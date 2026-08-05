Még Szoboszlai Dominik sem tudta őt letaszítani a trónról: íme a legértékesebb magyar celebek listája

Az idei évben is megjelent a szokásos Forbes lista, ahol megmutatják, hogy kik a legismertebb, legkedveltebb, leghitelesebb hírességek. Elmondásuk szerint az alul megjelenő sztárok, a közösségi oldalon mutatott tartalmak és a hirdetők szerinti márkaérték által kerültek a lista tetejére. Sokaknak nem meglepetés, hogy Majka lett a 2026-os lista első helyezettje, megelőzve ezzel a Liverpool magyar sztárját, Szoboszlai Dominikot is.
Majka már negyedjére került a Forbes lista élére
2022, 2023 és 2025 után az idei évben sem adta alább az énekes, műsorvezető és most is a lista legmagasabb fokán áll. Zenéivel a mai napig képes pár perc alatt megtölteni több tízezres arénákat, jó ideje szerepel fő műsoridős televíziós adásokban és nem fogja vissza magát attól sem, hogy az online térben posztoljon, amiből hirtelen címlapsztori lesz.
Majoros Péter az NRC kutatása szerint a legismertebb magyar celeb, mivel a 18-59 éves korosztály 93%-a ismeri az énekest. Nem feltétlen zenéi, hanem televíziós szereplései vagy online jelenléte miatt.
Szoboszlai Dominik a második a listán
Bár a tavalyi évben még nem is szerepelt a legnagyobb nevek között, ám idén egyből a dobogó második fokára kúszott fel. A Liverpool sztárja kimagasló szezont hozott le az angol klubban, ami miatt az egész világ felfigyelt rá. Így egyáltalán nem meglepő, hogy már a második legismertebb magyar sztár.
Abban a korosztályban, amiben Majka 93%-ot ért el, ott Dominik 86%-ot. Ezeknek az embereknek a fele pedig hitelesnek is tartja Szoboszlai Dominikot, ami egy rendkívül kimagasló eredmény. Itt az is közrejátszhat, hogy Dominik nem egy kimondott celeb, hanem egy élsportoló, akiben jobban megbíznak az emberek.
Sebestyén Balázs éppen felfért még a dobogóra
A műsorvezető korábban már kétszer is szerepelt az első helyen, 2017-ben és 2021-ben is. Tavaly is a harmadik helyen szerepelt, így egy év alatt semmit nem romlott Balázs népszerűsége. A rádiózás kihagyhatatlan alakja az elmúlt időben a kereskedelmi televíziózásba és a zenei világba is belecsöppent.
A DJ Oti koncertekre pillanatok alatt fogynak el a jegyek, amivel ismét csak növelte népszerűségét a műsorvezető. Már több évtizede tart a népszerűsége, először a Z+-on, későbbi Viva TV-n kezdte a pályafutását, de a Balázs Show-val vált még népszerűbbé, mára pedig több titulussal is rendelkezik Sebestyén Balázs.
Az első három férfi után most következzenek a hölgyek.
Ördög Nóra hetedik helyen végzett
Tíz évvel ezelőtt az első helyen állt a népszerű műsorvezető, ám még mindig helyet kapott a legismertebb tízesen belül. Ördög Nóra tavaly is a hetedik helyen zárt, így kijelenthető, hogy nem változott népszerűsége. A műsorvezető a tavalyi évben is rengeteg főműsoridős adásnak volt az arca, így nem meglepő, hogy az emberek nagy része tisztában van vele, hogy ki is Ördög Nóra.
A televíziózás mellett pedig saját sminkmárkát is alapított, emellett Balatonakarattyán a Nekem a Balaton nevezetű kisboltot is vezeti. Hitelessége pedig megkérdőjelezhetetlen, mivel ő az egyik legrégebb óta képernyőn lévő műsorvezető.
Liptai Claudia lett a nyolcadik legértékesebb magyar sztár
Sokat elmond a műsorvezetőről, hogy már 2014-ben az ötödik helyezést érte el ugyanezen a listán. A tavalyi helyezéséhez képest pedig még javult is a Forbes szerint a népszerűsége. A TV2 sikerműsorai mellett, férjével rádiós műsort is indított, illetve évtizednyi kihagyás után a filmvászonra is visszatért a sokoldalú művésznő.
Liptai Claudia a mai napig az egyik legkedveltebb sztárnak számít napjainkban, ám érdekes, hogy a fiatalok körében már kevésbé hiteles, mint a saját korosztályában. Ez a trend szinte minden, hosszú ideje a pályán lévő sztárnál megesik.
Borbás Marcsi még mindig a legértékesebb tíz ember között
Három éve a nyolcadik helyen volt a műsorvezető, ám a tavalyi évben már csak a 23. helyre volt elég a népszerűsége. Most viszont sokakat meglepve ismét a tizedik helyre került Borbás Marcsi, aki mindig is visszahúzódó személyiségével nyerte el az emberek tetszését.
Az emberek 76%-a szerint a műsorvezető tartalmai a közösségi oldalakon pozitívak és a hitelességben és kedveltségben is a szűk elithez tartozik.
A lista további helyezettjei: negyedik helyen Molnár Áron, Öötödik helyezett Azahriah, hatodik helyen Till Attila, kilencedik helyen pedig Lengyel Tamás kapott helyett.