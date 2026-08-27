Megszólalt a rapper: Ezt gondolja Majka arról, hogy bíróság elé idézték

Újabb fejezetéhez érkezett Majoros Péter, azaz Majka decemberi ittas vezetési ügye. Történt ugyanis, hogy a népszerű műsorvezető-rapper egy kiadósabb este után úgy gondolta, beül a volán mögé, a rendőrök viszont alig pár száz méter után megállították. A lebukás után jött a jól ismert bulvárforgatókönyv, a közösségi oldalán gyorsan hamut szórt a fejére, beismerte, hogy „címeres ökör volt”, és kijelentette, hogy vállalja a következményeket. A bíróság első körben tárgyalás nélkül hozott döntést: 1,5 millió forintos pénzbüntetést és 10 hónapos vezetéstől eltiltást szabott ki rá. A másfél milliót a sztár valószínűleg zsebből, egyetlen mozdulattal átutalta volna, hiszen ez az összeg számára aligha jelent komoly érvágást. Az ügy azonban mégsem zárult le ilyen egyszerűen.

Majka ittas vezetésének az ügye váratlan fordulatot vett (Fotó: Markovics Gábor)

Majka ügye tovább bonyolódott

Az ügyészség ugyanis megtámadta a bírósági végzést, és tárgyalás elrendelését indítványozta. A vita tárgya egy jogi kiskapu: Majka a kihallgatásán azzal érvelt, hogy a jogosítványát még korábban elhagyta, így azt januárban nem tudta fizikailag leadni, a vezetési jogosultsága csak szünetelt a rendszerben. A bíróság ezt az időt még beszámította volna a büntetésbe, az ügyészség viszont nem volt vevő a trükkre. Szerintük az „elhagytam a jogosítványomat” mesével nem lehet lecsípni a tényleges eltiltás idejéből.