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hullámvölgy

Ábel Anita nem mindig volt Liptai Claudia jó barátnője: kapcsolatukról vallottak

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A két műsorvezető barátsága régre nyúlik vissza, így az ő beszélgetésük olyan titkokat rejteget, amiket sokan nem ismernek. Ábel Anita és Liptai Claudia őszintén meséltek eddigi barátságukról.
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hullámvölgyLiptai ClaudiaÁbel Anitabarátság

Ábel Anita és Liptai Claudia a Csak szabadon podcast műsorban ültek le először, hogy kamerák előtt beszéljenek kapcsolatukról. Ritka a mai világban, hogy két ennyire ismert személyiség képes ilyen hosszú ideig ennyire jó kapcsolatban maradni, ám az ő esetükben ez a helyzet. Több hullámvölgyet is átéltek együtt, így kijelenthető, hogy már mindent túlélt a kapcsolatuk.

Ábel Anita podcast műsorának vendége Liptai Claudia volt.
Ábel Anita podcast műsorában most régi barátjával, Liptai Claudiával beszélgetett (Fotó: MW Bulvár)

Ábel Anita kitálalt kettőjük kapcsolatáról

Nagyon sokan várták, hogy mi leüljünk bármilyen platformon és beszélgessünk. Liptai Claudia. Még sosem mondtam így ki a nevedet. Na, ez jellemzi a barátságunkat, hogy pár másodperc alatt tudunk sírva röhögni, bepisilés szintjén. Valószínűleg ez old minket

– jegyezte meg a műsorvezető.

Ábel Anita később arra is kitért, hogy mindez nem ment minden olyan zökkenőmentesen, mint sokan azt gondolják. Bizony, ebben a kapcsolatban voltak hullámvölgyek – mondta, majd erre Liptai Claudia is válaszolt. 

„Azért nekünk az életünk sokszor ütközött és nagyon sokan hasonlítanak minket össze. Mivel ez a szakma kicsi, így minket nagyon hasonlóra is használ. Talán pont ez szülte a mások által szított feszültséget”

– tette hozzá Liptai.

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Liptai Claudiát gyakran hasonlították össze Ábel Anitával.
Liptai Claudia Ábel Anitával már évek óta szoros barátságot ápolnak (Fotó: MW Bulvár)

Liptai Claudia szeretné helyrehozni kapcsolatait

Nagyon szeretném, így főleg az ötvenes éveim felett rendbe hozni azokat a kapcsolataimat, amiket tényleg értékesnek gondolok

– jelentette ki a népszerű műsorvezető.

Csak ezek után érkezett az a vallomás, ami lesokkolta az embereket. Ábel Anita egy olyan mondatot mondott, ami még látszólag Liptai Claudát is meglepte. „Szerintem, ha az ember belátja, hogy milyen barát volt ebben a kapcsolatban, az egy rendkívül fontos dolog és én nem mindig voltam jó barát neked”árulta el Ábel Anita. A videón az is jól látható, hogy Claudia is lefagyott ezután és csak kereste a szavakat.

Kettejük beszélgetése nemcsak szakmailag, de érzelmileg is kiemelkedő lesz, a teljes adás hétfőn 18 órakor debütál a YouTube-on.

@csak.szabadon Két barát. Egy kanapé. Nulla tabu. Humor, őszinte pillanatok, régi történetek és olyan mondatok, amelyek csak azok között hangzanak el, akik igazán ismerik egymást. Hétfőn indul a Nincs kamu, és Ábel Anita első vendége nem más, mint Liptai Claudia. 📅 Premier: hétfőn 18:00-kor a Csak Szabadon YouTube-csatornán. . #CsakSzabadon #nemazajalényeg #nincskamu #majdmegeszlek #lélekemelő ♬ eredeti hang - Csak Szabadon

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