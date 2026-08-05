Életveszélyesen megfenyegették Majkát, azonnal lemondta erdélyi koncertjét

Életveszélyes fenyegetésre hivatkozva lemondta sepsiszentgyörgyi fellépését és az erdélyi utazást Majka. A közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint késő este, a privát telefonszámára érkezett egy SMS, amelyben a feladó azt írta, hogy tudják, hol szállnak meg, melyik biztonsági cég védi a rendezvényt, valamint azt is, milyen útvonalon közlekednének a zenekarral.

Majka - Fotó: fotó Móricz István

A bejegyzés szerint az üzenet írója azt közölte, hogy „alig várja”, hogy az előadó Erdélybe érkezzen, és „revansot” vehessen rajta.

A fenyegető üzenetben hazaárulónak is nevezte az énekest.

Az előadó azt írta, bár a nyilvános támadásokhoz és bírálatokhoz már hozzászokott, azt elfogadhatatlannak tartja, hogy a privát telefonszámán zaklassák. Közlése szerint ügyvédjük azt tanácsolta, hogy vegyék komolyan a fenyegetést, ezért feljelentést tesznek, és megpróbálják kideríteni, kik állnak az ügy mögött.

Majka később dönt a koncert sorsáról

A történtek miatt a koncertet és az erdélyi utazást is lemondják, amíg a helyzet nem tisztázódik. Hozzátette, amennyiben rendeződik az ügy, később szeretnék kárpótolni a közönséget.

Bejegyzése végén az előadó azt írta, megdöbbentőnek tartja, hogy a politikai megosztottság ilyen gyűlölethez vezethet, és reményét fejezte ki, hogy a magyarok a jövőben inkább összefogással, nem pedig egymás ellen fordulva keresik a megoldásokat. Hangsúlyozta, hogy a fenyegetés ügyében jogi úton kívánnak fellépni.