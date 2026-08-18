Újabb Majka-koncert marad el, váratlan ok áll a háttérben

Majka augusztus 18-án adott volna koncertet a Keszthelyi Városi Sporttelepen. A teljes háromnapos Nyárbúcsú rendezvénysorozatot azonban lefújták, mert a szervezők szerint az időjárás miatt nem lehet biztonságosan megtartani.

Résztvevők a 18. Campus Fesztiválon, a Debrecenben – Majka koncert

Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Elmarad Majka keszthelyi koncertje is

A FanaticEvent Produkciós Iroda már augusztus elején jelezte, hogy nem tartják meg a Keszthelyi Városi Sporttelepre tervezett, augusztus 17–19. közötti Nyárbúcsú koncertsorozatot. A szervezők szerint erre a hétre csapadékot jeleztek előre, a helyszín pedig lápos területen fekszik, ezért az eső jelentősen feláztathatja a talajt.

Ez veszélyeztetheti a színpad és a koncerttechnika biztonságos felépítését, illetve bontását, ezért a teljes rendezvényt törölték. A szervezők attól tartanak, hogy a felázott talaj hosszabb időre instabillá válhat, így nem tudják garantálni a technikai munkák biztonságát. A döntés nemcsak Majka mai fellépését érinti: Horváth Tamás és Beton.Hofi sem lép színpadra Keszthelyen.

A rapper számára ez rövid időn belül újabb elmaradó koncert. Korábban komoly torokgyulladással lépett fel a Sziget fesztiválon, ahol a hangjával is küzdött, majd egészségi állapota miatt lemondta hétvégi fellépéseit. A keszthelyi koncert azonban nem a betegsége miatt marad el, hanem azért, mert a szervezők biztonsági okokból lefújták az egész Nyárbúcsút. Közlésük szerint a fellépők, a stáb és a közönség biztonsága miatt döntöttek így – tudta meg a Blikk.