„Soha nem voltam várandós” - Frey Timi reagált L.L. Junior vádjaira!

Pár hete jelentette be Frey Timi, hogy ismét szakítottak a rapperrel, ám azóta L.L. Junior már egy szőke nő mellett mutatkozott. A fiatal táncosnő a megcsalás vádjára, illetve a sok álhírre is reagált, emellett a rajongók megtudhatták az ő szemszögét is, amit eddig csak a közeli ismerősök hallhattak. Frey Timi elmondása szerint nem szeretne rosszat mondani korábbi szerelméről, mivel ő nem ezt az utat szeretné járni.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata csúnya véget ért (Fotó: Markovics Gábor)

Frey Timi mindent tagadott L.L. Juniorral kapcsolatban

Én most csak magamról szeretnék beszélni, mert úgy gondolom, az, hogy a másikat lehúzom, az soha nem emelt engem feljebb. Nagyon sok vád ért engem, amik természetesen nem igazak

– mondta a Szemeszter podcast műsorában a táncosnő.

Korábban megcsalással, folyamatos bulizással és még várandósággal is megvádolták. Ezeket soha senki nem tudta bizonyítani, így csak pletykák maradtak, ám most egy-kettőre a sértett is reagált. „Soha nem voltam várandós, nem buliztam három napon keresztül, az öltözékem pedig akkor is ilyen volt, amikor egy párkapcsolatban voltunk” – jegyezte meg Frey Timi.