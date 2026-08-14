Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Majka: lemondta a koncertjeit

Fontos

Komoly drágulás jön a kutakon – ennyivel változik az üzemanyagok ára

rapper

Rendkívüli bejelentést tett Majka: lemondta a koncertjeit

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Betegen állt színpadra az idei Sziget Fesztiválon a rapper. Az előadó, bár lenyomta a másfél órás fellépést, ezalatt többször is küszködött, a végére pedig teljesen elment a hangja. Majka emiatt kénytelen volt lemondani a mai szolnoki fellépést, míg a szombati egri koncert egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rapperMajkavisszamondáskoncert

Ismét kénytelen volt lemondani a koncertjeit Majka: ezúttal betegség szólt közbe. Az előadó komoly torokgyulladással lépett fel az idei Sziget Fesztiválon, és bár sikerült lenyomnia a másfél órás show-t, ezalatt a közönsége vagy Veres Mónika (Nika) segítségét kellett kérnie a hangosabb énekléseknél. Az állapota mostanra azonban annyira leromlott, hogy nem maradt más választása, vissza kellett mondania két hétvégi fellépését is.

Campus Fesztivál 2026, CampusFesztivál2026, Debrecen-Nagyerdő, Majka koncert
Közleményt adott ki Majka: két koncertjét is lemondta / Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Közleményt adott ki Majka: két koncertjét is lemondta

SZIGET, köszönjük a meghívást & nektek a remek hangulatot! A hangom a betegség miatt a koncert végére teljesen elfogyott, aki ott volt, hallotta…

- írta a közösségi oldalán az előadó.

A mai szolnoki fellépésünk emiatt elmarad, Horváth Tomi és Manuel szórakoztatják majd a Burger Piknik közönségét, a szombati egri koncert pedig - a szervezőkkel egyeztetve -, új időpontban, szeptember 11-én lesz megtartva! Köszönöm a megértéseteket!

- tette hozzá a rapper.

Halálosan megfenyegették Majkát

Lapunk is megírta korábban, hogy életveszélyes fenyegetések miatt a sepsiszentgyörgyi koncertje lemondása mellett döntött Majka. A rapper a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt közölte, késő este, a privát telefonszámára érkezett egy SMS, amelyben a feladó azt írta, hogy tudják, hol szállnak meg, melyik biztonsági cég védi a rendezvényt, valamint azt is, milyen útvonalon közlekednének a zenekarral. Az üzenet írója emellett azt is kijelentette, „alig várja”, hogy az előadó Erdélybe érkezzen, és „revansot” vehessen rajta. Majka romániai jogi képviselője, Vlad Vidican később egy közleményt azt írta, augusztus 6-án a sepsiszentgyörgyi bírósági ügyészségen büntetőfeljelentést tettek fenyegetés bűncselekménye miatt, egy súlyosító körülmény alkalmazását is kérve. Az előadó ráadásul ezután újabb gyűlöletkeltő üzeneteket és fenyegetéseket is kapott, amelyek miatt külön eljárásokat kezdeményeznek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!