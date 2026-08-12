Tovább gyűrűzik L.L. Junior és Frey Timi konfliktusa: a táncosnő reagált Junior vádjára

Hiába szakított L.L. Junior és a nála 24 évvel fiatalabb Frey Tímea, úgy tűnik, a történet még nem ért véget. A korábbi pár között a közösségi médiában zajlik tovább az üzengetés, miközben egyre súlyosabb állítások hangzanak el. Frey Timi ugyanakkor egyértelművé tette: ő már lezárta a kapcsolatot.

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatának végleg vége (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior és Frey Timi szakítása már egy hónapja történt

A táncosnő szerint Junior azért posztol róla, mert más módon már nem tudja elérni, hiszen mindenhol megszakította vele a kapcsolatot.

Nagyon rossz érzés, amit Junior csinál. Egyértelmű, hogy ezzel az amúgy intim és nem igaz történettel bántani akar

– jelentette ki a Blikknek Timi. „Száz százalékig lezártam a kapcsolatot, olyannyira, hogy semmilyen módon nem tud elérni, töröltem mindenhonnan. Egy hónapja, amióta szakítottunk, egyáltalán nem is beszéltünk, nem tud elérni. Szerintem ezért is vannak ezek a posztok, mert csak a közösségi médiában tud üzenni nekem. Tudom, hogy Junior valójában, a szíve mélyén nem engem akar bántani, nem velem van baja, hanem nála ez egy minta: akit szeret, azt nehezen engedi el.”

Timi azt is elárulta, hogy a szakítás óta sokkal jobban érzi magát. Újra több időt tölt a tánccal, a családjával és a barátaival, akik szerint látványosan kivirult az elmúlt időszakban.

„Visszataláltam a tánchoz, sok időt töltök a barátaimmal és a családommal is. Jól vagyok, tényleg! A barátaim is megjegyzik, hogy a szakítás óta kivirultam, ez pedig nagyon árulkodó. Ettől függetlenül semmit sem bánok, semmin sem változtatnék, mert rengeteget tanultam ebből a kapcsolatból” – mondta Timi.

A szakítás után azonban egy komoly vád is nyilvánosságra került. Junior korábban azt állította, hogy Timi az ő gyermekét várta, majd a táncosnő életmódjával hozta összefüggésbe a történteket.

„Hát igen, más az utunk. Aki – állítása szerint – 'tőlem terhesen' végigiszik és éjszakázik 3 napot, majd csodálkozik, hogy elvetél, és ilyen szinten férfifigyelem-függő, azzal természetesen más az utunk” – írta korábban L.L. Junior Instagram-oldalára.