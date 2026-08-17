„Úgy döntöttem, elhagyom Magyarországot” – Lékai-Kiss Ramóna a családja nélkül indult útnak

Lékai-Kiss Ramóna hamarosan a Megasztár műsorvezetőjeként lesz látható a TV2 képernyőjén, Ördög Nóra oldalán, a válogatók végeztével most mégis belevágott egy nem mindennapi projektbe, amihez még az országot is maga mögött kellett hagynia. A színésznő új videójában mesélt a különleges utazásról.
Lékai-Kiss Ramóna családja nélkül utazott Olaszországba
Lékai-Kiss Ramóna kisfia és férje, Lékai Máté nélkül ült repülőre, ugyanis elmondása szerint egy most épp nem családi nyaralásról van szó, hanem, hogy végre valóra váltsa egy régi álmát.
Úgy döntöttem, elhagyom Magyarországot… na jó, csak pár napra. De most nem kirándulni megyek, hanem megfejteni valamit Olaszországgal kapcsolatban. Egy érzést, amit nem tudok megmagyarázni
– kezdte a videót a műsorvezető.
„Sokszor felismertem egy-egy pillanatban, egy ízben, egy nevetésben, egy köszönésben, de aztán eltűnt és soha nem tudtam magammal vinni. Úgyhogy most nem csak szemlélni szeretnék, hanem ízig-vérig átérezni mindazt, amitől az olaszok ennyire tudnak élni” – mesélte, miközben egy kabrióval szelte a kanyargós itáliai utakat.
Lékai-Kiss Ramóna éttermet nyit?
A műsorvezetőnő természetesen nem marad Olaszországban, sőt már azóta haza is érkezett és elárulta, mi az, amit szeretne átadni a magyar közönségnek az élményeiből.
„Itt minden pont olyan, amilyenre emlékeztem. A színek, az ízek, az illatok, minden spontánul, de mégis tökéletesen komponálva történik. Ahogy köszönnek egymásnak, ahogy lelassul egy beszélgetés közben az idő, ahogy egy pohár bor nemcsak egy pohár bor, hanem egy pillanat. És ahogy figyelek, egyre jobban érzem, hogy nem egy konkrét dolgot keresek, hanem egy ritmust, egy hozzáállást, egy érzést” – magyarázta.
A kérdés már csak az, hogy ezt hogy viszem magammal? Hogy egy íz ne csak egy íz legyen, hogy egy beszélgetés ne csak egy beszélgetés, egy vacsora pedig nemcsak egy vacsora, hanem maga az élet. Az utazásom végére megértettem, hogy ez az életérzés mindig is ott volt bennem, és talán már azt is tudom, hogy adhatom át nektek. De mindennek eljön a maga ideje
– zárta a videót sejtelmesen egy ciao limone feliratú logóval, ami feltehetően egy új projekt lesz majd, talán egy olasz étterem vagy bár formájában, de erre egyelőre várnunk kell.