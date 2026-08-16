Pincérnőből lett a pop koronázatlan királynője – Fotókon a ma 67 éves Madonna változása

Madonna Louise Ciccone 1958. augusztus 16-án született a michigani Bay Cityben. Már egészen fiatalon pontosan tudta, mit akar: híres szeretett volna lenni. Tizenkilenc évesen New Yorkba költözött, és saját bevallása szerint gyakorlatilag mindent hátrahagyott azért, hogy megvalósítsa az álmát. A kezdet azonban egyáltalán nem volt csillogó. Táncolt, klubokban énekelt, és a megélhetésért olyan munkákat is vállalt, amelyekre később már egészen más szemmel tekinthetett vissza, például dolgozott pincérnőként és aktmodellként is. A kitartása azonban meghozta a gyümölcsét: a nyolcvanas évek elején berobbant a zeneiparba.

Madonna énekesnőként és modellként is helyt állt a '80-as években (Fotó: PA/NORTHFOTO)

Madonna egy csapásra világsztár lett

Madonna első nagy sikerei után már nem volt megállás. Az 1984-es Like a Virgin album és a címadó dal világszerte ismertté tette, ő pedig nem csupán énekesnőként, hanem divatikonként és provokatív előadóként is újra és újra megmutatta magát. Az évtizedek során több százmillió lemezt adott el világszerte, és 2007-ben a Guinness Rekordok Könyve is minden idők legsikeresebb énekesnőjeként emlegette. A kilencvenes években már tényleg a csúcson volt. Jöttek a világ körüli turnék, az Erotica, a Sex című könyv, a merész videóklipek, miközben Madonna folyamatosan feszegette a határokat. Magyarországon is különleges emlék fűződik hozzá: hazánkban forgatta az Evita című filmet, amelyben Eva Perónt alakította.

Madonna ma lett 68 éves: sikersorozata azonban sose állt meg (Fotó: PABLO PORCIUNCULA/AFP)

A színészkedésnél sem állt meg, rendezőként is kipróbálta magát. Mindeközben a zenét sem engedte el, és az új évezredben is sorra jelentek meg albumai és monumentális koncertprodukciói. Az énekesnő mindig is tudatosan alakította saját imázsát, és egyáltalán nem zavarta, ha megosztotta a közönséget.

Úgy gondolok magamra, mint előadóművészre. Gyűlölöm, ha popsztárnak hívnak

– fogalmazott korábban. Máskor pedig még határozottabban beszélt arról, hogyan tekint saját magára.