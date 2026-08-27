Megszólalt a rapper: Ezt gondolja Majka arról, hogy bíróság elé idézték

Újabb fejezetéhez érkezett Majoros Péter, azaz Majka decemberi ittas vezetési ügye. Történt ugyanis, hogy a népszerű műsorvezető-rapper egy kiadósabb este után úgy gondolta, beül a volán mögé, a rendőrök viszont alig pár száz méter után megállították. A lebukás után jött a jól ismert bulvárforgatókönyv, a közösségi oldalán gyorsan hamut szórt a fejére, beismerte, hogy „címeres ökör volt”, és kijelentette, hogy vállalja a következményeket. A bíróság első körben tárgyalás nélkül hozott döntést: 1,5 millió forintos pénzbüntetést és 10 hónapos vezetéstől eltiltást szabott ki rá. A másfél milliót a sztár valószínűleg zsebből, egyetlen mozdulattal átutalta volna, hiszen ez az összeg számára aligha jelent komoly érvágást. Az ügy azonban mégsem zárult le ilyen egyszerűen.
Majka ügye tovább bonyolódott
Az ügyészség ugyanis megtámadta a bírósági végzést, és tárgyalás elrendelését indítványozta. A vita tárgya egy jogi kiskapu: Majka a kihallgatásán azzal érvelt, hogy a jogosítványát még korábban elhagyta, így azt januárban nem tudta fizikailag leadni, a vezetési jogosultsága csak szünetelt a rendszerben. A bíróság ezt az időt még beszámította volna a büntetésbe, az ügyészség viszont nem volt vevő a trükkre. Szerintük az „elhagytam a jogosítványomat” mesével nem lehet lecsípni a tényleges eltiltás idejéből.
Hosszú a lista
Nem ez az első eset, hogy megkérdőjelezhetőm módon kezeli az életében felmerülő konfliktushelyzetet. Emlékezhetünk a Curtis elleni hangos szakítására, amikor a színpadon dobta ki a zenekarból a társát, vagy a csatornaváltásaira az RTL és a TV2 között, ugyebár valamiért mindig oda húzott, ahol a jobb ajánlat várta. A Campus fesztiválos fejbelővös mutatványáról, illetve arról, hogy a közelmúltban cserben hagyta az erdélyi rajongóit nem is beszélve. A határok feszegetése többnyire bejött neki, a poénok és a szókimondó stílus eddig mindent elfedtek. Eddig... Amikor a Blikk megkérdezte a legújabb bírósági fejleményekről, Majka a tőle megszokott lazasággal csak ennyit reagált: Nem érdekli, hogy meg kell jelennie a bíróságon.
Amíg egy átlagos sofőr gyomra görcsbe rándulna egy bírósági idézés hallatán, Majka ezt is csak egy kényelmetlen tételek tekint a naptárában. A tárgyaláson viszont már nem a rajongók lájkjai számítanak, így hamarosan kiderül, hogy a bíró előtt is beválik-e a szórakozott celeb kártyája.