L.L. Junior megmutatta, honnan indult: édesanyjával tért vissza gyerekkori szobájába – Videó!

L.L. Junior számára eseménydús időszak az idei nyár. Miközben gőzerővel készül a harmincéves jubileumi koncertjére, most egy olyan helyre is visszatért, amely a kezdetekre emlékezteti. Az énekes egy rövid Facebook-videóban édesanyjával együtt állt meg egykori gyerekszobájában.
Így fest most L.L. Junior gyerekkori szobája
A rövid videó bejelentkezésben Junior édesanyját átkarolva így nyilatkozik:
Itt vagyunk édesanyámmal a gyerekkori kis szobámban. Itt van anyukám is. Innen indultunk el (..)
– mondta a felvételen. A szoba pedig szimbolikus jelentőséget kap most, amikor az előadó már három évtizedes pályafutását ünnepli, ugyanis L.L. Junior augusztus 19-én a Budapest Parkban ad önálló nagykoncertet, amelynek középpontjában harmincéves pályafutása áll. A „kis szobából a nagy színpadra” gondolat, amit Junior a bejegyzéshez írt, így különösen találó. És ezúttal az édesanyja sem maradhat ki a nagy pillanatból, Junior a videóban azt is elárulta, hogy ő is ott lesz a koncerten.
Junior nehéz időszakon van túl
Az énekes az elmúlt hetekben a magánéletében igencsak nehéz időszakot élt meg, ugyanis a Frey Timivel való szakítás végigsöpörte a médiát. Azonban most úgy tűnik, a sikeres rapper igyekszik előre tekinteni, és elsősorban önmagára, a családjára és a karrierjére koncentrál. Az augusztus 19-i koncert így nem csak a rajongóknak lehet különleges. L.L. Junior számára a gyerekkori szoba és a hatalmas színpad között eltelt három évtized története is megelevenedik majd, és édesanyja testközelből láthatja, milyen messzire jutott a kis szobából induló fia.