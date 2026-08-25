Súlyos szövődmények léptek fel: darázscsípés miatt kezdett fulladozni az LGT zenésze

A Klubrádió Klubdélelőtt című műsorának volt a vendége Karácsony János, aki a napokban ünnepelte a 75. születésnapját. A stúdióban szinte rögtön szemet szúrt az LGT gitárosának fogyása, aki a beszélgetés során elárulta, egy darázscsípést követően adott le tíz kilót. A csípés egyébként komoly szövődményekkel járt: Karácsony János elmondása szerint fulladozni kezdett, majd ezután gyógyszeres kezelésre szorult.

Tíz kilót adott le Karácsony János (bal oldalt), az LGT gitárosa / Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

A gyógyszeres kezelés alatt úgy döntöttem az orvosok és mások felszólítására, hogy abszolút nincs szeszfogyasztás. Én azt elhúztam egészen januárig. Január elsején pedig megfogadtam, hogy onnantól kezdve nem iszom

- árulta el Karácsony János, aki a gyógyulás során 5-6 kilót fogyott, további 4-5-től pedig életmódváltásának köszönhetően szabadult meg. A zenész egyébként értetlenül állt az eset előtt, mert korábban többször csípte már meg darázs, a legutóbbi esetig azonban - amely még tavaly történt -, sosem alakult ki nála súlyos szövődmény - írja a story.hu.

Így köszöntötte zenésztársát az LGT-ből Presser Gábor

Karácsony János augusztus 19-én ünnepelte a születésnapját, a jeles napról pedig az LGT másik legendája, Presser Gábor sem feledkezett meg, aki a közösségi oldalán üzent a gitárosnak.

Boldog hétköznapokat is, James!

- írta Presser.