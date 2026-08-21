Mohamed Fatima kibékült L.L. Juniorral: „Visszakaptam a testvérem”

A Fekete Vonat tagjai, L.L. Junior, Mohamed Fatima és Beat 25 éven át zenéltek együtt, ám az évfordulós nagykoncerttel kapcsolatos pénzügyi problémák komoly éket vertek közéjük. A három zenész 2023 januárjában annyira összeveszett, hogy nem csak feloszlottak, de 3 évig nem is beszéltek egymással. Éppen ezért volt hatalmas meglepetés, amikor tegnap este L.L. Junior és Mohamed Fatima együtt léptek színpadra a Budapest Parkban. Mutatjuk, mi történt.

Mohamed Fatima L.L. Junior mellett lépett fel, a két zenész 3 éve nem állt szóba egymással (Fotó: MW Bulvár)

A Fekete vonat 25. évfordulós koncertje sajnos veszteségesnek bizonyult, így a tagok kénytelenek voltak máshogy rendezni a költségeket, ám ez olyan komoly nyilvános vitát szült, hogy a zenészeket teljesen elidegenítette egymástól. Majd az elmúlt 3 évben csak egyszer fordult elő, hogy szóba álljanak egymással, amikor Mohamed Fatima megpróbált segíteni az utóbbi időben teljesen lecsúszott Beaten. Most azonban valami megváltozott. L.L. Junior karrierje 30. évfordulóját egy hatalmas Budapest Parkos koncerttel ünnepelte augusztus 19-én este, amin természetesen a Fekete Vonat dalai is felcsendültek, nem is akárhogyan. A rapper ugyanis nem egyedül adta elő az ikonikus slágereket, hanem egykori barátjával, Mohamed Fatimával énekelt. Az énekesnő a nem mindennapi pillanatról saját oldalán egy videót is megosztott, amiben biztosította a rajongókat, hogy nem csalt a szemük, valóban kibékültek Juniorral.

Visszakaptam a testvérem! Béke van és ez a legjobb érzés

– írta a felvételhez.

Mohamed Fatima és L.L. Junior rajongói alig hisznek a szemüknek

A két zenész követői egy emberként örülnek a fejleményeknek, bár szinte fel sem tudják fogni, hogy mindez valóban megtörtént.

„Ott voltam, nem bírtam elhinni, hogy ott vagy! Isten áldjon, Fatima” – írta az énekesnő egyik követője.

„2026 legszebb pillanata, úgy hiszem! De örülünk!” – folytatta egy másik kommentelő.

Az eltévedt testvéreteket is hozzátok vissza arra az útra, amit járnia kellene és segítsétek őt annyira, hogy újból a topon legyen veletek együtt

– szólt hozzá Beat egy aggódó rajongója is, akivel szintén sokan egyetértettek. De, hogy erre sor kerül-e, az csak idővel derül majd ki.