Majka lemondása érzékenyen érintette a fesztivált: megszólaltak a szervezők

Érezhető anyagi veszteséget okozott a SicFesztnek, hogy Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta a sepsiszentgyörgyi koncertjét. Az erdélyi fesztivál szervezői most először beszéltek arról, mikor értesültek a történtekről, mekkora kiesést jelentett számukra az elmaradt fellépés, és arról is, hogy szeretnék a jövőben újra vendégül látni az előadót.
Mint arról korábban beszámoltunk, Majka a közösségi oldalán jelentette be, hogy életveszélyes fenyegetést kapott egy ismeretlentől. Az SMS-ben a feladó azt írta, hogy tudja, hol szállnak meg, melyik biztonsági cég védi a rendezvényt, valamint azt is, milyen útvonalon közlekedne a zenekar. Az énekes ezért biztonsági okokra hivatkozva lemondta az erdélyi SicFeszten tervezett fellépését.
Kevesebben érkeztek a fesztiválra
A Blikknek a fesztivál szervezői elmondták, hogy Majka szerda hajnalban, romániai idő szerint 0:19-kor jelezte nekik, hogy fenyegető SMS-t kapott, amelyet továbbított is számukra.
A koncert végleges lemondásáról azonban csak szerda reggel 7:30-kor érkezett hivatalos értesítés az énekes menedzsmentjétől.
A szervezők szerint a koncert elmaradása a látogatószámon is meglátszott.
A szerdai napra 7–8000 látogatót vártunk. A lemondás nyilvánvalóan érezhető volt a látogatószámon. Anyagi veszteség kétségtelenül keletkezett, ennek pontos mértékét azonban csak a fesztivál lezárása után tudjuk megállapítani
– közölték.
Pogány Induló ugrott be Majka helyére
A szervezőknek a váratlan helyzet ellenére sikerült gyorsan átszervezniük a programot. Majka helyett végül Pogány Induló lépett színpadra, emellett EKHOE és LMEN PRALA is néhány óra alatt igent mondott a felkérésre, és útnak indult Sepsiszentgyörgyre. A szervezők szerint nekik köszönhetően a fesztivál első napja teljes értékű programmal indulhatott el. A terveknek megfelelően Nagy Bogi koncertjét is megtartották, a rendezvény pedig az eredeti program szerint folytatódik.
Nem tudtak előre a fenyegetésről
A SicFeszt hangsúlyozta, hogy korábban semmilyen konkrét biztonsági kockázatról nem volt tudomásuk, és a fesztivál minden évben professzionális biztonsági szolgálattal, valamint a rendőrség, a csendőrség és a tűzoltóság együttműködésével zajlik.
Kiemelték, hogy a fenyegetés nem a rendezvénynek szólt, hanem közvetlenül Majka személyes telefonszámára érkezett. Mire megkapták a koncert lemondásáról szóló végleges döntést, az ügy már jogi útra terelődött.
Tudomásuk szerint Majka magyarországi és romániai jogi képviselői is feljelentést tettek az illetékes hatóságoknál.
A szervezők A Blikknek elmondták, hogy az ilyen személyre irányuló fenyegetések kivizsgálása a hatóságok feladata, ugyanakkor a jövőben is mindent megtesznek fellépőik biztonságáért.
Remélik, hogy Majka visszatér
A fesztivál csapata bízik benne, hogy a történtek ellenére sikerül pótolni az elmaradt koncertet.
Közlésük szerint az erőszak és a fenyegetés semmilyen formáját nem tartják elfogadhatónak, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy
egyetlen ember tette nem jellemzi az erdélyi magyar fiatalokat, akik nyitottan fogadják a magyarországi előadókat.
Hozzátették: továbbra is azon dolgoznak, hogy nyugat-európai színvonalú fesztiválélményt biztosítsanak, és remélik, hogy Majka a jövőben még felléphet Sepsiszentgyörgyön.