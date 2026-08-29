Marsi Anikó már nem fél bikinire vetkőzni a parton - Fotó

Marsi Anikó egy hirtelen ötlettől vezérelve a nyári hőségben egy Budapesthez közeli bányatónál keresett menedéket és állt először sup-deszkára. Saját magát is meglepte, milyen könnyen vette az első akadályokat.

Marsi Anikó fogyásáról is vallott (Fotó: Andras Lung Photography)

Marsi Anikó így mesélt erről az élményről

Nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy félig balatoni lány vagyok, még sosem próbáltam ki igazán a sup-ozást. Alapvetően én inkább a parton érzem jól magam, nem az a típus vagyok, aki egész nap a vízben van. De ebben a hatalmas kánikulában az ember szinte folyamatosan a vízre vágyik, így adta magát, hogy végre én is kipróbáljam ezt a mozgásformát. Úgy tűnik, nem is megy olyan rosszul. Egyáltalán nem gondolkoztam rajta, hogy rögtön elsőre fel tudok-e állni a deszkán, avagy hogy stabilan rajta maradok-e, de lássatok csodát, sikerült. És ez nagyon jó érzés volt. Olyan lendületet adott, hogy biztosan nem ez volt az utolsó alkalom, sőt, könnyen lehet, hogy rendszeresen sup-ozni fogok

— kezdte Anikó.

Ma már sokan megirigyelhetik Anikó alakját, ám ez nem volt mindig így. Ő bizony őszintén bevallja, egy-két éve még komoly önbizalomhiánnyal küzdött a plusz kilói miatt, és a strandolás sem jelentett számára felhőtlen kikapcsolódást.

Marsi Anikó gyerekei is imádnak sportolni (Fotó: Andras Lung Photography)

Marsi Anikónak így sikerült lefogynia

Elképzelhetetlen volt, hogy strandra menjek. Pontosabban, ha ki is mentem, csak felöltözve, mert nagyon zavartak a plusz kilóim. Sokáig nem értettem, miért szaladnak fel rám, miközben heti 40–50 kilométert futok. Aztán megtudtam, hogy 40 év felett a 90:10 elmélet a helytálló, azaz az étkezés 90, a mozgás viszont csupán 10 százalékban segít a fogyásban. Azt vallom, kötelező sportolni, ez nem is kérdés. De nem a súlyvesztés, hanem a testi és mentális egészségünk miatt. Nekem szükségem volt egy kis segítségre az átálláshoz, ami nagyban megkönnyítette az alkalmazkodásomat ehhez az új 90:10 aranyszabályhoz is. Ez egy amolyan zsírblokkoló étvágykorrektor, amiben szerepel a kortalanító pápafű, amit a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat, mindezt úgy, hogy a májat veszi rá rendes működésre

— mesélte a TV2 Tények egykori műsorvezetője, akinek ez a nyár nemcsak a feltöltődésről és az új élményekről szól, hanem mindenekelőtt a családról. Idén nyáron nem volt teljes a létszám, hiszen nagyobbik fia, Vilmos Írországban egyetemista és most a szünet nagy részét kutatómunkával töltötte. De nemsokára még hazajön picit, lesz lehetőségünk együtt lenni, együtt sportolni.