nézők átfogó képet kaphatnak a hazai közélet és a nemzetközi események alakulásáról.

A hétköznap esti Híradó két új műsorvezetője a TV2 nézői által már jól ismert és közkedvelt Pachmann Péter, aki az egyik legtapasztaltabb híradós az országban, a TV2-höz annak indulásakor, 1997-ben csatlakozott, valamint Szedmák Zita, aki most debütál hírműsorban, emellett a sportrajongók továbbra is láthatják a Spíler TV Premier League stúdióműsorok vezetőjeként.

A hétvégi TV2 Híradó két arca a TV2-nél korábban riporterként dolgozó Ambrus István és Farkas Fanni színművész-műsorvezető lesznek. Fanni korábban már kipróbálta a hírolvasást, ám országos kereskedelmi csatornán most először láthatják majd a nézők.

Az infotainment csapathoz csatlakozik még egy új arc, Fenyvesi Zoltán személyében, aki a TV2 Híradó reggeli kiadásainak műsorvezetője lesz. Zoltán korábban évekig rádiós műsorvezetőként dolgozott Tatabányán, legutóbb pedig marketingesként bizonyított. Farkas Fanni és Fenyvesi Zoltán mindketten a TV2 nyilvános casting felhívására jelentkeztek és kerültek kiválasztásra.

„Az arculat megújítása mellett a hírműsorok tartalmi újjáépítése is lezajlott. Kialakításra került egy Etikai és Működési Kódex, ami nemcsak a vállalat működését, hanem a hírszerkesztők mindennapi munkáját is szabályozza, egyértelmű iránymutatást adva.” – mondta Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója.



Augusztus 3-tól a korábbi híradós műsorvezetők képernyős munkája megszűnik, a kollégáknak szakértelmüknek és képzettségüknek megfelelően más munkakörök kerültek felajánlásra.



Aktív – Újjászületik az ország egyik legnépszerűbb magazinműsora

