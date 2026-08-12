Megrázó bejelentést tett a népszerű színésznő: "Nem tudom, mennyi időm van még, végstádiumban vagyok"

Megrázó hírt osztott meg rajongóival Lucy Davis: a brit színésznő bejelentette, hogy gyógyíthatatlan, végstádiumú mellrákkal küzd.

Lucy Davis bejelentette: végstádiumú rákja van - Fotó: MARK RALSTON / AFP

A hivatal és a Wonder Woman 53 éves sztárja az Instagram-oldalán közzétett megrázó bejegyzésben és videóban beszélt arról, hogy a betegséget már másfél éve diagnosztizálták nála, és a daganat azóta áttéteket képzett a csontjaiban – különösen a gerincében, a jobb csípőjében és a bordáiban.

Orvosai közölték vele, hogy a rák gyógyíthatatlan, és a kemoterápiás kezelésekhez már túl késő.

„Egy apró, kemény folt” – a színésznő figyelmeztetése

Davis nyíltan beszélt arról, hogyan fedezte fel a betegséget, remélve, hogy története másoknak is segíthet. Elmondása szerint egy évvel ezelőtt nem egy tipikus csomót, hanem egy egészen apró, kemény foltot érzékelt a mellében.

„Majdnem annyiban hagytam, hogy nem megyek el kivizsgálásra. Úgyhogy azt üzenem mindenkinek: ne hagyjatok figyelmen kívül semmit, mindent ellenőriztessetek orvossal!” – figyelmeztetett a színésznő.

Humorral a mindennapi fájdalmak ellen

A betegséggel járó fizikai megpróbáltatások miatt Davisnek időnként kerekesszéket kell használnia, mivel a hosszas állás és séta komoly fájdalmat okoz neki. Ennek ellenére rendkívüli lelkierőről tesz tanúságot, és elmondása szerint a humor a legnagyobb támasza. „Számomra a humor a legfontosabb. Megkértem a barátaimat és a családomat, hogy amennyire csak tudnak, gúnyolódjanak rajtam (amiben nagyon jók), és a legfontosabb, hogy ne úgy bánjanak velem, mint egy beteg emberrel".

Úgy nyilatkozott, hogy nem fél a haláltól, megbékélt a helyzetével, és a teste elhagyására úgy tekint, mintha „hazamenne”.

„Nem félek attól, ami ezután jön. Megbékélek vele. Hamarabb látom Gracie-met [a kutyáját, aki 2024-ben pusztult el], mint vártam, és számomra a fizikai testem elhagyása azt jelenti, hogy hazamegyek. Minden gyász a családomért van; nekik sokkal nehezebb, mint nekem.”

Amíg az állapota engedi, szeretne tovább dolgozni színésznőként, és továbbra is aktívan küzd az állatjogokért.