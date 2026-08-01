Lengyel Johanna testvért kaphat? Molnár Miléna tervezi a gyerekvállalást

Molnár Miléna neve az elmúlt években egyre ismertebb lett a közösségi médiában, ahol őszinte videóival és nyílt megszólalásaival sok követőt szerzett. Bár a magánéletéről csak annyit oszt meg, amennyit szeretne, és leginkább az állattartásról és a tanyájukról tesz közzé tartalmat, akadnak olyan mély témák is, amelyekről tabuk nélkül beszél. Ezúttal a gyermekvállalás került szóba, és a fiatal influenszer meglepő őszinteséggel mesélt YouTube-csatornáján arról, hogyan látja jelenleg az anyaságot. Molnár egyébként Lengyel Johanna édesapjának párja.

Molnár Miléna közös családot tervez Lengyel Johanna apjával (Fotó: Tumbász Hédi)

Lengyel Johanna kistestvért kaphat

Molnár Miléna szerint nem kérdés, hogy egyszer szeretne családot alapítani, de úgy érzi, most még nem tart ott az életében.

Igen, tervezek gyereket, biztos vagyok benne, hogy lesznek gyerekeim, már ha a jó Isten is úgy akarja. De a szándék megvan bennem az anyaságra. Az időzítéssel kapcsolatban nem vagyok még biztos. Meg hát még sok tényezővel kapcsolatban, nyilván.

Bár az influenszer a jövőben édesanyaként képzeli el magát, jelenleg még inkább a szabadságát élvezi, és azt sem titkolta, vannak félelmei a gyerekvállalással kapcsolatban.

Molnár Miléna párja Lengyel Sándor. Már 10 éve alkotnak egy párt (Fotó: Hédi Tumbász)

Annyira rettegek jelenleg ettől a kérdéstől, mert azt érzem, hogy akkor így megszűnök. Ezt azért érzem így, mert vannak példák erre a környezetemben, és teljes mértékben átalakítja az életedet egy gyerek. Én tudom, hogy jó ez az átalakulás, de egyszerűen erre én nem vágyom. Én élvezem a mostani szabadságomat, az életemet, a lehetőségeimet, mindent.

A fiatal tartalomgyártó azt is elismerte, hogy ha most kellene gyermeket nevelnie, azt még inkább teherként élné meg. Nem titkolja, hogy számára fontos a pihenés, az egyedüllét és az a fajta szabadság, amit jelenleg élvez. Éppen ezért úgy gondolja, ha egyszer eljön az idő, segítséget is igénybe venne, akár egy dadus személyében, hogy a lehető legkiegyensúlyozottabban tudja megélni az anyaságot.