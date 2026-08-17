„Úgy döntöttem, elhagyom Magyarországot” – Lékai-Kiss Ramóna a családja nélkül indult útnak

Lékai-Kiss Ramóna hamarosan a Megasztár műsorvezetőjeként lesz látható a TV2 képernyőjén, Ördög Nóra oldalán, a válogatók végeztével most mégis belevágott egy nem mindennapi projektbe, amihez még az országot is maga mögött kellett hagynia. A színésznő új videójában mesélt a különleges utazásról.

Lékai-Kiss Ramóna férje nélkül utazott külföldre, elárulta mit keres (Fotó: Tumbász Hédi)

Lékai-Kiss Ramóna családja nélkül utazott Olaszországba

Lékai-Kiss Ramóna kisfia és férje, Lékai Máté nélkül ült repülőre, ugyanis elmondása szerint egy most épp nem családi nyaralásról van szó, hanem, hogy végre valóra váltsa egy régi álmát.

Úgy döntöttem, elhagyom Magyarországot… na jó, csak pár napra. De most nem kirándulni megyek, hanem megfejteni valamit Olaszországgal kapcsolatban. Egy érzést, amit nem tudok megmagyarázni

– kezdte a videót a műsorvezető.

„Sokszor felismertem egy-egy pillanatban, egy ízben, egy nevetésben, egy köszönésben, de aztán eltűnt és soha nem tudtam magammal vinni. Úgyhogy most nem csak szemlélni szeretnék, hanem ízig-vérig átérezni mindazt, amitől az olaszok ennyire tudnak élni” – mesélte, miközben egy kabrióval szelte a kanyargós itáliai utakat.