Macaulay Culkin 46 éves lett: a világ imádta Kevint, de az élete nem volt mesébe illő

Az 1990-es Reszkessetek, betörők! egyik pillanatról a másikra világsztárrá tette Macaulay Culkint. A folytatás után a legjobban fizetett gyerekszínészek között tartották számon, miközben olyan filmekben szerepelt, mint a My Girl és a Richie Rich. A hatalmas siker azonban komoly terheket is rakott rá. Családi konfliktusok, a szüleivel kialakult feszült viszony, majd a gyereksztársággal járó nyomás is hozzájárult ahhoz, hogy fiatalon hátat fordítson Hollywoodnak. Macaulay Culkin születésnapja igazi ünnep a filmsorozat rajongóinak.
Macaulay Culkin a halál torkából táncolt vissza...
A következő években magánéleti nehézségeiről és drogproblémáiról szóló hírek is rendszeresen szerepeltek a sajtóban. Később azonban rendezte az életét, visszatért a színészethez, és ma már sokkal tudatosabban választja meg, milyen munkát vállal. Brenda Song színésznővel családot alapított, 2023-ban pedig csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. A gyereksztárból így lett egy olyan felnőtt színész, aki ma már távol tartja magát a botrányoktól. Összeállítottunk egy galériát Macaulay Culkin pályájáról, amelyben megmutatjuk, hogyan változott a legendás gyerekszínész az elmúlt több mint három évtizedben.
Idézzük fel sokunk kedvenc jelenetét a Reszkessetek, betörők! című kultmozival!