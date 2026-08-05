Még Szoboszlai Dominik sem tudta őt letaszítani a trónról: íme a legértékesebb magyar celebek listája

Az idei évben is megjelent a szokásos Forbes lista, ahol megmutatják, hogy kik a legismertebb, legkedveltebb, leghitelesebb hírességek. Elmondásuk szerint az alul megjelenő sztárok, a közösségi oldalon mutatott tartalmak és a hirdetők szerinti márkaérték által kerültek a lista tetejére. Sokaknak nem meglepetés, hogy Majka lett a 2026-os lista első helyezettje, megelőzve ezzel a Liverpool magyar sztárját, Szoboszlai Dominikot is.

Majka koncertjei a mai napig rengeteg fiatalt mozgatnak meg (Fotó: Kalocsai Richárd)

Majka már negyedjére került a Forbes lista élére

2022, 2023 és 2025 után az idei évben sem adta alább az énekes, műsorvezető és most is a lista legmagasabb fokán áll. Zenéivel a mai napig képes pár perc alatt megtölteni több tízezres arénákat, jó ideje szerepel fő műsoridős televíziós adásokban és nem fogja vissza magát attól sem, hogy az online térben posztoljon, amiből hirtelen címlapsztori lesz.

Majoros Péter az NRC kutatása szerint a legismertebb magyar celeb, mivel a 18-59 éves korosztály 93%-a ismeri az énekest. Nem feltétlen zenéi, hanem televíziós szereplései vagy online jelenléte miatt.

Szoboszlai Dominik ruhája korábban nagy médiafigyelmet kapott (Fotó: DANIEL BARTEL/GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Szoboszlai Dominik a második a listán

Bár a tavalyi évben még nem is szerepelt a legnagyobb nevek között, ám idén egyből a dobogó második fokára kúszott fel. A Liverpool sztárja kimagasló szezont hozott le az angol klubban, ami miatt az egész világ felfigyelt rá. Így egyáltalán nem meglepő, hogy már a második legismertebb magyar sztár.

Abban a korosztályban, amiben Majka 93%-ot ért el, ott Dominik 86%-ot. Ezeknek az embereknek a fele pedig hitelesnek is tartja Szoboszlai Dominikot, ami egy rendkívül kimagasló eredmény. Itt az is közrejátszhat, hogy Dominik nem egy kimondott celeb, hanem egy élsportoló, akiben jobban megbíznak az emberek.

Sebestyén Balázs Dj Oti koncertjére villámgyorsan fogytak el a jegyek (Fotó: MW Bulvár)

Sebestyén Balázs éppen felfért még a dobogóra

A műsorvezető korábban már kétszer is szerepelt az első helyen, 2017-ben és 2021-ben is. Tavaly is a harmadik helyen szerepelt, így egy év alatt semmit nem romlott Balázs népszerűsége. A rádiózás kihagyhatatlan alakja az elmúlt időben a kereskedelmi televíziózásba és a zenei világba is belecsöppent.