Marics Peti interjút adott az Origónak: „Néha egy kissé sok a jóból és közel vagyok ahhoz, hogy kiégjek”

Marics Peti: „Sikerült egy trendi brigádot összeszednem”

Origo: Harmadszor ülsz a mesterek székében, változott a gondolatod arról, hogy mit is kell értened a tehetségkutatáson? Van bármi, amit az előző két Megasztár évadban hibaként rósz fel magadnak?

Marics Peti: Azt hiszem, olyan óriási hibákat nem vétettem. Szóval ebből a szempontból nem kellett változtassak a hozzáállásomon. Ugyanakkor a műsor maga változott az évek alatt és azt érzem, hogy egy kicsit más lett a mi feladatunk. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy én hogyan tudok hozzátelni az újításokhoz. Fontosnak tartom, hogy a Megasztár is haladjon a korral, ezért elkezdtem egy kicsit más nézőpontokat előtérbe helyezni az idei válogatók alatt. Ez egyértelműen látszódni is fog az adásokban. Sikerült egy trendi brigádot összeszednem.

Számomra nem az volt az elsődleges szempont, hogy nálam legyenek a brutál nagyot éneklő karakterek.

Azt kerestem, hogy kik azok, akik valamiért jövőbe mutató képességekkel bírnak.

Origo: Úgy tűnik, hogy ma egy kvázi sztárnak több lábon kell állnia. A zene mellett te is belekóstoltál a színjátszásba és persze a tévézésbe is. Meg tudod találni az egészséges egyensúlyt?

M.P.: A változatosság sokat segít. Ha pedig úgy érzem, hogy valamelyik szegmensből éppen sok egy kicsit, akkor tudok töltődni a másikból. Az utóbbi időben arra kellett figyelnem, hogy összességében ne toljam túl a melót. Nagyon sok jó lehetőség jött és mindegyiknél azt éreztem, hogy élnem kell vele. Néha egy kissé sok a jóból és közel vagyok ahhoz, hogy kiégjek.

Ezért is döntöttem el, hogy a közeljövőben visszatolom a fókuszt a zenére.

Megpróbálok egyet, kettőt hátralépni és az önmegvalósításra koncentrálni zeneileg. Ezen a héten a negyedik klipet forgatom és érkezik öt új dal is. Izgalmas időszak jön…