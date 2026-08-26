Macaulay Culkin 46 éves lett: a világ imádta Kevint, de az élete nem volt mesébe illő

Macaulay Culkin a halál torkából táncolt vissza...

A következő években magánéleti nehézségeiről és drogproblémáiról szóló hírek is rendszeresen szerepeltek a sajtóban. Később azonban rendezte az életét, visszatért a színészethez, és ma már sokkal tudatosabban választja meg, milyen munkát vállal. Brenda Song színésznővel családot alapított, 2023-ban pedig csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán. A gyereksztárból így lett egy olyan felnőtt színész, aki ma már távol tartja magát a botrányoktól. Összeállítottunk egy galériát Macaulay Culkin pályájáról, amelyben megmutatjuk, hogyan változott a legendás gyerekszínész az elmúlt több mint három évtizedben.