„Szégyelltem magam” – Váratlan telefonhívás kavarta fel a magyar énekesnő életét

Johanna maximalizmusát jól mutatja, hogy a válogatás után komoly kétségek gyötörték, és egyáltalán nem volt biztos a sikerben. Úgy érezte, a kimerültség rányomta a bélyegét a nyújtott teljesítményére.

A saját mércém szerint nem voltam elégedett magammal. Kicsit el is voltam keseredve, hogy mennyire rosszul sikerült az egész. A fáradtság miatt sajnos nem kezeltem jól a rontásokat. Szégyelltem magam, mert tudtam, hogy egyébként nem ilyen vagyok. Pontosan ezért ért óriási meglepetésként, amikor pár hét múlva visszahívtak azzal a hírrel, hogy kaptam két szerepet is! Szerencsére látták bennem a potenciált a hibák ellenére is.

Lengyel Johanna számára nem mindenki ismeretlen a társulatból (Fotó: Bors)

Ember Márkkal és Veréb Tamással már dolgozott együtt

Johanna előtt most komoly munka áll, hiszen a nyár utolsó hónapja már a próbákról szól majd. Bár a társulattal még nem találkozott személyesen – erre augusztusban kerül majd sor –, a stábban szerencsére akadnak majd olyan kollégák, akik mellett biztonságban érezheti magát.

„Dolgoztam már együtt Veréb Tomival és Ember Márkkal is, szóval szerencsére lesznek ismerős arcok. Ugyanakkor nagyon várom már azt is, hogy a többieket is megismerjem. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljesen nyugodt vagyok. Izgulok, van bennem félelem is, de legalább ennyi izgatottság és boldogság is kavarog a lelkemben. Fantasztikus érzés, hogy egy teljesen más területen is kipróbálhatom magam, igazán változatos és izgalmas most az életem” – zárta a gondolatait. A rajongóknak már nem kell sokat várniuk, hogy láthassák kedvencüket a színpadon. Johanna elárulta, hogy a Trón című musicalben és a A három testőrben láthatja majd őt a közönség. A Trón premierje már most ősszel, szeptemberben esedékes, míg A három testőr pedig majd 2027-ben lesz látható az Erkel Színházban.

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