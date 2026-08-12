Megrázó bejelentést tett a népszerű színésznő: "Nem tudom, mennyi időm van még, végstádiumban vagyok"

Megrázó hírt osztott meg rajongóival Lucy Davis: a brit színésznő bejelentette, hogy gyógyíthatatlan, végstádiumú mellrákkal küzd.
A hivatal és a Wonder Woman 53 éves sztárja az Instagram-oldalán közzétett megrázó bejegyzésben és videóban beszélt arról, hogy a betegséget már másfél éve diagnosztizálták nála, és a daganat azóta áttéteket képzett a csontjaiban – különösen a gerincében, a jobb csípőjében és a bordáiban.
Orvosai közölték vele, hogy a rák gyógyíthatatlan, és a kemoterápiás kezelésekhez már túl késő.
„Egy apró, kemény folt” – a színésznő figyelmeztetése
Davis nyíltan beszélt arról, hogyan fedezte fel a betegséget, remélve, hogy története másoknak is segíthet. Elmondása szerint egy évvel ezelőtt nem egy tipikus csomót, hanem egy egészen apró, kemény foltot érzékelt a mellében.
„Majdnem annyiban hagytam, hogy nem megyek el kivizsgálásra. Úgyhogy azt üzenem mindenkinek: ne hagyjatok figyelmen kívül semmit, mindent ellenőriztessetek orvossal!” – figyelmeztetett a színésznő.
Humorral a mindennapi fájdalmak ellen
A betegséggel járó fizikai megpróbáltatások miatt Davisnek időnként kerekesszéket kell használnia, mivel a hosszas állás és séta komoly fájdalmat okoz neki. Ennek ellenére rendkívüli lelkierőről tesz tanúságot, és elmondása szerint a humor a legnagyobb támasza. „Számomra a humor a legfontosabb. Megkértem a barátaimat és a családomat, hogy amennyire csak tudnak, gúnyolódjanak rajtam (amiben nagyon jók), és a legfontosabb, hogy ne úgy bánjanak velem, mint egy beteg emberrel".
Úgy nyilatkozott, hogy nem fél a haláltól, megbékélt a helyzetével, és a teste elhagyására úgy tekint, mintha „hazamenne”.
„Nem félek attól, ami ezután jön. Megbékélek vele. Hamarabb látom Gracie-met [a kutyáját, aki 2024-ben pusztult el], mint vártam, és számomra a fizikai testem elhagyása azt jelenti, hogy hazamegyek. Minden gyász a családomért van; nekik sokkal nehezebb, mint nekem.”
Amíg az állapota engedi, szeretne tovább dolgozni színésznőként, és továbbra is aktívan küzd az állatjogokért.
Egy küzdelmes életút
A híres brit komikus, Jasper Carrott lányaként ismert színésznő korábban is komoly egészségügyi csatákat vívott. 1997-ben veseátültetésen esett át, miután édesanyja neki adományozta az egyik veséjét. Később, a 2011-es válása környékén súlyos bulimiával küzdött, amiből végül a súlyemelés és a testével való megbékélés segítette ki.
A brit Breast Cancer Now nevű rákkutató és támogató alapítvány köszönetet mondott a színésznőnek a bátor őszinteségéért. Kiemelték, hogy az ilyen történetek rávilágítanak arra, mennyire égető szükség van a metasztatikus (áttétes) mellrák kutatására és a hatékonyabb, kíméletesebb kezelések kidolgozására.