„Szégyelltem magam” – Váratlan telefonhívás kavarta fel a magyar énekesnő életét

Óriási fordulatot vett a Megasztár győztesének, Lengyel Johannának az élete. A fiatal tehetség, aki a televíziós tehetségkutatóban és legutóbb A Nagy Duett színpadán is bizonyította rendkívüli hangi adottságait, most egy teljesen új és komoly művészi kihívás előtt áll. Bár a nagyközönség eddig elsősorban popénekesnőként ismerhette őt, a háttérben már egy ideje komoly szakmai elismerések érlelték a váltást. Nemrégiben ugyanis a patinás Erkel Színház vezetése figyelt fel rá, és egy olyan lehetőséget kínáltak neki, amely gyökeresen megváltoztathatja a karrierjét. Lengyel Johanna hamarosan musicalszínésznőként debütál itthon, és egyszerre rögtön két nagyszabású produkcióban is főszerepet kapott.
Lengyel Johanna meglepődött a megkeresésen
Az énekesnőt éppen a sűrű felkészülési időszak közepén értük el, aki őszintén mesélt a megkeresés körülményeiről. Elmondása szerint a felkérés a lehető legváratlanabb pillanatban érkezett: „A Nagy Duett vége felé szólt a menedzsmentem, hogy felkeresett az Erkel Színház. Azt mondták, szívesen leülnének velem beszélni, mert a vezetőség szerint nagyon passzolnék hozzájuk” – emlékezett vissza a kezdetekre Johanna, aki nem is próbálta leplezni az akkori döbbenetét.
Nagyon örültem, és bevallom, meg is lepődtem. Egyáltalán nem számítottam ilyen jellegű telefonhívásra vagy érdeklődésre. Bár a színház világa nem teljesen idegen számomra: amikor Amerikában éltem, a gimnáziumban musicaleztem, és már akkor is imádtam. Ez egy régi, kedves hobbi, egy igazi szenvedély a számomra, és hihetetlenül boldog vagyok, hogy most visszatért az életembe
– árulta el az énekesnő.
Kétségei voltak a meghallgatás után
A személyes találkozó azonban még csak a kezdet volt, a neheze, a szakmai megmérettetés csak ezután következett. A színház szakemberei ugyanis egy komoly casting keretében szerettek volna megbizonyosodni a képességeiről: „A meeting után elhívtak egy meghallgatásra, ahol több dalt és prózai részt is meg kellett tanulnom. Ez elképesztően stresszes időszak volt a számomra, mert A Nagy Duettnek konkrétan a döntő hetében jártunk. Nagyon sűrű volt minden, így szinte alvás helyett, hajnalban vettem elő a dalokat és a szövegeket, hogy felkészüljek” – mesélte a feszített tempóról az énekesnő.
Johanna maximalizmusát jól mutatja, hogy a válogatás után komoly kétségek gyötörték, és egyáltalán nem volt biztos a sikerben. Úgy érezte, a kimerültség rányomta a bélyegét a nyújtott teljesítményére.
A saját mércém szerint nem voltam elégedett magammal. Kicsit el is voltam keseredve, hogy mennyire rosszul sikerült az egész. A fáradtság miatt sajnos nem kezeltem jól a rontásokat. Szégyelltem magam, mert tudtam, hogy egyébként nem ilyen vagyok. Pontosan ezért ért óriási meglepetésként, amikor pár hét múlva visszahívtak azzal a hírrel, hogy kaptam két szerepet is! Szerencsére látták bennem a potenciált a hibák ellenére is.
Ember Márkkal és Veréb Tamással már dolgozott együtt
Johanna előtt most komoly munka áll, hiszen a nyár utolsó hónapja már a próbákról szól majd. Bár a társulattal még nem találkozott személyesen – erre augusztusban kerül majd sor –, a stábban szerencsére akadnak majd olyan kollégák, akik mellett biztonságban érezheti magát.
„Dolgoztam már együtt Veréb Tomival és Ember Márkkal is, szóval szerencsére lesznek ismerős arcok. Ugyanakkor nagyon várom már azt is, hogy a többieket is megismerjem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen nyugodt vagyok. Izgulok, van bennem félelem is, de legalább ennyi izgatottság és boldogság is kavarog a lelkemben. Fantasztikus érzés, hogy egy teljesen más területen is kipróbálhatom magam, igazán változatos és izgalmas most az életem” – zárta a gondolatait. A rajongóknak már nem kell sokat várniuk, hogy láthassák kedvencüket a színpadon. Johanna elárulta, hogy a Trón című musicalben és a A három testőrben láthatja majd őt a közönség. A Trón premierje már most ősszel, szeptemberben esedékes, míg A három testőr pedig majd 2027-ben lesz látható az Erkel Színházban.
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