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szövődmény

Súlyos szövődmények léptek fel: darázscsípés miatt kezdett fulladozni az LGT zenésze

1 órája
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A közelmúltban ünnepelte a 75. születésnapját Karácsony János. Az LGT gitárosa a Klubrádió Klubdélelőtt című műsorának a vendége volt, ahol szinte azonnal szemet szúrt a fogyása. Karácsony János ekkor elmesélte, hogy azután adott le tíz kilót, miután tavaly a mellkasán megcsípte egy darázs, amitől fulladozni kezdett.
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szövődményKarácsony JánosfogyásPresser GáborLGT

A Klubrádió Klubdélelőtt című műsorának volt a vendége Karácsony János, aki a napokban ünnepelte a 75. születésnapját. A stúdióban szinte rögtön szemet szúrt az LGT gitárosának fogyása, aki a beszélgetés során elárulta, egy darázscsípést követően adott le tíz kilót. A csípés egyébként komoly szövődményekkel járt: Karácsony János elmondása szerint fulladozni kezdett, majd ezután gyógyszeres kezelésre szorult.

Az LGT 1976-ban: Karácsony János, Somló Tamás, Laux József, Presser Gábor
Tíz kilót adott le Karácsony János (bal oldalt), az LGT gitárosa / Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

A gyógyszeres kezelés alatt úgy döntöttem az orvosok és mások felszólítására, hogy abszolút nincs szeszfogyasztás. Én azt elhúztam egészen januárig. Január elsején pedig megfogadtam, hogy onnantól kezdve nem iszom

- árulta el Karácsony János, aki a gyógyulás során 5-6 kilót fogyott, további 4-5-től pedig életmódváltásának köszönhetően szabadult meg. A zenész egyébként értetlenül állt az eset előtt, mert korábban többször csípte már meg darázs, a legutóbbi esetig azonban - amely még tavaly történt -, sosem alakult ki nála súlyos szövődmény - írja a story.hu.

Így köszöntötte zenésztársát az LGT-ből Presser Gábor

Karácsony János augusztus 19-én ünnepelte a születésnapját, a jeles napról pedig az LGT másik legendája, Presser Gábor sem feledkezett meg, aki a közösségi oldalán üzent a gitárosnak.

Boldog hétköznapokat is, James!

- írta Presser.

Mindez alig pár héttel azután történt, hogy egy jóval szomorúbb évfordulóra emlékeztek meg: augusztus 6-án volt tíz éve, hogy örökre elment Laux József. A néhai dobos 1962-ben alapító tagja volt az Omegának, majd 1971-ben Presser Gáborral együtt kiváltak és megalakították a Locomotiv GT-t, aminek 1976-ig volt a tagja. Presser Gábor akkor néhány szívszorító sorral emlékezett meg egykori zenésztársáról, aki ráadásul alig pár héttel azután hunyt el, hogy az LGT másik tagja, Somló Tamás elvesztette a rákkal vívott küzdelmet. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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