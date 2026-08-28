Marics Peti interjút adott az Origónak: „Néha egy kissé sok a jóból és közel vagyok ahhoz, hogy kiégjek”

Marics Peti a mögöttünk álló néhány évben a két végén égette a gyertyát. Valkusz Milánnal pillanatok alatt robbantak be a honi popzene elitjébe és azóta ott is vannak. Hogy mennyire lettek meghatározó alakjai ennek a szűk elitnek, azt jól mutatja, hogy mindketten tehetségek után kutatnak. Milánt ugyan idén lecserélték, de Peti már harmadszor ül be a Megasztár zsűriszékébe.
Marics Peti: „Sikerült egy trendi brigádot összeszednem”
Origo: Harmadszor ülsz a mesterek székében, változott a gondolatod arról, hogy mit is kell értened a tehetségkutatáson? Van bármi, amit az előző két Megasztár évadban hibaként rósz fel magadnak?
Marics Peti: Azt hiszem, olyan óriási hibákat nem vétettem. Szóval ebből a szempontból nem kellett változtassak a hozzáállásomon. Ugyanakkor a műsor maga változott az évek alatt és azt érzem, hogy egy kicsit más lett a mi feladatunk. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy én hogyan tudok hozzátelni az újításokhoz. Fontosnak tartom, hogy a Megasztár is haladjon a korral, ezért elkezdtem egy kicsit más nézőpontokat előtérbe helyezni az idei válogatók alatt. Ez egyértelműen látszódni is fog az adásokban. Sikerült egy trendi brigádot összeszednem.
Számomra nem az volt az elsődleges szempont, hogy nálam legyenek a brutál nagyot éneklő karakterek.
Azt kerestem, hogy kik azok, akik valamiért jövőbe mutató képességekkel bírnak.
Origo: Úgy tűnik, hogy ma egy kvázi sztárnak több lábon kell állnia. A zene mellett te is belekóstoltál a színjátszásba és persze a tévézésbe is. Meg tudod találni az egészséges egyensúlyt?
M.P.: A változatosság sokat segít. Ha pedig úgy érzem, hogy valamelyik szegmensből éppen sok egy kicsit, akkor tudok töltődni a másikból. Az utóbbi időben arra kellett figyelnem, hogy összességében ne toljam túl a melót. Nagyon sok jó lehetőség jött és mindegyiknél azt éreztem, hogy élnem kell vele. Néha egy kissé sok a jóból és közel vagyok ahhoz, hogy kiégjek.
Ezért is döntöttem el, hogy a közeljövőben visszatolom a fókuszt a zenére.
Megpróbálok egyet, kettőt hátralépni és az önmegvalósításra koncentrálni zeneileg. Ezen a héten a negyedik klipet forgatom és érkezik öt új dal is. Izgalmas időszak jön…
Origo: Egyre inkább úgy tűnik, hogy te és Valkusz Milán gyakran jártok külön utakon. A VALMAR örök?
M.P.: Kettőnk számára biztosan örök a VALMAR, ahogy szerintem rengeteg ember számára is az. Azt, hogy az élet hogyan egyengeti az utunkat és mennyire fog minket egy kicsit széthúzni időszakosan, nem tudom. De abban biztos vagyok, hogy mindig meg fogjuk oldani, hogy együtt is alkossunk.
Pont azért, mert a VALMAR örök…
Origo: Kanyarodjunk vissza a Megasztárhoz. Kissé patetikus a kérdés, de játsszunk el a gondolattal, hogy a szárnyait bontogató Marics Peti megjelenik a Megasztárban. A mostani éned milyen hibáját nem nézné el?
M.P.: Az énektechnikámra sokkal hamarabb kellett volna komolyabb hangsúlyt fektetnem. Rá kellett jönnöm, hogy az ilyen irányú tudatosság nagyon sokat tud segíteni egy különösen leterhelt időszakban. Megesett, hogy napi három bulit nyomtunk le úgy, hogy rossz volt a technikám, ami miatt szó szerint szétnyírtam a hangomat. Ma már egyébként komoly energiákat fektetek a hangképzésre. Bevallom, leginkább autodidakta módszerekkel teszem ezt, bár egy rövid ideig jártam énektanárhoz is. Rengeteg videó van a neten, melyekben énektanárok adnak hasznos tanácsokat.
A lényeg, hogy csak azért küldeném el a korábbi önmagamat, hogy megtanulja kímélni a hangszálait.
Hogy Marics Peti és a Megasztár többi mestere milyen csapattokkal vágnak neki az idei Megasztárnak az kiderül szeptember 5-től a TV2 képernyőjén. A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-ei hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.