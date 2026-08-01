Ábel Anita nem mindig volt Liptai Claudia jó barátnője: kapcsolatukról vallottak

Ábel Anita és Liptai Claudia a Csak szabadon podcast műsorban ültek le először, hogy kamerák előtt beszéljenek kapcsolatukról. Ritka a mai világban, hogy két ennyire ismert személyiség képes ilyen hosszú ideig ennyire jó kapcsolatban maradni, ám az ő esetükben ez a helyzet. Több hullámvölgyet is átéltek együtt, így kijelenthető, hogy már mindent túlélt a kapcsolatuk.
Ábel Anita kitálalt kettőjük kapcsolatáról
Nagyon sokan várták, hogy mi leüljünk bármilyen platformon és beszélgessünk. Liptai Claudia. Még sosem mondtam így ki a nevedet. Na, ez jellemzi a barátságunkat, hogy pár másodperc alatt tudunk sírva röhögni, bepisilés szintjén. Valószínűleg ez old minket
– jegyezte meg a műsorvezető.
Ábel Anita később arra is kitért, hogy mindez nem ment minden olyan zökkenőmentesen, mint sokan azt gondolják. „Bizony, ebben a kapcsolatban voltak hullámvölgyek” – mondta, majd erre Liptai Claudia is válaszolt.
„Azért nekünk az életünk sokszor ütközött és nagyon sokan hasonlítanak minket össze. Mivel ez a szakma kicsi, így minket nagyon hasonlóra is használ. Talán pont ez szülte a mások által szított feszültséget”
– tette hozzá Liptai.
Liptai Claudia szeretné helyrehozni kapcsolatait
Nagyon szeretném, így főleg az ötvenes éveim felett rendbe hozni azokat a kapcsolataimat, amiket tényleg értékesnek gondolok
– jelentette ki a népszerű műsorvezető.
Csak ezek után érkezett az a vallomás, ami lesokkolta az embereket. Ábel Anita egy olyan mondatot mondott, ami még látszólag Liptai Claudát is meglepte. „Szerintem, ha az ember belátja, hogy milyen barát volt ebben a kapcsolatban, az egy rendkívül fontos dolog és én nem mindig voltam jó barát neked” – árulta el Ábel Anita. A videón az is jól látható, hogy Claudia is lefagyott ezután és csak kereste a szavakat.
Kettejük beszélgetése nemcsak szakmailag, de érzelmileg is kiemelkedő lesz, a teljes adás hétfőn 18 órakor debütál a YouTube-on.
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