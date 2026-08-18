L.L. Junior megmutatta, honnan indult: édesanyjával tért vissza gyerekkori szobájába – Videó!

L.L. Junior számára eseménydús időszak az idei nyár. Miközben gőzerővel készül a harmincéves jubileumi koncertjére, most egy olyan helyre is visszatért, amely a kezdetekre emlékezteti. Az énekes egy rövid Facebook-videóban édesanyjával együtt állt meg egykori gyerekszobájában.

L.L. Junior koncert: Első önálló Budapest Parkos fellépésére készül (Fotó: Markovics Gábor)

Így fest most L.L. Junior gyerekkori szobája

A rövid videó bejelentkezésben Junior édesanyját átkarolva így nyilatkozik:

Itt vagyunk édesanyámmal a gyerekkori kis szobámban. Itt van anyukám is. Innen indultunk el (..)

– mondta a felvételen. A szoba pedig szimbolikus jelentőséget kap most, amikor az előadó már három évtizedes pályafutását ünnepli, ugyanis L.L. Junior augusztus 19-én a Budapest Parkban ad önálló nagykoncertet, amelynek középpontjában harmincéves pályafutása áll. A „kis szobából a nagy színpadra” gondolat, amit Junior a bejegyzéshez írt, így különösen találó. És ezúttal az édesanyja sem maradhat ki a nagy pillanatból, Junior a videóban azt is elárulta, hogy ő is ott lesz a koncerten.