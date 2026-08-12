Tovább gyűrűzik L.L. Junior és Frey Timi konfliktusa: a táncosnő reagált Junior vádjára

Hiába szakított L.L. Junior és a nála 24 évvel fiatalabb Frey Tímea, úgy tűnik, a történet még nem ért véget. A korábbi pár között a közösségi médiában zajlik tovább az üzengetés, miközben egyre súlyosabb állítások hangzanak el. Frey Timi ugyanakkor egyértelművé tette: ő már lezárta a kapcsolatot.
L.L. Junior és Frey Timi szakítása már egy hónapja történt
A táncosnő szerint Junior azért posztol róla, mert más módon már nem tudja elérni, hiszen mindenhol megszakította vele a kapcsolatot.
Nagyon rossz érzés, amit Junior csinál. Egyértelmű, hogy ezzel az amúgy intim és nem igaz történettel bántani akar
– jelentette ki a Blikknek Timi. „Száz százalékig lezártam a kapcsolatot, olyannyira, hogy semmilyen módon nem tud elérni, töröltem mindenhonnan. Egy hónapja, amióta szakítottunk, egyáltalán nem is beszéltünk, nem tud elérni. Szerintem ezért is vannak ezek a posztok, mert csak a közösségi médiában tud üzenni nekem. Tudom, hogy Junior valójában, a szíve mélyén nem engem akar bántani, nem velem van baja, hanem nála ez egy minta: akit szeret, azt nehezen engedi el.”
Timi azt is elárulta, hogy a szakítás óta sokkal jobban érzi magát. Újra több időt tölt a tánccal, a családjával és a barátaival, akik szerint látványosan kivirult az elmúlt időszakban.
„Visszataláltam a tánchoz, sok időt töltök a barátaimmal és a családommal is. Jól vagyok, tényleg! A barátaim is megjegyzik, hogy a szakítás óta kivirultam, ez pedig nagyon árulkodó. Ettől függetlenül semmit sem bánok, semmin sem változtatnék, mert rengeteget tanultam ebből a kapcsolatból” – mondta Timi.
A szakítás után azonban egy komoly vád is nyilvánosságra került. Junior korábban azt állította, hogy Timi az ő gyermekét várta, majd a táncosnő életmódjával hozta összefüggésbe a történteket.
„Hát igen, más az utunk. Aki – állítása szerint – 'tőlem terhesen' végigiszik és éjszakázik 3 napot, majd csodálkozik, hogy elvetél, és ilyen szinten férfifigyelem-függő, azzal természetesen más az utunk” – írta korábban L.L. Junior Instagram-oldalára.
Vajon Frey Timi terhes volt?
Frey Timi nemrég a Szemeszter podcastban határozottan cáfolta az elhangzottakat, és azt mondta, nem volt várandós.
„Én most csak magamról szeretnék beszélni, mert úgy gondolom, az, hogy a másikat lehúzom, engem sosem vitt feljebb, nekem ilyen a személyiségem. Én azt gondolom, nagyon sok vád ért, amik természetesen nem igazak. Tehát nem voltam várandós soha, és nem buliztam három napon át. Az öltözékem pedig akkor is ilyen volt, amikor párkapcsolatban voltunk. Úgy gondolom, az, hogy ő olyan eszközhöz nyúlt, hogy támadjon a szakításunk után, tiszteletlenség felém. Ezzel tudott bántani, tudta, hogy máshogy nem képes rám hatni, és szerintem szeretett volna még kiváltani belőlem valami reakciót.”
Én persze, minden szálat elvágtam, abszolút nem kommunikálunk. Próbálkozhat tovább, ha kirak egy szőke nőt posztba vagy sztoriba, engem az se hat meg
– mondta a Szemeszter podcast interjújában.
Junior azonban nem hagyta szó nélkül a nyilatkozatot, és ismét a közösségi oldalán reagált.
„Utoljára! Timi terhes volt. Saját állítása szerint. Elment a babánk a stressz miatt. Saját állítása szerint. Miért találnék ki ilyet, ami nem igaz? Pontosan azt mondom, amit ő mondott a Romkertben az egyik éjszaka, a legutolsó találkozásunk alkalmával. Sajnos ő még tényleg élni, tapasztalni és pasizni akar... További sok sikert kívánok a 'karrierben', socialben, lájkokban és az éjszakában” – szúrt oda a volt kedvesének.
A két fél tehát továbbra is teljesen mást állít, Frey Timi azonban úgy tűnik, nem szeretne több energiát fordítani a konfliktusra, és saját bevallása szerint már továbblépett.