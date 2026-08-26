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Reszkessetek betörők!

Macaulay Culkin 46 éves lett: a világ imádta Kevint, de az élete nem volt mesébe illő

59 perce
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A szőke kisfiú, aki egyedül maradva egész hadseregnyi betörőt kergetett őrületbe, és ezzel generációk számára vált felejthetetlenné, sőt igazi kölyökhőssé. Macaulay Culkin ma, augusztus 26-án ünnepli 46. születésnapját. Ő az a fiú, akit Hollywood felemelt, megrágott és „kiköpött”, de ő visszatért a pokol tornácáról.
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Reszkessetek betörők!hollywoodszületésnapgaléria

Az 1990-es Reszkessetek, betörők! egyik pillanatról a másikra világsztárrá tette Macaulay Culkint. A folytatás után a legjobban fizetett gyerekszínészek között tartották számon, miközben olyan filmekben szerepelt, mint a My Girl és a Richie Rich. A hatalmas siker azonban komoly terheket is rakott rá. Családi konfliktusok, a szüleivel kialakult feszült viszony, majd a gyereksztársággal járó nyomás is hozzájárult ahhoz, hogy fiatalon hátat fordítson Hollywoodnak. Macaulay Culkin születésnapja igazi ünnep a filmsorozat rajongóinak. 

Macaulay Culkin 46 éves lett.
Macaulay Culkin megtette, amit csak nagyon keveseknek sikerült. Visszatért a totális összeomlás után (Fotó: 20th Century Fox Film corp/NORTHFOTO/Instagram)
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A következő években magánéleti nehézségeiről és drogproblémáiról szóló hírek is rendszeresen szerepeltek a sajtóban. Később azonban rendezte az életét, visszatért a színészethez, és ma már sokkal tudatosabban választja meg, milyen munkát vállal. Brenda Song színésznővel családot alapított, 2023-ban pedig csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. A gyereksztárból így lett egy olyan felnőtt színész, aki ma már távol tartja magát a botrányoktól. Összeállítottunk egy galériát Macaulay Culkin pályájáról, amelyben megmutatjuk, hogyan változott a legendás gyerekszínész az elmúlt több mint három évtizedben.

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The two Culkin brothers, Kieran(L) and Macaulay(R) pose with New York theater actress Rachel Minor(C) upon their arrival to the premiere of the new Miramax film "The Mighty," in which Kieran has a role, at the Cineplex Odeon Theater in Century City, Calif
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Macaulay Culkin
Macaulay Culkin, Brenda Song
Galéria: Máig reszketnek tőle a betörők: 46 éves lett Macaulay Culkin
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Macaulay Culkin 1990 óta minden karácsony állandó visszatérő alakja a Reszkessetek, betörők! című filmjével

 

Idézzük fel sokunk kedvenc jelenetét a Reszkessetek, betörők! című kultmozival! 



 

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