Rendkívüli bejelentést tett Majka: lemondta a koncertjeit

Ismét kénytelen volt lemondani a koncertjeit Majka: ezúttal betegség szólt közbe. Az előadó komoly torokgyulladással lépett fel az idei Sziget Fesztiválon, és bár sikerült lenyomnia a másfél órás show-t, ezalatt a közönsége vagy Veres Mónika (Nika) segítségét kellett kérnie a hangosabb énekléseknél. Az állapota mostanra azonban annyira leromlott, hogy nem maradt más választása, vissza kellett mondania két hétvégi fellépését is.

Közleményt adott ki Majka: két koncertjét is lemondta / Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Közleményt adott ki Majka: két koncertjét is lemondta

SZIGET, köszönjük a meghívást & nektek a remek hangulatot! A hangom a betegség miatt a koncert végére teljesen elfogyott, aki ott volt, hallotta…

- írta a közösségi oldalán az előadó.

A mai szolnoki fellépésünk emiatt elmarad, Horváth Tomi és Manuel szórakoztatják majd a Burger Piknik közönségét, a szombati egri koncert pedig - a szervezőkkel egyeztetve -, új időpontban, szeptember 11-én lesz megtartva! Köszönöm a megértéseteket!

- tette hozzá a rapper.

Halálosan megfenyegették Majkát

Lapunk is megírta korábban, hogy életveszélyes fenyegetések miatt a sepsiszentgyörgyi koncertje lemondása mellett döntött Majka. A rapper a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt közölte, késő este, a privát telefonszámára érkezett egy SMS, amelyben a feladó azt írta, hogy tudják, hol szállnak meg, melyik biztonsági cég védi a rendezvényt, valamint azt is, milyen útvonalon közlekednének a zenekarral. Az üzenet írója emellett azt is kijelentette, „alig várja”, hogy az előadó Erdélybe érkezzen, és „revansot” vehessen rajta. Majka romániai jogi képviselője, Vlad Vidican később egy közleményt azt írta, augusztus 6-án a sepsiszentgyörgyi bírósági ügyészségen büntetőfeljelentést tettek fenyegetés bűncselekménye miatt, egy súlyosító körülmény alkalmazását is kérve. Az előadó ráadásul ezután újabb gyűlöletkeltő üzeneteket és fenyegetéseket is kapott, amelyek miatt külön eljárásokat kezdeményeznek.