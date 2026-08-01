Ábel Anita nem mindig volt Liptai Claudia jó barátnője: kapcsolatukról vallottak

Ábel Anita és Liptai Claudia a Csak szabadon podcast műsorban ültek le először, hogy kamerák előtt beszéljenek kapcsolatukról. Ritka a mai világban, hogy két ennyire ismert személyiség képes ilyen hosszú ideig ennyire jó kapcsolatban maradni, ám az ő esetükben ez a helyzet. Több hullámvölgyet is átéltek együtt, így kijelenthető, hogy már mindent túlélt a kapcsolatuk.

Ábel Anita podcast műsorában most régi barátjával, Liptai Claudiával beszélgetett (Fotó: MW Bulvár)

Ábel Anita kitálalt kettőjük kapcsolatáról

Nagyon sokan várták, hogy mi leüljünk bármilyen platformon és beszélgessünk. Liptai Claudia. Még sosem mondtam így ki a nevedet. Na, ez jellemzi a barátságunkat, hogy pár másodperc alatt tudunk sírva röhögni, bepisilés szintjén. Valószínűleg ez old minket

– jegyezte meg a műsorvezető.

Ábel Anita később arra is kitért, hogy mindez nem ment minden olyan zökkenőmentesen, mint sokan azt gondolják. „Bizony, ebben a kapcsolatban voltak hullámvölgyek” – mondta, majd erre Liptai Claudia is válaszolt.

„Azért nekünk az életünk sokszor ütközött és nagyon sokan hasonlítanak minket össze. Mivel ez a szakma kicsi, így minket nagyon hasonlóra is használ. Talán pont ez szülte a mások által szított feszültséget”

– tette hozzá Liptai.