Súlyos szövődmények léptek fel: darázscsípés miatt kezdett fulladozni az LGT zenésze

A Klubrádió Klubdélelőtt című műsorának volt a vendége Karácsony János, aki a napokban ünnepelte a 75. születésnapját. A stúdióban szinte rögtön szemet szúrt az LGT gitárosának fogyása, aki a beszélgetés során elárulta, egy darázscsípést követően adott le tíz kilót. A csípés egyébként komoly szövődményekkel járt: Karácsony János elmondása szerint fulladozni kezdett, majd ezután gyógyszeres kezelésre szorult.
A gyógyszeres kezelés alatt úgy döntöttem az orvosok és mások felszólítására, hogy abszolút nincs szeszfogyasztás. Én azt elhúztam egészen januárig. Január elsején pedig megfogadtam, hogy onnantól kezdve nem iszom
- árulta el Karácsony János, aki a gyógyulás során 5-6 kilót fogyott, további 4-5-től pedig életmódváltásának köszönhetően szabadult meg. A zenész egyébként értetlenül állt az eset előtt, mert korábban többször csípte már meg darázs, a legutóbbi esetig azonban - amely még tavaly történt -, sosem alakult ki nála súlyos szövődmény - írja a story.hu.
Így köszöntötte zenésztársát az LGT-ből Presser Gábor
Karácsony János augusztus 19-én ünnepelte a születésnapját, a jeles napról pedig az LGT másik legendája, Presser Gábor sem feledkezett meg, aki a közösségi oldalán üzent a gitárosnak.
Boldog hétköznapokat is, James!
- írta Presser.
Mindez alig pár héttel azután történt, hogy egy jóval szomorúbb évfordulóra emlékeztek meg: augusztus 6-án volt tíz éve, hogy örökre elment Laux József. A néhai dobos 1962-ben alapító tagja volt az Omegának, majd 1971-ben Presser Gáborral együtt kiváltak és megalakították a Locomotiv GT-t, aminek 1976-ig volt a tagja. Presser Gábor akkor néhány szívszorító sorral emlékezett meg egykori zenésztársáról, aki ráadásul alig pár héttel azután hunyt el, hogy az LGT másik tagja, Somló Tamás elvesztette a rákkal vívott küzdelmet. A részleteket ITT lehet elolvasni!