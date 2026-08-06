Majka lemondása érzékenyen érintette a fesztivált: megszólaltak a szervezők

Érezhető anyagi veszteséget okozott a SicFesztnek, hogy Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta a sepsiszentgyörgyi koncertjét. Az erdélyi fesztivál szervezői most először beszéltek arról, mikor értesültek a történtekről, mekkora kiesést jelentett számukra az elmaradt fellépés, és arról is, hogy szeretnék a jövőben újra vendégül látni az előadót.

Kiderült, mi történt Majka lemondása után a fesztiválon

Fotó: Markovics Gábor / MW

Mint arról korábban beszámoltunk, Majka a közösségi oldalán jelentette be, hogy életveszélyes fenyegetést kapott egy ismeretlentől. Az SMS-ben a feladó azt írta, hogy tudja, hol szállnak meg, melyik biztonsági cég védi a rendezvényt, valamint azt is, milyen útvonalon közlekedne a zenekar. Az énekes ezért biztonsági okokra hivatkozva lemondta az erdélyi SicFeszten tervezett fellépését.

Kevesebben érkeztek a fesztiválra

A Blikknek a fesztivál szervezői elmondták, hogy Majka szerda hajnalban, romániai idő szerint 0:19-kor jelezte nekik, hogy fenyegető SMS-t kapott, amelyet továbbított is számukra.

A koncert végleges lemondásáról azonban csak szerda reggel 7:30-kor érkezett hivatalos értesítés az énekes menedzsmentjétől.

A szervezők szerint a koncert elmaradása a látogatószámon is meglátszott.

A szerdai napra 7–8000 látogatót vártunk. A lemondás nyilvánvalóan érezhető volt a látogatószámon. Anyagi veszteség kétségtelenül keletkezett, ennek pontos mértékét azonban csak a fesztivál lezárása után tudjuk megállapítani

– közölték.

Pogány Induló ugrott be Majka helyére

A szervezőknek a váratlan helyzet ellenére sikerült gyorsan átszervezniük a programot. Majka helyett végül Pogány Induló lépett színpadra, emellett EKHOE és LMEN PRALA is néhány óra alatt igent mondott a felkérésre, és útnak indult Sepsiszentgyörgyre. A szervezők szerint nekik köszönhetően a fesztivál első napja teljes értékű programmal indulhatott el. A terveknek megfelelően Nagy Bogi koncertjét is megtartották, a rendezvény pedig az eredeti program szerint folytatódik.

Pogány Induló állt színpadra Majka helyett.

Fotó: Havran Zoltán / MW

Nem tudtak előre a fenyegetésről

A SicFeszt hangsúlyozta, hogy korábban semmilyen konkrét biztonsági kockázatról nem volt tudomásuk, és a fesztivál minden évben professzionális biztonsági szolgálattal, valamint a rendőrség, a csendőrség és a tűzoltóság együttműködésével zajlik.