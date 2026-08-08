Újabb fenyegetéseket kapott Majka: komoly lépésekről számolt be az ügyvédje

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy életveszélyes fenyegetések miatt a sepsiszentgyörgyi koncertje lemondása mellett döntött Majka, amire szerdán került volna sor. Az ismert magyar rapper a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt közölte, késő este, a privát telefonszámára érkezett egy SMS, amelyben a feladó azt írta, hogy tudják, hol szállnak meg, melyik biztonsági cég védi a rendezvényt, valamint azt is, milyen útvonalon közlekednének a zenekarral. Az üzenet írója emellett azt is kijelentette, „alig várja”, hogy az előadó Erdélybe érkezzen, és „revansot” vehessen rajta. Az üggyel kapcsolatban Majka romániai jogi képviselője, Vlad Vidican egy közleményt azt írta, augusztus 6-án a sepsiszentgyörgyi bírósági ügyészségen büntetőfeljelentést tettek fenyegetés bűncselekménye miatt, egy súlyosító körülmény alkalmazását is kérve - írja a story.hu.

Újabb fenyegetéseket kapott Majka / Fotó: Kalocsai Richard / Kalocsai Richard/Hajdú-Bihari Napló

Újabb fenyegetéseket kapott Majka

A koncert lemondásával, illetve a hatósági védelem igénylésével kapcsolatban kiemelném, hogy az üzenetet ügyfelem késő este kapta meg, miközben a repülőútja Romániába már másnap korán reggel indult volna. Emiatt rendkívül kevés idő állt rendelkezésre a szükséges intézkedések megtételére és a helyzet érdemi mérlegelésére. A fellépés lemondásáról szóló döntés elsősorban a reakcióidő hiányából fakadt

- közölte továbbá egy erdélyi lappal, a Krónikával Majka jogi képviselője, hozzátéve, a fenyegető üzenet egy román telefonszámról érkezett, és magyar nyelven íródott.

Azóta ráadásul a rapper újabb gyűlöletkeltő üzeneteket és fenyegetéseket kapott, amelyek miatt külön eljárásokat kezdeményeznek. Ezzel párhuzamosan Majka magyarországi ügyvédi csapata is feljelentéseket készít elő a magyar joghatóság alá tartozó cselekmények miatt.

Az ügyvéd a közlemény végén hangsúlyozta: a véleménynyilvánítás szabadsága magában foglalja a bírálatot és az egyet nem értés jogát is, ugyanakkor egy azonosított személlyel szembeni fizikai erőszak kilátásba helyezése már nem tartozik e szabadság hatálya alá, hanem büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

Érezhető anyagi veszteséget okozott a SicFesztnek, hogy Majka életveszélyes fenyegetés miatt lemondta a sepsiszentgyörgyi koncertjét. A Blikknek a fesztivál szervezői elmondták, a rapper szerda hajnalban, romániai idő szerint 0:19-kor jelezte nekik, hogy fenyegető SMS-t kapott, amelyet továbbított is számukra, a koncert végleges lemondásáról azonban csak szerda reggel 7:30-kor érkezett hivatalos értesítés az énekes menedzsmentjétől. Végül azonban sikerült gyorsan átszervezniük a programot: Majka helyett a Pogány Induló lépett színpadra, emellett EKHOE és LMEN PRALA is néhány óra alatt igent mondott a felkérésre, és útnak indult Sepsiszentgyörgyre. A szervezők szerint nekik köszönhetően a fesztivál első napja teljes értékű programmal indulhatott el. Hozzátették, a fenyegetés nem a rendezvénynek szólt, hanem közvetlenül Majka személyes telefonszámára érkezett, és mire megkapták a koncert lemondásáról szóló végleges döntést, az ügy már jogi útra terelődött.



